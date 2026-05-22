Lewis Hamilton 2020 végre beérte – a bajnoki címek szempontjából, egyéb eredményekben pedig addigra vagy azóta akár túl is szárnyalta – a Forma-1 addigi legnagyobb sztárját, Michael Schumachert, akit 2022-24-es mercedeses küszködős idények után a Ferrarihoz követett.

A most 41 éves angol tavaly az óriási várakozások ellenére csúnyán leszerepelt az olasz csapatnál, profi versenyzői karrierje leggyengébb évét teljesítette, ám idén, a 2026-os autóval – panaszai ellenére – sokkal eredményesebben megy. A Kanadai Nagydíj csütörtöki napján a vélhetően idén lejáró szerződése meghosszabbításáról is beszélt:

„Igen, a szerződésem továbbra is él, és számomra minden 100%-osan világos. Továbbra is összeszedett és motivált vagyok, továbbra is teljes szívemből élvezem ezt a munkát. Jó ideig maradok még, szóval szokjanak hozzá!” – mondta az újságíróknak.

„Sokan szeretnék, ha nyugdíjba mennék, de nekem meg sem fordul a fejemben az ilyesmi. Én már azon gondolkodom, min javíthatnánk jövőre, sőt, már a következő öt évre tervezgetek. A lényeg, hogy maradni akarok, évekig tervezek még” – folytatta.

Hamilton F1-es ferraris szerződése elvileg 2026 végéig szól, minimum 2027-re szóló opcióval. Az angol még a további maradással is távol lesz a 2001-ben bemutatkozott, idén már 45. életévét betöltő, 25. F1-es szezonjában járó, 429 nagydíjával a Forma-1 messze legtapasztaltabb pilótájának számító kétszeres világbajnok Fernando Alonsóval szemben – aki nem mellesleg 2007-ben a McLarennél volt csapattársa, majd 2010 és 2014 között a Ferrarinál is vezetett.