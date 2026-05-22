A Volkswagen Csoport egyszer már lefuttatott egy látványos offenzívát a kis elektromos autók európai piacán. A VW e-Up, a Skoda CitiGo és a Seat Mii elektromos változatai a maguk idején, csaknem másfél évtizede kezdődött és néhány éve leállított gyártásuk alatt nagyon sikeresek voltak a szegmensükben, még ha ez a siker az elektromos autózás korai éveiben nem is jelentett komoly értékesítési darabszámokat.

Kívül kicsi, belül nagy autók, egyszerű, praktikus dizájn, korszerű műszaki tartalom és reális ár: ezek az autók magánvásárlók logikus választásaként, kis szaladgálós autókat kereső cégek és car-sharing vállalkozások kedvelt flottaautójaként is szép számban keltek el.

Aztán jöttek más gyártóktól a szebb, cukibb, modernebb kis villanyautók, a VW-modellek pedig minden praktikumukkal együtt gyorsan kiöregedtek a lendületesen bővülő kínálatból. A Volkswagen sokáig nem tudott mit mutatni a vevőknek helyettük az e-Up és tárasi óta nem volt kompaktnál kisebb villanyautója a cégcsoportnak, csak terveket, rajzokat, prototípusokat láttunk. Az idén viszont jön az újabb offenzíva.

A Volkswagen kigurítja az ID.Polót és az ID.Crosst, a Cupra a Ravalt, a Skoda pedig az Epiq-et.

49 fotó

A Škoda Epiqről gyakorlatilag már minden praktikus információt megosztottunk a Vezess olvasóival. A kocsit tavaly ősszel még koncepció formájában mutattuk meg, pár hete kijött néhány dizájnskicc a végső formáról, sőt: szokatlan módon a hivatalos bemutató előtt már vezettük is a kocsit, de a kívül-belül elmaszkolt autóról még nem mutathattunk képeket. Kollégánk már februárban meg is nézhette az akkor már teljesen kész autót, de fotókat nem készíthetett róla.

A következő csepp az Epiq csepegtetős jellegű bevezető kampányában az volt, hogy egy svájci rendezvényközpontban látványos díszletek között végre teljesen ruhátlanul, kívül-belül megnézhettük a kocsit egy úgynevezett statikus bemutató keretében. (Természetesen az Epiq volt meztelen, mi nem.)

A Škoda a fenntarthatóság és környezetvédelem tematikája alapján kialakított, Zürich melletti Umwelt Arenát bérelte ki a bemutatóra, ami egy ilyen józan méretű, teljesítményű népi villanyautó esetében rendben is van. A 3D-s színpadon félig vetítve, félig valóban kiállítva Klaus Zellmer, a Škoda CEO-ja személyesen mutatta be az új modellt a sajtónak:

És hogy miért pont Svájcban? Azért, mert az idén itt rendezik a jégkorong-vébét, aminek a Skoda több mint két évtizede, 1992 óta szponzora, és az új kis villanyautó statikus premierjét összekapcsolták pár hokimeccsel.

Mi a magyar-brit meccsre kaptunk meghívást, ahol amellett, hogy 5-0-ra agyonverték a mieink a briteket, annak is örülhettünk, hogy milyen látványos termékelhelyezéseket talált ki a mérkőzésekre a Škoda:

Persze érthető ez az intenzív, az izgalmat folyamatosan fenntartani igyekvő bevezető kampány. Az általánosságban nem rossz, nem drága, nem fapados és még presztízsszempontok alapján se vállalhatlatlan kínai autók dömpingje ellenében kevés jól használható piacbefolyásoló eszköz áll a tradicionális európai márkák rendelkezésére. A vevők érzelmeinek befolyásolása talán a legfontosabb ilyen marketing-tool, és a Skoda nagyon sokat is fejlődött e lehetőség profi kiaknázásában az elmúlt években.

Na de milyen is az Epiq? Kívülről – ízlés kérdése. Nekem például nagyon tetszik a szögletes, robusztus, a márka aktuális dizájnirányzatába, a Modern Solidba abszolút passzoló forma, de volt kolléga, aki képes volt le”olyanmintegyKiá”-zni az Epiq -et. Igaza van?

Ha kinyitjuk az ajtót (rendes, hagyományos kilincsekkel) és beülünk, ahogy a többi, azonos platformra épülő VW-csoportos új kis villanyautónál, a külméretekhez képest elöl-hátul meglepően sok hely az első, meghatározó élményünk az Epiq-ben. Elöl főleg széltében, hátul láb- és fejtérben nagyobb sokkal belül a kocsi, mint külseje alapján sejtenénk; a térésrzet cseppet sem kisautós, hanem határozottan kompaktos. Az üléspozíció is jó: kényelmes a beszállás a székre, van egy kis magassági előnyünk a vaskos akkupakk felett a hagyományos kiskocsikkal szemben, mégsincs hajtó-a-bakon érzésünk a vezetőülésben.

A csomagtartó trükkje pedig a mélyen, szinte a talajig besüllyesztett pinceszint a kivehető raktérpadlólap alatt. Látványos és praktikus ez a megoldás, még ha láttunk is már korábban is ilyet, a Ford Puma Gen-E-ben, Hyundai Ioniq 3-ban.

A meglepetések második hulláma a kocsi méretéhez és árához (egyelőre annyit tudunk, hogy 26 ezer euró, kb. 9,3 millió forintos induló árra számíthatunk) képest nagyautós, felnőttes, kiváló minőségérzettel társított berendezés vizsgálata közben jön az Epiq-ben üldögélve. A hátsó ülésen lehajtható, pohártartós könyöklő van, az első székek közé pedig befért egy kettős szellőző és két USB-konnektor is.

Az ilyen komfortos hátsó traktus ebben a méretkategóriában még korántsem általános jelenség. A csúcshifi sem kisautós: 10 hangszórós Canton rendszer dübörög a legmenőbb Epiq-ekben. Persze ezek az extrák mind felárasak, illetve különböző felszereltségi csomagok részei.

A változtatható színvilágú hangulatfények, a sok-sok Simply Clever-cucc se triviális egy ilyen kis Skodában. Esernyő az ajtóban, kábeltartó táska a raktérben, vagy ha ez így se higiénikus, akkor gyári felszereltségként kérhető frunk a motorháztető alatt. Finom kárpitanyagok, érdekes színű műanyagbetétek, gyönyörű felnik, egzotikus fényezések: minden van, csak szorgosan kell pipálgatni az extralistát.

De akkor is. Ha a fent felsoroltak mind nem a majdani fapados verzió tartozékai, akkor is látványos, hogy mennyire gazdagon felszerelt, igényes autó tud lenni az Epiq. A Prime bevezető széria még tovább emeli a tétet: narancssárga biztonsági öveivel, jópofa külső kiegészítőivel további érzelmeket képes kicsikarni a célközönségből.

Az a bizonyos igazán fapados, igazán olcsó verzió, amire talán a legkíváncsibbak vagyunk a kínálatból, egyébként csak később, talán az ősz végén érkezik majd. Kezdetben, nyár elejétől a Skoda csak a nagyobb, nettó 52 kWh-s akkuval szerelt változatra veszi majd fel a megrendeléseket. Az igazi budget-modell a 37 kWh hasznos kapacitású akkus verzió lesz majd, nyilván jóval kevésbé izgalmas, szürkébb beltérrel, de ilyen demóautót most nem láttunk Zürichben.

Az új, legkisebb elektromos Skoda sok gyártónak okozhat többszörös fejfájást. Ígért induló árával a kis elektromos crossoverek kategóriában is versenyképes, mint amilyen a Fiat Grande Panda (9,59 milliótól), az Opel Frontera (10,14M-től), a Kia EV2 (11 milliótól). Mérete és gazdag, izgalmas felszereltségi listája alapján viszont olyan szubkompakt elektromos crossoverek kihívójaként is értelmezhető, mint a Fiat 600e (12,7 milliótól), az Opel Mokka Electric (13,14 milliótól), vagy a Ford Puma Gen-E (14,68 M-tól). Nagyon várunk egy teljes árlistát, hogy el tudjuk dönteni: valóban ilyen jól betalált a Skoda ezzel a modellel, tényleg ilyen mélyen képes lesz megrengetni az autópiacot?