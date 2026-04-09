Teljes pályás villanyautós letámadásba kezdett a Volkswagen-csoport a négy méter környéki szegmensekben, és kis eltolásokkal egyszerre szabadít a világra három márkától négy modellt is 2026-ban. Ezek közül többet már láthattak is a Vezess olvasói, vezettük a crossovervonalat erősítő Škoda Epiqet és a Volkswagen ID. Crosst, hamarosan pedig minden részlet kiderült a ferdehátú Volkswagen ID. Polóról is.

Időrendben a két crossover vezetése között, még hetekkel cikkünk megjelenése előtt történt, hogy elutaztunk Barcelonába, ahol megnéztük élőben az ID.Polóhoz hasonlóan szintén ferdehátúra szabott Cupra Ravalt. A titoktartási kötelezettségnek végre vége, így megmutathatjuk az autót, ami felülmúlta előzetes várakozásainkat.

Külső

Látva, hogy az MEB+ platformra mit épített a Volkswagen-csoport többi márkája, nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a Cupra mit tud kihozni a csomagból. Vajon mennyire jelenik meg a márkára jellemző vadság és energikusság a Ravalnál? Habár voltak információcsepegtetések, a Raval külsejének korai megismerésében nem segített, hogy a Cupra először egy olyan álcamatricázással közölt képeket a kocsiról, mely ügyesen rejtette a részleteket.

Élőben viszont üdítő volt sallangmentesen látni a 4046 mm hosszú, 1784 mm széles és 1518 mm magas autót, melynek jól állnak a matt színek. Abban a pillanatban, ahogy ránéz az ember, látja, hogy a Raval nem egy hétköznapi kisautó: noha kicsit gombóc alakú a jármű (hivatalosan sisakot idéz a sziluett), beszédesek az elemeken végigfutó határozott élek. Ezek egyfajta feszültséget keltenek, miközben az arcot tovább szigorítja a nagy hűtőmaszk-száj, benne a Cupra-logó szétdarabolásával született fogakkal, valamint a szúrós mátrix-LED szempár. Erőt sugároz a Raval kiállása is a szinte sarkokba tolt kerekekkel, a tengelytáv kereken 2,6 méter.

Nem követi egy az egyben a mai autóipari trendeket a Cupra a Ravallal, bár elérhetővé tette az első embléma kivilágítását, valamint egy olyan fénymintát is a két fényszóró alatt-között, melyek sávként lényegében összekötik a lámpákat. A hátsó világítás ebből a szempontból jóval hagyományosabb, sötétben egy piros csíkot látunk, de közelről, részletesen mutat igazán jól az összetett fényminta. A Raval modellnév egyébként csak itt jelenik meg, akárcsak a Terramar esetében.

Az autó sportosságát fokozza még a feltűnő diffúzor, a tetőspoiler, valamint a felnik. Egyszerre érvényesülnek itt az aerodinamikai szempontok és a látványosság, legyen szó akár 17, akár 18, akár 19 colos méretről.

Belső

Ajtóba süllyednek a Raval kilincsei, motorok lökik őket ki, ha be szeretnénk szállni a kocsiba. Abba a kocsiba, ami első ránézésre – főleg az eléggé sötét egykori barcelonai hőerőműben – úgy néz ki, mint egy gamer játékbarlangja. A legjobban felszerelt változatokban még a bútorzat kárpitozása is a gamerszékeket idézte, de a kagylóülések kényelme is azokhoz volt fogható, extra oldaltartással. Akinek ez a világ nem jön be, kérheti az autót letisztultabb sportülésekkel is, teljesen újrahasznosított anyagokból készült kárpitozással.

A gamer hangulatot a fények fokozták. Körben az ajtókon és a szélvédő alatt egy háromszögmintás fénysáv fut végig, melynek színei akár dinamikusan is változhatnak, menet közben pedig figyelmeztető funkciót is betölthetnek, pl. ha a holttérben van valaki. Van még sima hangulatvilágítás, de az semmi ahhoz a vetítéshez képest, mely az ajtókat dobja fel: a folyamatosan mozgó, diszkófényszerű effektektől kezdve a nyugisabb témákig többféle mód közül lehet itt választani. Mindez így együtt meg is töltötte élettel a belteret, néha olyannyira, hogy a mozgó fények miatt azt hittem, elkezdett gurulni az autó.

Sportos hangulatú autónál bocsánatos bűnnek vehetjük, ha a beltér nyersebb. A Raval esetében is sok a kemény műanyag, a fények mellett azonban a felületek mintázata is kompenzálhatja a vevőt.

Alsó részén lapított, jó fogású kormánnyal szerelik a Ravalt, örömünkre jó sok fizikai gombbal. Kár viszont azért, hogy a kormányoszlop még teljesen betolt állapotában is viszonylag távol van a műszerfaltól, valamint a 10,25 colos digitális műszeregységből. A megfelelő vezetési pozíció azért kimozogható az ülés beállításával, itt egyébként van kiszállássegítő funkció is automatikus hátracsúszással.

A rokonmodellekből hiányzott, a Cupra viszont kapott a kormányra pillangófüleket, mellyel a rekuperáció erősségét lehet szabályozni. Dedikált kapcsolót kapott az üzemmódválasztó, a Cupra-logós gomb pedig egy nyomásra minden erőt felszabadít. Szintén a kormánynál, jobb oldalon kell keresni a menetválasztót, ennek formája és működési elve (tekerni kell az előremenet és hátramenet választásához) a Volkswagen-csoportnál már bejáratott.

12,9 colos képátlójú az érintőképernyő, melyen a konszern új, Android alapú operációs rendszere fut. Fontos kiemelni, hogy ez nem annyira nyers Android, mint amit pl. a Renault-k esetében láthatunk mostanság, ezt erősen polírozták. Így nincs például Play Áruház olyan appoknak, melyeket pluszban letöltenénk. Lesz viszont saját alkalmazásboltjuk, szóval ebben azért lehet böngészni extra programokat keresve. Működésében nemigen találtunk kivetnivalót, gyorsan reagál és a képminőség is jó, viszont a klímát is innen kell vezérelni. A 12 hangszórós, 475 W-os Sennheiser hifi hangerőszabályzását haptikus felülettel oldották meg, nem tűnt el teljesen az autóból ez a megoldás.

Középről ugyanis mindent kitakarítottak, hogy legyen hely a lebegő konzolnak. Alsó szintjén tároló és USB-csatlakozók találhatók, felül pedig egy kissé halovány teljesítményű, 15 W-os vezeték nélküli töltő a pohártartó előtt. Ha az a szempont, hogy gyorsan töltsük a mobilt, érdemes előkeresni a tápkábelt, ugyanis az elöl és hátul is megtalálható aljzatok 90 W teljesítményt nyújtanak.

A helykínálat korrektnek mondható hátul az autó méreteihez és kialakításához képest, de hosszú távra azért nem vállalnánk be a második üléssort. A 178 centis sofőr mögé beülő ugyanekkora utasnak nagyon kevés lábtere marad a kemény hátfalú első ülések mögött, és a fej-tető távolság sem több mint kétujjnyi.

Van viszont csomagtér bőséggel, jelesül 430 liter, mély rekesszel a csomagtérpadló alatt. Frunk viszont nincs, a gépháztető alatti részeket kitölti a technika.

Technika

A Cupra Raval kapcsán leginkább az volt a meglepő, hogy technológiai szinten is külön utakon indultak el a rokonmodellektől. Ott kezdték például, hogy az Epiqhez vagy épp az ID. Crosshoz képest a kasztnit 15 mm-rel leültették, a nyomtávot pedig 10 mm-rel kiszélesítették, ehhez hangolták az MEB+ platformmal örökölt futóművet: elöl MacPherson-rendszerű, hátra csatolt hosszlengőkaros megoldás került. Ehhez jön a győri gyártású, jelenleg napi 2000 példányban készülő APP290 villanymotor, melyet a Cupránál szintén megpiszkáltak.

Míg a Škoda Epiq és a Volkswagen ID. Cross esetében csak három teljesítményszint elérhető, addig a Ravalnál a 116, a 135 és a 211 lóerős kivitelek mellett 226 lóerős változattal is találkozhatunk VZ néven. Kár azért, hogy ez az első kerekeket hajtja – ha nem visszakozott volna a konszern, egy igazán tüzes gépet kaptunk volna. Táblázatunkban mutatjuk a részleteket:

Raval Raval Plus Endurance VZ Teljesítmény 116 LE 135 LE 211 LE 226 LE Akkumulátor kapacitás 37 kWh 37 kWh 52 kWh 52 kWh Becsült hatótáv 300 km 300 km 450 km 400 km Töltés (AC/DC) 11 kW/90 kW 11 kW/90 kW 11 kW/130 kW 11 kW/130 kW Töltési idő (10-80%) 27 perc 27 perc 23 perc 23 perc

Két eltérő kapacitású akkumulátorral kínálja a Cupra a Ravalt, és noha jelentős köztük a különbség, tömegben ez nem fog különbséget jelenteni. A kisebb telepek az olcsóbb, de nehezebb lítium-vas-foszfát kémiával készülnek, míg a nagyobbaknál nikkel-mangán-kobalt technológiát alkalmaznak. Így maradhat mindkét modell tömege másfél tonna körül.

A töltési csúcsértékek a Cupra által megadott hivatalos adatok, azonban az egyenáram maximumánál még elképzelhető, hogy ezek az értékek lefelé mozognak. A Volkswagen például már csak 105 kW-os értéket adott meg az ID. Cross esetében, arra hivatkozva, hogy akkukímélési szempontból inkább az alacsonyabb maximumra, de a hosszabb ideig tartó konstans magas teljesítményre hegyezik ki rendszerüket. A hajtáslánc hűtését automatikusan nyíló-záródó lamellákkal oldják meg a hűtőmaszk mögött, feleslegesen nem növelve a légellenállást.

Nem közölt részletes lebontást a Cupra arról, hogy az egyes teljesítményszinteken pontosan mire lesz képes az autó. Csak a legerősebb, Raval VZ változatáról tudjuk, hogy 7 másodperc alatti 0-100 km/órás sprintre képes, a végsebesség pedig 175 km/óra lesz. Ennél a változatnál tovább fokozza a vezetési élményt a DCC Sport adaptív felfüggesztés, mely 5 százalékkal nagyobb merevséget is kölcsönöz az autónak. A legerősebb változat teljesen kikapcsolható menetstabilizátort, szélesebb, 235 mm-es gumikat, valamint elektromosan vezérelt részlegesen önzáró differenciálművet is kap. Hívogatóan hangzanak, kár, hogy nem vezethettük.

Arra sem derült így fény, hogy viselkednek ebben az autóban menet közben a biztonsági és vezetéstámogató rendszerek. Bent egy multifunkciós kamera figyeli a sofőr fáradtságát, akinek a dolgát a Travel Assist segítheti menet közben. Ez nem csak a felfestés nélküli utakkal képes önállóan megbirkózni, hanem a környező forgalom tempójához is igazítja sebességünket. Ha a többiek lassítanak egy fekvőrendőr miatt, a Raval is fog, önállóan. A rendszer felismeri a közlekedési lámpákat, az elsőbbségadás- és a stoptáblákat is.

Van ezen felül még parkolóasszisztens is, mellyel akár kívülről, a telefonról irányítva leparkolható lesz az autó, noha a külső kameraképekből 360 fokos felülnézetet is mutatni tudó rendszerrel gyakorlatilag mindent lehet látni a sofőrülésből is. Érdekes funkció még az „eltévesztett pedál” nevű rendszer, mely meggátolja az autó elindulását vagy felgyorsítását, ha a fék helyett véletlenül a menetpedálra lépünk, de érzékeli, hogy az utunkban van valami.

Költségek

Nem tervezi túlcifrázni a dolgokat a Cupra, a Raval négy teljesítményszintje egy-egy felszereltségi csomagnak is megfeleltethető majd. Ezen felül azonban a modell bevezetéséhez kapcsolódóan három különkiadású modellt is kínálnak majd. Ebből a Dynamic és a Dynamic Plus egyaránt 211 lóerős lesz, míg a VZ Extreme-hez jár mind a 226 lóerő – ezek a kivitelek csak a külső és belső részletekben térnek el az alapmodellektől.

Bevezetéskor, első körben az Endurance és VZ modellek érkeznek, a kisebb akkupakkos verziók gyártása 2026 harmadik negyedévében indul. Jelen állás szerint júniusban érkeznek az első modellek, de a konfigurátorban már néhány héten belül elérhető lesz a Raval. De mennyi az annyi? A Cupra a Raval belépőárát tekintve 26 ezer eurós célösszeget határozott meg, ebből lett itthon 11,95 millió forint. Lenyomja azonban az árakat a privát ügyfeleknek kínált 1,2 millió forintos kedvezmény, mely minden modellváltozat esetén elérhető. Ezen felül felár nélkül választhatnak a vevők olyan extrák közül egyet, mint a 4 év/200 ezer kilométer díjmentes karbantartás, a 11 kW-os falitöltő vagy a 300 ezer forint értékű töltőkártya.

A Cupra Raval és vetélytársai – Listaár, forint Renault 5 (120 LE, 40 kWh) 11 399 000 Cupra Raval (115 LE, 38,5 kWh) 11 950 000 MINI Aceman E (184 LE, 38,5 kWh) 12 545 000 Renault 5 (150 LE, 52 kWh) 13 299 000 Alpine A290 (180 LE, 52 kWh) 16 499 000 Abarth 500e (155 LE, 42 kWh) 16 990 000

Részletes árak:

Raval 38,5 kWh 115 LE listaár: 11.950.000 Ft

Raval Plus 38,5 kWh 115 LE listaár: 12.850.000 Ft

Raval Endurance 55 kWh 210 LE listaár: 14.550.000 F

Raval VZ 55 kWh 225 LE listaár: 15.850.000 Ft.

Értékelés

Modern hot hatchnek látszó tárgy született a Cupra boszorkánykonyhájában, melyet élőben látva már-már fájt, hogy nem vihetjük utcára. Arra még várni kell, hogy kiderüljön, mennyire tüzes a Raval, így azt sem tudjuk még, mennyire fog hiányozni, hogy nem lesz benne hátsókerék-hajtás.