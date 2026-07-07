Barátságos és igényes anyagokból, jól összerakott életteret nyújt a 2008. Látszik az anyaghasználaton, hogy a hitvány megoldások halmozására hajlamos Stellantis konszernen belül a Peugeot magasabb polcon van, és marad is. A márkák újrarendezése után is az újdonságokat első körben bevezető, globális szerepét megtartó márka lesz, szemben a regionális működésre és jelentőségre ítélt konszerntársakkal, amilyen az Alfa, a Citroën vagy az Opel.

Igazán szép és praktikus a zongorabillentyűszerű kapcsolósor a fűtés alapfunkcióinak, mellette a forgatható hangerő-szabályozó gombbal. Kár, hogy a ventilátorfokozat és a hőmérséklet-állítás csak a menüből férhető hozzá az érintőképernyőn át, mert ez erősen elvonja a figyelmet a vezetéstől.

Itt nyílik a belső fotók galériája

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A három fokozatú ülésfűtés nagyon gyorsan reagál, az ülések Alcantara-kárpitozása is tetszett. Szép és hasznos két a megvilágított USB-C-töltő az elegánsan megoldott fokozatválasztó kar és az üzemmódkapcsoló előtt.

Egyformán 10,0” a középső érintőképernyő és a GT felszereltséggel alapáron járó, térhatású digitális óracsoport képátlója.

Mindkettőnek esztétikus a grafikája, nem lógnak ki a 2008 utasteréből, amely a maga kategóriáján belül igényesnek számít. Testmagasságtól függően a 2008 iCockpitjában idegesítő lehet, ha a kormánykerék erősen beletakar a műszerekbe.

A hangulatvilágítás színe nyolcféle lehet, a belső színvilág az üzemmódok változtatásával is módosul. A középkonzoli tárolóhely kihajtható fedele praktikus telefontartó, mögötte találjuk a vezeték nélküli töltőtálcát. A pohártartót kétféle flaskaméretre tervezték. Átgondoltságot sugall az 1,5 literes flakont befogadó rakodóhely az első ajtókban és a bal kéznek is kialakított lehúzófelület a csomagtérfedél zárására.

434 literes a csomagtartó, alsó szintjén szabályos formájú üreggel. A felemelt raktérpadlót két rugós kitámasztó tartja, hogy kényelmesen matathassunk alatta és itt elfér a kivett kalaptartó is, ha sík padlóval bővítenénk a csomagteret. 1467 liter a maximum. Sajnos a síalagút ugyanúgy kimaradt, mint a hátsó utasoknak szóló levegőbefúvás az első ülések közül.

Hátul az autó hosszához képest kevés hely marad a térdnek nyurga vezető mögött. A fejtér elegendő, a második sorban két USB C-s töltőaljzat jut az utasoknak. Apróság, de szebbé teszi az életet a hátsó fejtámlák olajozott mozgatása, kihúzni is könnyebb őket az utasoknak és visszatolnod is egyszerűbb, hogy jobban kiláss, amikor egy ideig nem utazik senki hátul.