Sokat tudnak a teljes hibrid hajtásláncok és az ügyfelek is nagyra tartják a hibrideket, de a nagyfeszültségű akkumulátor, az erős villanymotor és a full hibrid technika többi eleme olyan többletköltséggel jár, amit a városi autók szegmensében sem mindenki akar és tud megfizetni a várható fogyasztáscsökkenés érdekében.
A Peugeot anyavállalata, a Stellantis a Continentalból kivált Vitesco partnereként kifejlesztett egy kisfeszültségű, de más márkák 48 voltos hibrid rendszereihez képest egész sokat tudó hajtásrendszert. Ezt teszteltük a 2008-ban, tehát nem az autó új, hanem a technika benne.
Itt találjátok a külső képek galériáját
Külső
Szinte napra pontosan három éve jelent meg cikkünk a 2008 modellfrissítéséről, az autó azóta nem esett át újabb renováláson. A 2023-as modellfrissítés legfeltűnőbb eleme a spanyolországi Vigóban gyártott crossover orrára rajzolt oroszlánkarom, a menetfényt az akkor még létező 508 ihlette.
Cseppet sem új a 2008, de jó kiállású, markáns formatervű autó maradt, kicsit sem hat mimózának. Mindenütt történik valami a 2008 lemezein és lemezeivel, bárhonnan nézzük, bármerre forgatjuk. A hátsó sárvédőkbe préselt háromszög különösen látványos. Értékeltük a kipufogót is, mert a két végződés nem kamu.
Nem először ad felármentesen igazán jó fényezéseket a Peugeot, az Allure és a GT felszereltségű 2008 alapszíne az obsession kék metál.
A szériafelni a GT kivitelhez 17-es, a belépőmodellé eggyel kisebb. Csak a GT-hez rendelhető 18-as Evisa keréktárcsa. A tesztautón a gyári kerékméretet látjátok, 215/60 R17-es gumikkal.
Kategóriájában a 2008 a termetes autók közé tartozik, a Vitaránál bő 10 centivel nagyobb. 4304 milliméteres hosszával túlnyúlik egy 4292 mm hosszúságú GTI Golfon, de még a SEAT Ateca is alig hosszabb 4363-4381 milliméteres karosszériájával, pedig egy kategóriával feljebb mozog. A szélesség 1775, a magasság 1523 milliméter, a tengelytáv 2605 mm.
Belső
Barátságos és igényes anyagokból, jól összerakott életteret nyújt a 2008. Látszik az anyaghasználaton, hogy a hitvány megoldások halmozására hajlamos Stellantis konszernen belül a Peugeot magasabb polcon van, és marad is. A márkák újrarendezése után is az újdonságokat első körben bevezető, globális szerepét megtartó márka lesz, szemben a regionális működésre és jelentőségre ítélt konszerntársakkal, amilyen az Alfa, a Citroën vagy az Opel.
Igazán szép és praktikus a zongorabillentyűszerű kapcsolósor a fűtés alapfunkcióinak, mellette a forgatható hangerő-szabályozó gombbal. Kár, hogy a ventilátorfokozat és a hőmérséklet-állítás csak a menüből férhető hozzá az érintőképernyőn át, mert ez erősen elvonja a figyelmet a vezetéstől.
Itt nyílik a belső fotók galériája
A három fokozatú ülésfűtés nagyon gyorsan reagál, az ülések Alcantara-kárpitozása is tetszett. Szép és hasznos két a megvilágított USB-C-töltő az elegánsan megoldott fokozatválasztó kar és az üzemmódkapcsoló előtt.
Egyformán 10,0” a középső érintőképernyő és a GT felszereltséggel alapáron járó, térhatású digitális óracsoport képátlója.
Mindkettőnek esztétikus a grafikája, nem lógnak ki a 2008 utasteréből, amely a maga kategóriáján belül igényesnek számít. Testmagasságtól függően a 2008 iCockpitjában idegesítő lehet, ha a kormánykerék erősen beletakar a műszerekbe.
A hangulatvilágítás színe nyolcféle lehet, a belső színvilág az üzemmódok változtatásával is módosul. A középkonzoli tárolóhely kihajtható fedele praktikus telefontartó, mögötte találjuk a vezeték nélküli töltőtálcát. A pohártartót kétféle flaskaméretre tervezték. Átgondoltságot sugall az 1,5 literes flakont befogadó rakodóhely az első ajtókban és a bal kéznek is kialakított lehúzófelület a csomagtérfedél zárására.
434 literes a csomagtartó, alsó szintjén szabályos formájú üreggel. A felemelt raktérpadlót két rugós kitámasztó tartja, hogy kényelmesen matathassunk alatta és itt elfér a kivett kalaptartó is, ha sík padlóval bővítenénk a csomagteret. 1467 liter a maximum. Sajnos a síalagút ugyanúgy kimaradt, mint a hátsó utasoknak szóló levegőbefúvás az első ülések közül.
Hátul az autó hosszához képest kevés hely marad a térdnek nyurga vezető mögött. A fejtér elegendő, a második sorban két USB C-s töltőaljzat jut az utasoknak. Apróság, de szebbé teszi az életet a hátsó fejtámlák olajozott mozgatása, kihúzni is könnyebb őket az utasoknak és visszatolnod is egyszerűbb, hogy jobban kiláss, amikor egy ideig nem utazik senki hátul.
Technika
Sok más konszerntestvér mellett a 2008 alapjait is a CMP padlólemez (Common Modular Platform) adja. A 48 voltos hibridnél bizonyos fokig visszalépés a nyolcfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltós automata leváltása egy hatgangos, duplakuplungos sebességváltóval, de a váltó házába integrált villanymotor új felállást teremt.
Bár a 48 voltos, állandó mágnesű szinkron villanymotor teljesítménye 21 kW, azaz 28 lóerő, a hibridhajtás csúcsteljesítményéhez ebből csak 9 lóerőt tesz hozzá, így lesz a benzines 136 lóereje helyett 145 lóerős a hajtásrendszer. A vezetőülés alatt lévő lítiumion-akku bruttó kapacitása 0,89 kWh, de ebből csak 0,43 kilowattórát használ ki az autó.
Önmagában a villamos gép maximális nyomatéka 55 Nm, ami nem adódik hozzá ahhoz a 230 newtonméterhez, amit a benzines lead. Az 1199 köbcentis motornak ez a harmadik generációja, szelepeit lánc vezérli, tehát alapjaiban más konstrukció, mint az elmálló vezérműszíjú, olajzabálásra hajlamos előd volt még a 2022-es módosítása előtt.
Végsebességben és gyorsulásban is a tesztelt 2008 vezet házon belül, 8,3 mp elég neki 100-ig és 206-ot megy. A tesztelt motorverzió súlya vezető és csomag nélkül 1222-1297 kg közötti, a vontatható fékezett utánfutó legfeljebb 1100 kilós lehet.
Továbbra sincs összkerékhajtás, hátsó elektromos motorral sem. A Peugeot a Grip Control nevű okosított kipörgésgátlóval és ezzel a 150 000 forintos extrával csomagban adott négyévszakos gumikkal javítja az autó terepjáró képességét.
101 lóerős a hatgangos kézi váltós alapváltozat a turbós és szintén 1199 köbcentis háromhengeressel. A 74 kilowattos motor nyomatékcsúcsa 205 Nm 1750-en. Ez az egyetlen kézi váltós modell, a végsebessége 183 km/óra, 100-ra 10,8 mp alatt gyorsul.
Amióta nincs dízel, nincs már négyhengeres motor sem a 2008-ban, elektromos viszont kapható belőle. A villanymotor maximális teljesítménye 156 lóerő és a ráncfelvarrással 50-ről 54 kilowattórára nőtt a folyadéktemperálású lítiumion-akkumulátor kapacitása. A nyomatékmaximum 270 Nm.
32 amperes elektromos hálózattal egy fázison 7,4 kW-tal tölthető az akkumulátor. A másik váltóáramú töltési opció az elektromos Peugeot 2008-hoz a háromfázisú töltés, aminek 11 kW a felső teljesítményhatára, ám ez 250 000 forintos felár ellenében jár. Egyenáramon 100 kW a maximális töltési teljesítmény. Az e-2008 gyorsulása 100-ra 9,1 mp, végsebessége 150 km/óra.
Vezetés
Mélyre állítható üléshelyzettel örvendeztet meg az autó. Ebben a szegmensben szokatlan extra a motoros ülésállítás, a gombnyomásra ki-be állítható deréktámasz és főleg az ülésmasszírozás, ami pneumatikus kamrák felfújásával és elernyesztésével működik.
Kiváló fogású a kormánykerék, szép a varrása és nagystílű az alsó küllőn a GT plakett. A magasabb embereknek picit rövid ülőlap dacára kényelmesek az első ülések, az ülésmagasság az utas oldalán is állítható.
Ritkán mondhatjuk el ezt egy háromhengeres motorról, de a Miller-ciklusú benzines elég finoman jár és a hangja sem kellemetlen. Nem dominál benne a háromhengeresek orgánuma, kihúzatva némi fickós morgást produkál.
Jó erőben van a 48 voltos hibrid hajtáslánc, élénk a gyorsulás az esetenként tétova visszaváltások dacára is. Ezen leginkább a kormánykeréken lévő váltófülekkel segíthetünk. Az üzemmódok közül a normál annyira jól lefedi a mindennapi közlekedést, hogy nem késztetett semmi a takarékosabb és a sportosabb beállítás használatára.
Várakozáskor, például vasúti átjáróban nagyon hosszú álló fázisokat tart a motor. Sajnos a motor leállítása és főleg újraindítása elég darabosan működik itt is, mint a cégcsoport más autóiban ugyanezzel a technikával.
Jól mutat a műszerfali grafika a hibridhajtás működéséről. A sebességváltó akkor is vált a fokozatok között, amikor csak a villamos gép hajtja az autót, ami megnöveli a villanymotorral használható tartományt.
Kis sebességnél a kisegítő hibrid villanyautós süvítéssel mozog a garázsban. Csekély tempóval és dugóban araszolva a villanymotor átveszi a főszerepet, nemcsak gurulni, de enyhén gyorsítani is lehet vele a benzines nélkül.
Jól kivehetően hozza a teljes hibridek fő funkcióit, szűkebb spektrumban ugyan, de megadja őket. Gyorsításkor érezhetően a benzines hóna alá nyúl és a rekuperáció miatt erős motorfékhatással is egyértelművé teszi működését.
Könnyen irányítható autó a 2008-as Peugeot a szintetikus, kevés visszajelzést adó kormánnyal. Visszafogott billenésekkel jut túl a kanyarokon. Jó útfekvése az autó bőven elbírna engedékenyebb ESP működést, de a menetstabilizálás sokáig visszanyesi a motorerőt, mire újra felszökhet a nyomatékszint. Emiatt kényelmesebb valamivel az ESP szabályozási tartománya alatt kanyarogni, hogy kerekebbek legyenek a kigyorsítások.
Kényelmetlenül reagál az úthibákra a futómű, elsősorban hátul. A zajcsillapítás ezzel szemben nívósnak mondható, a 2008 hatodikban 130-140-nél a kategória korlátain belül a tesztelt 2008 csendben fúrja előre magát. A szilárd karosszéria és a 0,32-es alaktényező is mellette szól.
Költségek
Listaáron 8 990 000 forintról indul a Style felszereltségű, kézi váltós 2008-as Peugeot a 100 lóerős 1,2-es motorral. A tesztelt Peugeot 2008 1,2 Hybrid e-DCT6 GT listaára 12 440 000 Ft, amiből 800 ezer forint a kedvezmény, tehát 11 640 000 Ft engedménnyel. A cikk írásakor a Best Of Peugeot akcióban ez az összeg 10 840 000 Ft, ugyanitt az alapverzió 7,8 millió forintba kerül.
|A Peugeot 2008 1,2 Hybrid GT és vetélytársai – Listaár, forint
|Ford Puma 1,0 EcoBoost mHEV DC7 ST-Line X (155 LE)
|13 250 000
|Peugeot 2008 1,2 Hybrid e-DCT6 GT (145 LE)
|12 440 000
|Suzuki Vitara 6 AT GLX (110 LE)
|10 862 500
|Volkswagen T-Cross 1,5 TSI DSG Style (150 LE)
|11 767 840
703 közös kilométerünk két harmadát lakott területen kívül, a többit Budapesten megtéve 6,2 liter/100 kilométeres átlagfogyasztás jött ki az utolsó teletankolás után. Városon kívül 5,53 litert mértünk 100-on, mindkettő átlagos.
Erős érv a Peugeot-k mellett a 8 év vagy 200 000 kilométeres garancia. Teljes gyári garanciaként nem az autó valamely főegységére vonatkozik, hanem a teljes kocsira, ráadásul nem olyan márka adja, amely 2-5 éve ismeretlen volt itthon vagy nem is létezett, hanem a világ második legrégebbi ma is működő autógyártója, amely 1896 óta gyárt személyautókat.
Értékelés
Szép utasterével, energikus hajtásláncával és a széria automatikus váltóval a 48 voltos hibrid 2008 jól beválik városi autóként, de erejével és kényelmével autópályán sem bőgött le. Ami finomítást követel az a stop-start rendszer és a rugózási kényelem.
|Mellette – Ellene
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