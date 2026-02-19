Új vezetésével, az elnök-vezérigazgatói posztot 2025 júniusában átvevő Antonio Filosa irányítása alatt a Stellantis szembenéz a korábbi döntések következményeivel. A cég érdemi korrekciókra szánta el magát, ami a magyar Peugeot-importőr működésére is hat. Több típusba visszatérnek a jó ideig nem rendelhető belső égésű motorok és a dízelek is kapnak még egy esélyt, például a most megújuló 308-ban.

Szénkibocsátási okból törölt motorok és modellek

A világszerte az Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram és a Vauxhall márkáival jelen lévő Stellantis csoport rendes profitot valójában csak Észak-Amerikában termelt, így az elektromos autók megvalósításával párhuzamosan a belső égésű motoros autók fejlesztését, a kínálat szélesen tartását már nem tudta vagy nem is akarta finanszírozni.

Mivel az európai piacokra erősen ráutalt cég a CO2-emissziós büntetőadók fenyegetésében működik, eltűntek a magas szén-dioxid-kibocsájtású motorok, például a kétliteres dízelek és a turbós négyhengeres benzinesek, kivesztek továbbá a nagyobb autók, legutóbb a Peugeot 508 és a Citroën C5X.

Elmaradt a nagy villanyautós áttörés

A konszern szűkös erőforrásait ismerve, a korábbi menedzsment nagy tétben fogadott az elektromobilitás gyors áttörésére. Talán tényleg arra készültek, hogy 2030-ban, ami innen már csak négy év, Európában nagyrészt elektromos autókra lesz igény.

De nagyon nem így lett és ahogy az Edda is eldalolta, a valóság utolér. A Stellantis és benne a vállalat legnagyobb volumenű márkája, a tavaly világszerte 1,08 millió autót értékesítő Peugeot most korrigálja az irányvonalat. Jó ideig nem volt elérhető belső égésű motor a Rifter, Partner, Traveller modellekhez a CO2-határértékek túllépésének elkerülése érdekében. Idén több fontos autó visszakapja a benzines illetve a dízelmotort, míg a Travellerben kijön a 2,2 literes, 180 lóerős új dízel.

Már itt van a megújult 308

Tavaly nem debütált modellújdonság a Peugeot-tól, illetve nem érkezett meg Magyarországra, de így a késve befutó autók is idénre koncentrálódnak. 2026-ban lesz mit bemutatni: májusban megújul a 408, júliusban jön a 208 GTI sperrel és 280 lóerővel, őszre pedig ideér a nagy hatótávú elektromos 3008 és 5008 az eddig hiányzó 98 kilowattórás akkumulátorral.

Ebben a cikkben írtunk már a 308 modellfrissítéséről, de időközben megérkezett Magyarországra a Style, Allure és GT felszereltséggel rendelhető autó.

Látványosan átalakult a 308 orra, a márka korábbi, rozmáragyar vagy oroszlánkarom ihlette menetfénye eltűnt a lökhárítóból. Egy modellfrissítésnél lényeges, hogy a fémrészek átalakítása, új présformák beállítása nélkül újuljon meg az autó a lökhárító és a fényszórók átszabásával, ami itt látványosan sikerült az orr átalakításával.

Először lép piacra Peugeot-modell világító emblémával. Ehhez össze kellett kötni világító szegmensekkel a két fényszórót, mert csak úgy szabályos az embléma kivilágítása, ha összeköttetésben áll a fényszóróval. Ezt sikerült úgy megvalósítani, hogy az oroszlános pajzs mögött ott lehessen az ütközés-megelőzés és az adaptív sebességtartó radarérzékelője.

Hátul alapáras lett mindhárom felszereltséghez a full LED-es lámpa, ami eddig csak a GT-hez járt. A 2026-os Peugeot 308 kapott két új felnit, ahogy dukál és két új színben rendelhető: a friss Ingaro-kék a kombi alapszíne, az új zöld pedig az ötajtóshoz felármentes.

Módosultak az utastéri kárpitok és dekorelemek, megmaradt a középkonzolon a személyre szabható, a neked fontos funkciókkal ellátható érintőgombsor a kedvenceknek. Változatlanul elérhető a légkamrás ülésmasszázs, a szélvédőfűtés és a 16 csatornás Focal-hifirendszer.

Benzines, dízel, plug-in hibrid, elektromos

Továbbra is négyféle hajtáslánccal kapható a Peugeot, de vannak változások. A 195 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibrid új villanymotorja 109 helyett 125 lóerős, akkuja bruttó 17,2 kilowattórás, az elektromos hatótáv elérheti a 107 km-t. A 145 lóerős, 48 V-os (mild) hibrid első pillantásra ugyanaz, mint volt.

Marad a 300 Nm és a 130 lóerő a másfél literes HDI dízelmotornál, de egy korábbi megbízhatóság gondot ennél a motornál is kiküszöbölt a gyártó. Ezeknél a motoroknál a vezérműtengelyt szíj hajtja, ami jól működik, de a dupla vezérműtengelyes motor másik vezérműtengelyét egy lánc köti össze a szíjjal hajtott vezérműtengellyel.

A szinkronizálást adó lánccal az volt a baj, hogy a gyenge olajozás miatt megnyúlhatott, ami főleg hidegindításkor, aztán a helyzet romlásával melegen is kihallható zörgést, csörgést, majd végső esetben láncszakadást okozhatott, mint a nem elég erős vezérműláncok esetében. A 308 és a dízelmotortort visszakapó Rifter illetve Partner már egy módosított szinkronláncos motort használ.

Jobb kenés és több anyag a dízel áthajtóláncában

Az új lánc szélessége 7 helyett 8 milliméter, de nem csak a méretezés teszi tartósabbá. A 2023 januárjától bevezetett konstrukcióval a lánc több olajat tud magában tartani, megelőzve a vészes kopást. A gyártó korrigálta továbbá a vezérelt olajszivattyúval korábban túl alacsonyra állított olajnyomást. Kisebb olajnyomással a szivattyú kevésbé terheli a motort, csekélyebb a nyomás a láncvezető sínek és a lánc között, ami hangyányival csökkenti a fogyasztást és a CO2-kibocsájtást. Ám a visszavett olajnyomás és a motor tetején lévő vezérműlánc nem jött ki egymással, a szárazon futó szinkronlánc emiatt mehetett tökre és szakadhatott el.

Jó hír, hogy a szélesebb és több olajat magában tartó áthajtóláncot a kötelező szervizek során a korábban gyártott, a problémás időszakba tartozó autók ingyenesen megkapták és megkapják a kötelező karbantartások során. Tehát a szervizakcióval a javított alkatrész bekerül a már futó és láncszakadással veszélyeztetett autókba, megelőzi a súlyos motorhibát.

A nem tervezett szervizlátogatások ritkítását célzó fejlesztések egyikeként a gyártó módosította a karbamidoldatos nitrogénoxid-átalakítást, avagy az AdBlue-rendszert, hogy kevesebb panasz legyen a kipufogógáz mérgező NOx tartalmát mérséklő megoldásra.

A tisztán elektromos modell (156 LE) hatótávolságát 450 kilométerre növelték a hajtáslánc üzemi hatásfokának javításával. Az e-308 másik fontos újdonsága a V2L funkció elérhetősége: ez lehetővé teszi külső fogyasztók (háztartási gépek, szerszámok, kempingeszközök stb.) üzemeltetését, elektromos robogók vagy kerékpárok töltését. A 16 amperes, 3500 wattos kimenet igénybevételéhez külön megvásárolható adapterre van szükség.

Automata dízel kombi 10 millió forintért

Egyre kevesebb autóból marad meg a kombi az alsó középkategóriában és a dízel kombik végképp kezdenek kiveszni. Eredetileg a Peugeot is törölte volna a HDI-t a 308 megújításakor, de végül másképp döntött. Ez jó esély az importőrnek, mert itthon a C-szegmensben igen magas a flottaeladások aránya és emiatt még 2025-ben is 21 százalékot ért el a dízelarány.

Céges vevőknek szól márciustól a 9 990 000 forintos indulóárú 308 SW BlueHDI Business Edition limitált széria. A flottavásárlók a megújult dízel kombit a 130 lóerős motorral és automatikus sebességváltóval vihetik el 10 millió Ft alatt.

Nincs már szíjas 1,2-es benzines

Érdemi hardveres műszaki fejlesztéseken esett túl a márka legfontosabb benzines motorja, a háromhengeres turbós benzines. A turbós háromhengeres korábbi verziójának bajairól itt írunk. Ezekre a problémás motorokra 10 év vagy 175 000 km kiterjesztett garancia érvényes.

A régebbi, motorhibákat okozó vezérműszíjat már 2022-ben javított konstrukcióra cserélte a gyártó, de a javítások, továbbfejlesztések nem álltak meg. A legújabb változatban a gyár adatai szerint az alkatrészek 40 százaléka új illetve módosult, vonatkozzék ez a komponensek darabszámára, a tömegére vagy az értékükre. Fontos tudni, hogy ezeket a motorokat a korábbi vezérműszíj helyett a Peugeot modellek most már láncos vezérléssel kapják minden verzióban, 48 voltos hibridként és sima benzinesként, a különféle teljesítményszinteken.

Mindenesetre nagyjából csak a főtengely és a hajtókar maradt változatlan, míg a hengerfej, a most már 350 baros nyomással dolgozó közös nyomócsöves befecskendezőrendszer, a továbbra is változó lapátgeometriájú turbófeltöltő, az olajleválasztó-rendszer mind új. Az EB2 Gen3 jelű motor a változó szelepvezérléssel továbbra is Miller-ciklusban tud működni a kisebb fogyasztás érdekében.

Trükkök nélküli 8 éves garancia

A bizalom visszaszerzése érdekében a Peugeot 8 év/200 000 km kiterjesztett gyártói garanciát ad az itthon eladott személyautókra, ami nem jár együtt áremeléssel. Ez valódi gyári garancia, nem a javítások egy részét fedező és esetenként kekec biztosítókkal kötött konstrukció. Teljes gyári garanciaként nem az autó valamely részére, főegységére vonatkozik, hanem a teljes kocsira, ráadásul nem olyan márka adja, amely 2-5 éve ismeretlen volt itthon vagy nem is létezett, hanem a világ második legrégebbi autógyártója, amely 1896 óta gyárt személyautókat. Ezzel a lépéssel javulhat a Peugeot-k értéktartása és a használtan megvett autókat is védheti a megnyújtott garancia, amiből a 200 ezer kilométeres határral csak az igazán sokat használt autók esnek ki.