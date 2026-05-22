A május eleji miami kört követően helyi idő szerint 12.30-kor napos, de enyhe időben – 16 Celsius-fokos levegő-, 37 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság 5. fordulója, a Kanadai Nagydíj első és egyetlen szabadedzése a montreali 14 kanyaros, 4,3 km-es Gilles Villeneuve pályán.

Sprinthétvégéről lévén szó – ezen a helyszínen első ízben –, péntek kora délután egyetlen 60 perces gyakorlás állt a csapatok rendelkezésére a délután következő sprintkvalifikáció előtt.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor elsőként – idén már-már hagyományosan – az audis Nico Hülkenberg állt a sor elején, de őt kikerülve az első gyors kört a cadillaces Sergio Perez kezdte meg, de kimondottan nagy volt a forgalom, sokan vittek kisebb vagy nagyobb fejlesztési csomagokat.

"My throttle is not working" 😢 Franco Colapinto's Alpine is slow at the pit entrance, with some drivers taking avoiding action, but he makes it back into the pit lane #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/oo3FZJyNCo — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Az első körén bajba került az alpine-os Franco Colapinto, aki erőforráshibával kullogott körbe az amúgy igen gyenge tapadású, poros – ún. „zöld” – pályán.

Pushing the limits already! 💨 Both Norris and Verstappen have run wide as they start to build up the confidence in their cars 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/aJcmzAxUaP — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Érdemes megjegyezni, hogy a montreali edzésen a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) új hátsó fényjelzéseket teszteltetett az autókon: a sárga a mozgásienergia-visszanyerő teljes értékű, belső égésű motorral történő működtetését, a kék a részleges működést, a lila annak teljes lekapcsolását volt hivatott jelezni.

Nyolc és fél perc után a Racing Bulls-os Liam Lawson kormányzási, majd sebességváltó-hibával állt félre a pálya szélén, miközben a Red Bull-os Max Verstappen volt a leggyorsabb a kemény Pirelliken, mögötte – ugyancsak a fehér jelölésű gumikon – csapattársa, Isack Hadjar, a mclarenes Oscar Piastri, Lawson és a bajnoki éllovas Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli sorakozott a top 5-ben.

Az új-zélandi Red Bull-pilóta leállása miatt néhány perc után előkerült a piros zászló a Racing Bulls eltávolításának idejére.

🟡 VSC ➡️ RED FLAG 🔴 We are now under Red Flag conditions in order to retrieve Lawson's car, which has caught Hamilton and Ferrari out in the pit lane! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/RsBb28mBXo — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

A kényszerszünet nem tartott sokáig, 44 perc maradt, amikor újraindult a körözés, ugyanakkor a 2026-ra bevezetett, a sprinthétvégékre vonatkozó szabályváltozás értelmében a versenyigazgatóság 4 perccel meg is hosszabbította az edzést. Elsőként a távolabbról George Russellére kísértetiesen hasonlító sisakfestést viselő Piastri gurult ki.

Ugyan a lágyakon Fernando Alono egy pillanatra villantott az Aston Martinnal, de 20 perc után Piastri állt az élen, mögötte két Mercedesszel – egyaránt a keményeken.

A már kiterjesztéssel számított 24 perc után jött a hétvége első balesete, a 6-7-es kanyarkombináció kijáratán Alex Albon verte falnak a Williamst, mint kiderült, egy szerencsétlen sorsú mormotát ütött el. A brit-thai pilótának nem esett baja, de az autót a pálya szélén hagyta, újra előkerült a piros zászló.

Alex Albon unlucky hitting a marmot on the track causing a red flag.

A Williams „mentése” jóval tovább tartott – messzebb volt a legközelebbi megnyitás –, így a versenyirányítás további 15 percet adott adott az időhöz: „nullázták” a szünetet, további 36 perc „maradt” a felkészülésre.

Az újabb, még mindig kemény gumis, sokaknak – Verstappen, Norris, Hamilton stb. – itt-ott megcsúszós, necces nekifutások után újra a mercedesesk álltak az élre Antonelli, Russell sorrendben – másokkal ellentétben a brackley-i alakulat Miami helyett Montrealra tartogatt a csomagját, úgy tűnt, jól tették.

Negyedórával a vége előtt a nagyok közül elsőként a Mercedes-pilóták autóira kerültek fel a lágy, piros jelzésű Pirellik, az első adok-kapok után a fiatal olasz közel fél másodperccel volt gyorsbb a rutinos angolnál.

Első lágyas gyors körén mindkét mclarenes hibázott, kukázták az időiket, a ferrarisok közül a gyorsabbik Hamilton is közel nyolctizeddel volt máluk lassabb.

Russellnek 8 perccel a vége előtt ijesztő epizódja voolt: az 1-es kanyarban megpördült, érintette is a falat, de tovább tudott menni.

Pushing in FP1! 😮‍💨 This is how the first practice session ALMOST came to an abrupt end for George Russell 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/00UQ2Rvqyp — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

5 és fél perc volt a leintésig, amikor harmadszorra is előkerült a piros zászló, a haasos Esteban Ocon a 4-es kanyarból kifelé megcsúszva a falban/a pályán hagyta a VF-26-os orrkúpját. Ezt a rövid kiesést már nem kompenzálták, az újraindítás után utolsó egy-két körökkel leketygett mrdék 2 perc, a gyakorlás szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

🔴 RED FLAG 🔴 Esteban Ocon has spun and ripped off his front wing! 💥 He keeps his Haas going but there is debris all over the track 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8GLlZwNA50 — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

A montreali hétvége pénteken – magyar idő szerint 22.30-kor a sprintkvalifikációval folytatódik, szombaton 18 órakor jön a rövid futam, esete 22 órakor a hagyományos időmérő, majd vasárnap – a jelenlegi előrejelzések szerint hűvös (10-11 fok) és esős Kanadai Nagydíj szintén 22 órakor rajtolhat.