Azon már meg sem lepődünk, hogy sisakjaik alapján egyre nehezebb felismerni a Forma-1-es pilótákat, hiszen szinte hétvégéről hétvégére változnak a dizájnon. A különleges mintázatok közül azonban most egyértelműen kiemelkedik Lando Norrisé, aki a Forma-1-es Kanadai Nagydíj hétvégéjére újított egy látványos bukót.

A sisak alapszíne sötét vagy fekete, két oldala között pedig látványos különbség van: bal oldalán élénk színű, jobb oldalán szürkeárnyalatos mintázattal. Ezek az ún. szinapszisokat, vagyis azokat az agyi kapcsolatokat hivatottak megjeleníteni vizuális formában, melyek alapvető fontosságúak ahhoz, hogy megfelelően működjön az emberi agy. “Az egyik fele egészséges agyat ábrázol, a másik pedig egy olyat, melyet szinaptikus veszteség ért” – fogalmazott Norris a fejvédő kapcsán.

Ilyen problémákat többek között a demencia okoz, Norris egy ilyen alapítvánnyal, a Race Against Dementiaval együttműködve alkotta meg montreali sisakját. Ezen a téren egyébként van kötődés, ugyanis a háromszoros világbajnok Sir Jackie Stewart alapította ezt azok után, hogy feleségét a betegséggel diagnosztizálták.