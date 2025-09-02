Világító orr: az évtized autós trendje a Peugeot 308 GT-t is elérte. Mostantól nem csupán az oroszlános logó fénylik, de a rácsozat felső szegmensei is – a változást még látványosabbá teszi, hogy a teljes maszkot átdolgozták, így nappali fényben is máshogy hat. A rácsok a szélen ritkábban, befelé egyre sűrűsödve sorakoznak, és fényezettek.

46 fotó

A három éve bemutatott Peugeot 308 menetrendszerűen érkező ráncfelvarrásának keretében az új hűtőrács mellé új nappali fények dukálnak, a Peugeot tervezői oldalanként három oroszlánkarom formájú LED-sávot helyeztek el, egy szintben az orron végigfutó fényszakasszal. Ezek egyben irányjelzőként is szolgálnak.

A fényszórót lejjebb költöztették, és a lökhárítóba rejtették – ez talán a legfontosabb változás, bár pont a LED-es nappali fények miatt, amelyek a lámpatestek korábbi helyét elfoglalják, elsőre fel sem tűnik. Újak a keréktárcsák, és átalakult a színválaszték is.

Továbbra is négyféle hajtáslánccal kapható a Peugeot, de vannak változások. A 130 lóerős, másfél literes HDI dízelmotor és a 145 lóerős, 48 V-os (mild) hibrid első pillantásra ugyanaz, mint volt. A 195 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibridnél is ugyanazok a számok, mint eddig.

Viszont a tisztán elektromos modell (156 LE) hatótávolságát 450 kilométerre növelték a hajtáslánc üzemi hatásfokának javításával. A regeneratív fékrendszer erőssége három fokozatban állítható, a legerősebb 1,8 m/s2 negatív gyorsulást képes előidézni pusztán a villanymotor segítségével.

A tisztán elektromos e-308 másik fontos újdonsága a V2L funkció elérhetősége: ez lehetővé teszi külső fogyasztók (háztartási gépek, szerszámok, kempingeszközök stb.) üzemeltetését, elektromos robogók vagy kerékpárok töltését. A 16 amperes, 3500 wattos kimenet igénybevételéhez külön megvásárolható adapterre van szükség.

A V2L rendszer egyébként akár komplett háztartások vagy települések működtetésére is alkalmas – elvben…