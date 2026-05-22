„No boring cars, no toasters on wheels” – tehát nem gyártunk unalmas autókat és négykerekű kenyérpirítókat. Jim Baumbick, az európai Ford elnöke ezzel az üzenettel mutatta be a minap a cég rövid és közép távú stratégiáját Salzburgban egy exkluzív rendezvényen, ahol a Vezess is jelen volt.

Ez az esemény elsősorban márkakereskedőknek szólt, azoknak a szakembereknek, akiktől a Ford bizalmat és invesztíciókat vár és remél a márka képviseletében. A márkakereskedői kör egész pontosan érzi, mit jelent a Ford drámai visszaszorulása az EU-tagállamokban. Az ACEA adatai szerint 2010-ben még 8,3 százalékos részesedést mutathatott fel a személyautók között, 2020-ban már csak 5,0 százalékot ért el a márka, ami a 2025-ös teljes évre a forgalomba helyezések 2,8 százalékára csökkent. Idén az első negyedévben a Ford az előző év hasonló időszakában regisztrált 82 693 személyautó helyett csak 67 068 darabig jutott, ami 2,4 százalékos európai piacrészt jelent.

Marad a Ford

Nem véletlenül volt kénytelen hangsúlyozni Jim Baumbick, a Ford of Europe elnöke, hogy a cég nem vonul ki az itteni személyautó-piacról. Annak ellenére sem, hogy 2022-2025 között törölte a gyártási programból a Mondeót, az S-Max-Galaxy egyterűpárost, a Fiestát majd a Focust is.

Nekünk a Vezessnél, akik sok más Ford mellett ST Focusokat és Fiestákat, öthengeres Mondeókat teszteltünk, megismertük családi autóként több generációnyi Galaxy, S-Max és C-Max kvalitásait, rossz nézni ezt a szomorújátékot. De hosszú távon egyetlen autógyártó sem onthat olyan modelleket, amelyek nem hoznak pénzt vagy nem eleget.

Jelentősebb volument hozó személyautóként megmaradt a Kuga, amely éveken át Európa piacvezető autója volt a konnektoros hibridek között. Nagy mennyiségben eladható autóként az elektromos és a benzines Puma szerepel még a márka kínálatában, amelyet a Mustang, a Bronco és a haszonjárművek családi autós verziói egészítenek ki.

Ötből négy új autó nem elektromos Európában

Ebben a helyzetben a Ford azt teszi, amit tennie kell: új autókat tervez a visszatéréshez, illetve türelmet és bizalmat kér partnereitől, mert az új modellekre 2028-2029-ig várni kell. A salzburgi eseményen a Ford felvázolta és részben meg is mutatta, hogy a kiterjedt dealerhálózat tagjainak miért érdemes kitartani a márka mellett.

Ami a legfontosabb: nem szállnak ki a személyautó-szegmensből Európában, új autók kifejlesztésével igyekeznek javítani helyzetükön. A fejlődés érdekében 2029-ig öt vadonatúj személyautót dobnak piacra 4 és 4,65 méter közötti méretben.

Lesznek köztük tisztán elektromos autók, de benzines hibrid, konnektorról tölthető akkus hibrid és elektromos hajtással egyaránt elérhetők is. Baumbick egyértelművé tette, hogy hisznek a zéró emissziós jövőben, de ennek eléréséhez azt az utat kell választani, amit az ügyfelek hajlandók járni. Céljuk fokról-fokra növelni az elektromosan megtett mérföldek számát, amiben a hibrid autóknak is jut szerep.

Senki nem láthat a jövőbe, amely hosszabb távon a villanyautóké, de jó ideig még a tankolható autókra is lesz igény. A Fordál sem bizonyult sikeres stratégiának egyoldalúan az elektromos autókra koncentrálni. A 2026 első negyedévében forgalomba helyezett új autók 80,6 százaléka nem elektromos volt az ACEA, az Európai Járműgyártók Szövetségének adatai szerint, hiába nőtt tovább a részesedésük a 2025-ös teljes évi 17,4 százalékról Európában.

Kölni üzemét a Ford mintegy kétmilliárd euróból modernizálta, hogy hightech villanyautó-gyártó bázissá váljon, évi 250 000 darabos kapacitással. Az itt készülő Capri és az Explorer eladásai azonban elmaradtak a tervezettől, ami leépítést okozott a telephelyen a gyártási kapacitás visszafogásával. A Ford a villany Capri és az Explorer fogadtatásából is megértette, hogy szüksége van nem elektromos autókra is.

2028-tól városi autó Renault-kooperációból

Pár év múlva megszépíthetik az üzletmenetet az újonnan érkező hibrid és elektromos modellek. Lesz köztük egy elektromos ferdehátú a kisautók között, a B szegmensben, jön egy teljesen elektromos SUV városi forgalomhoz passzoló dimenzióban és várható még két, enyhén ralis hangulatú crossover modell, amelyek hibrid és elektromos hajtással kerülnek gyártásba.

Ötből két újdonságot láthattunk a rendezvényen, fotóink azonban nincsenek róluk, mert csak leadott képrögzítő eszközökkel léphettünk be abba a csarnokba, ahol kiállította őket a Ford. Egyikük a jól kivehetően az új Renault 5 technikájára épülő városi villanyautó. A rokonságot a tetőíven, az ajtókon kívül a jellegzetes, négy első fényszórós elrendezésen is látni, de a Ford az R5-nél nagyobb, jobban használható autót gyárt majd az átvett technikára.

Villanyautójuk egy crossover modell, méreteiben inkább az elektromos R4-re hasonlít. Sajnos alulfejlett rajzkészségeim nem teszik lehetővé, hogy lerajzolhassam nektek, mindenesetre egy jó kiállású, rövid első túlnyúlással megvalósított, épphogy magasított építésű városi autóról van szó tetszetős arányokkal, biztonságot sugalló, ablak nélküli hátsó tetőoszloppal. A neve egyelőre ismeretlen, de nem kizárt, hogy visszatér a Fiesta. Bemutatását a magyarországi importőr 2028-ra várja.

Spanyol gyártásból jön a Bronco kistestvére

Még egy autót megvillantott a Ford, egy szintén elektromos hajtású, nagyobb méretű terepjárót. Ez a Bronco-modellcsalád kompakt tagja lesz, kerek első lámpákkal, mokány, terepjárósan szögletes kasztnival.

Mivel a Bronco jelenleg listaáron 30 700 000, kedvezménnyel 23 400 000 forintról indul, jól jön alá egy földközelibb árpozíciójú SUV a nagy Bronco stílusában. Az európai igényekre szabott kompakt SUV-t a valenciai üzem gyártja majd. Mérete és ára is volumentermékké teszi a kalandozásra hívó autót.

Sajnos a technikáról nem derültek ki részletek, csak a kocsi alá befeküdve, a kipufogó hiányából és a teljes alsó burkolatból láttam, hogy villanyautó, amíg el nem kordonozták újra a vidám narancssárga fényezésű aszfaltterepjárót.

Érdemes majd figyelni az új autók elhelyezését a kínálatban, mert így elsőre az egyik a jelenlegi Pumához áll nagyon közel méretben, de a Puma Gen-E csomagterét megnövelő alsó üreg nélkül, a másik pedig az Explorert idézi.

Izgalmas lesz látni, hogyan pozicionálja a már gyártásban lévő és a pár év múlva megjelenő, de nagyon hasonló méretű autókat a Ford az európai modellpalettán, esetleg leváltják-e a jelenleg ismert modelleket. A másik három készülő újdonságról csak annyit tudtunk meg, hogy lesz közöttük Ford-technikára épülő is, a Renault-kooperáció két autóra vonatkozik.

Piacvezető, de erősít a Ford Pro

Míg a személyautó-piacon a Ford helyzete válságos a Mondeo, a Fiesta, a Galaxy, az S-Max és a Focus gyártásának leállítása óta, kisteherautóik továbbra is hasítanak. A könnyű haszonjárművek között 11 éve megszakítás nélkül őrzi a vállalat az európai elsőséget a Transit/Tourneo-modellcsalád és a kategóriáját toronymagasan vezető Ranger sikerével.

A Ford Pro (mint professional) üzletág fő célja a haszonjárművek állásidejének minimalizálása, hogy tulajdonosaik jobban kihasználhassák őket termelőeszközként. A kisteherautókból továbbított adatokkal pontosabban tervezhetővé válik az autók karbantartása és javítása. A szervizidőpontra előre berendelt alkatrészekkel és a teendőkhöz allokált munkaerővel érdemben, a Ford eddig tapasztalatai szerint akár 50 százalékkal lerövidíthető a márkaszervizben töltött idő.

A Ford Pro Uptime Services alapja az összes európai Ford kisteherautóba 2019 óta beépített modem. Időközben 1,2 millió könnyű haszonjármű továbbít adatokat a Fordnak, naponta majdnem 6 millió állapotjelentéssel.

Haszonjárműves pozícióit a Ford a Ranger Super Duty bevezetésével erősíti. A masszív pickup erősített futóműve, kiegészítő alvázvédelemmel és növelt hasmagassággal ott is elboldogul munkaeszközként, ami a sima Rangernek sok.

A sima B-s jogosítvánnyal már nem vezethető platós kisteherautó 4,5 tonnás utánfutót vontathat és majdnem két tonnával terhelhető. Ezekkel az adottságokkal hadseregek számára is alternatíva lehet a megfelelő felépítményekkel.

Új az elektromos hajtású Transit City is, amely a meglévő E-Transit Customhoz hasonló szállítókapacitással bír, de kínai gyártásával olcsóbb lehet. A villanymotoros, elöl hajtó kisteher a Jiangling Motors Corporation technikájára épül. A cég a Ford kínai vegyesvállalati partnere a helyi Fordok közös gyártásában.

Élőben keskeny városi utcákban is mozgékonyak ható, karcsú kistehernek hatott a Transit City. A felépítményezhető fülkés alvázon kívül furgonként érkezik Európába, raktere 6,4-8,5 köbméteres lehet a kétféle hossz és tetőmagasság függvényében, terhelhetősége 1085-1275 kg közötti. A nettó 56 kilowattórás, lítiumvasfoszfát akkupakkal 254 km a WLTP-hatótáv, a töltés váltóáramon legfeljebb 11, egyenáramon maximum 87 kW-tal lehetséges.

Ha az új személyautók technikája, formatervezése, árazása és más értékei rendben lesznek, a Ford építhet arra a rendkívül széles ügyfélkörre, akik régebben szívesen jártak vagy most is elégedetten autóznak a márka remek ár/érték arányú, jól vezethető és mérsékelt szervizköltségekkel használható autóival.