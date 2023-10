Gázolajtól a villanyig bármivel mehet ez a furgon

A külső méretváltozása bent is javulást hozott, a tengelytáv pluszcentiméterei a kabin kényelmét és a raktér méretét is növelik. Belsejében a vezetőpozíció alacsonyabb, személyautósabb lett, javult a kilátás és a kabinba is könnyebb beülni. Emellett végre a bal lábnak is több hely jutott, mint az eddigi Transitokban. Jobbak lettek a tárolóhelyek, az utasoldali légzsák a tetőbe került, és a lapos padló, valamint a kormányra száműzött automata váltó karja miatt a közlekedés is könnyebbé vált a kabinban.

Korrekt, jó minőségi anyagokból épül fel a belső, praktikus megoldásokból sincs hiány – lehet pakolni az ülés alá, az éppen nem használt ülés háttámlájából pedig munkaasztal is elővarázsolható -, USB-aljzat viszont lehetne több is benne.

Az alul lapított kormány a látványos dizájn mellett megkönnyíti a beszállást is, műszerfala digitálissá vált, és sajnos odavesztek a klímavezérlés igazi gombjai is. Pont most, amikor a világ autógyártóinak józanabbik fele épp kezd visszaszokni rájuk.

Rakterét is optimalizálták, integrált fellépő segíti a raktérbe jutást a nagy méretű oldalsó tolóajtón át, ami akár motoros mozgatású is lehet. A rövidebb, normál magasságú furgonba is befér 5,8 köbméter bármi, és egyszerre akár 1350 kilogrammnyi terhet is képes elvinni.

Teljesen más világ a 9 személyes kivitelben kipróbált Tourneo, ami hatalmas belső térrel, megfordítható, sínen tologatható ülésekkel és óriási – sajnos árnyékoló nélküli – üvegtetővel kényezteti az utasait. Emellett apró figyelmességekre is jutott energia, az utasok apró zsebekbe tehetik töltés idejére a telefonjukat, és van saját klímavezérlő paneljük is. Csomagtere pedig még akkor sem szűkül jelképes méretűvé, ha az összes ülés az autóban marad.