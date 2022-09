Rajongás tárgya lesz? – Volkswagen ID.BUZZ

Általában sokkal több időnk jut vezetésre egy külföldi rendezvényen is mint ebben az esetben, így rengeteg apróság, valódi viselkedés a hazai utakon fog kiderülni a BUZZ-ról. Ahogyan az sem épp releváns, hogy a koppenhágai hibátlan, vagy épp a Malmő külterületeinek lehetetlenül sima (foltozgatott!) útjain a futóműnek esélye sincs megszólalni, a karosszériának dübbenni, vagy a 19 colos kerekeknek zörögni, de még a gumizaj fogalma sem létezik. Lehet legyinteni arra, hogy nyugaton, jelen esetben északon minden jobb, de az biztos, hogy az aszfalt földöntúli minőségű, a javításaik pedig pont olyanok, mintha csak felfestették volna őket.

Ilyen körülmények között aztán semmi nem derül ki egy új autóról, ami itthon releváns információ lenne, és az ID.BUZZ már most, az első kör után is kiköpött ugyanúgy viselkedik, mint az eddigi ID. modellek, valójában semmi különbség nincs azon kívül, hogy 10 kilométer után a 110-es autópályán haladva is tiszta bogár lett az orra. Mármint nem olyan Bogár, hanem élő, vagyis pont, hogy nem. Ez van, ha ennyire meredek az orra egy autónak, a 0,29-es légellenállás sem védi meg a szúnyogokat.

Úgyhogy beszéljünk inkább arról, milyen a hangulat az ID.BUZZ-ban. Vagy épp vele, körülötte, mert az biztos, hogy ezzel mindenki észrevesz. A dánok amúgy sem félősek, de ennyi helybélivel és turistával még sosem beszélgettem sajtóúton. Megállnak mellette a biciklisek, gyalogosok, ujjal mutogatnak rá, a lakóbuszosok meg kiesnek az ablakon, ha meglátják. Temérdek T3-as lakóautóssal futottunk össze, ők aztán tudják, miről van szó. Ami pedig egyszer nekik is jó hír lesz, hogy az ID.BUZZ-ból is készül kemping autó, vagyis nem csak a látszat van meg, de idővel csatlakozik hozzá az eredeti életstílusa is, és ettől önkéntelenül is vigyorognom kell.

Hogyan lesz belőle kirándulós autó 400 kilométeres hatótávval? Valójában kevés gonddal, egyel több tervezést igényel majd a túra, töltőpontokat kell találni. De ha úgyis benne alszol, főzöl, akkor valójában minden pont kéznél van, ami a töltés idejére hasznos lehet. Szimpatikus, hogy a célközönség számára éppen ezt demonstrálta a Volkswagen Amerikában, egyik fejlesztőjük 12 000 kilométeres túrát nyomott le vele, hetekig benne aludt és közben a helyi lakóautós közösség oszlopos tagjait kutatta fel. Szerintem ennél jobb reklám aligha kell.

Hangtalanul suhan, és ettől végtelenül ártatlan a belvárosi csúcsforgalomban is. Hiányolom az üvegtetőt, vagy a lehúzható ablakokat, a kibillenthető hátsókat, egyszerűen kellene ahhoz, hogy meglegyen a szabadság érzete. Kicsit túl steril ez ahhoz, hogy fesztelenül érezzem magam, a modern Volkswagenek mind ilyenek, és végső soron itt is minden a megszokott építőelemekből állt össze, a tartásból nem engedtek a németek, így is csoda, hogy megszülethetett ez a forma. Mekkora öröm lehetett a dizájnerek között, amikor szabadon engedték a terveket!

Be kell látni, hogy az ID.BUZZ egy menő termék, de attól még termék, ami sajnos lelketlen jelző. Minden esetre inkább ezzel legyen tele az utca, mint bármi mással, egyszerűen jó ránézni, tudni, hogy a Volkswagennél még valaki érzi a poént, meg azt, hogy mivel lehet megfogni az emberek szívét, bevonzani a vásárlókat. Valószínűleg ez lenne az első és talán az egyetlen villanyautó, amiért pénzt adnék. Semmi elfogultság, ez a cucc egyszerűen vonzó és kész.