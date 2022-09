Idén nyáron vezetőváltás történt a Škoda Auto élén, a legfelső szinten. Az igazgatótanács addigi feje, Thomas Schäfer a cég felügyelőbizottságának elnökévé avanzsált, perszonálunióban ő a VW konszern volumenmárkáit (Cupra, SEAT, Škoda, Volkswagen, VW Haszonjárművek) tömörítő csoport elnöke is.

Új elnök, Porsche-gyökerekkel

Utóda Klaus Zellmer lett, aki a július elsejére időzített váltással a Volkswagen igazgatóságából érkezett, de valójában a Porschénél csinált nagyívű karriert. Gyakornokként kezdett 1997-ben a stuttgarti sportautós márkánál és 2020-ban a Porsche Cars North America elnök-vezérigazgatói székéből váltott a Volkswagen igazgatótanácsába. Új pozíciójában az első nagyobb nyilvános szereplése volt a Vision 7S tanulmányautó világpremierje és a márka jövőbeli stratégiájának bemutatása.

Prágában, az O2-sportcsarnokban én is a Franciaországtól Indiáig meghívott 450 ember között lehettem, akik élőben láttuk-hallottuk a jövőre vonatkozó terveket és közelről megnéztük azt az elektromos terepjárót, amely 2026-ra valósulhat meg.

Szerencsére gyorsan túljutottunk az esemény elején azon a szakaszon, amikor a Škoda vevőiről megtudhattuk, hogy ők úgynevezett mindennapi felfedezők, akik új utak és távlatok felé hatolnak előre rendületlenül. Eredetiben: „everyday explorers, customers who want to explore new ground every day.”

Jövőre új Superb és új Kodiaq

Hamarosan olyan információk következtek, amelyek a Vezess olvasóinak és a magyarországi Škoda-kereskedőhálózat munkatársainak is érdekesek. Kaptunk ugyanis egy áttekintést a modellváltások menetrendjéről. 2023-ban jön az addigra kilencedik évét taposó Superb negyedik generációja, érkezik a Kodiaq második nemzedéke és 2024-ben megújul az Octavia.

Klaus Zellmer beszélt a választék bővítéséről és az elektromos átállásról is. Fontosak maradnak a tiszta üzemű belső égésű motorok, de a tervek szerint 2030-ra 70 százalékos arányt érhetnek el az európai értékesítéseken belül az akkumulátoros elektromos autók. Tehát az üzemanyagcella továbbra sem prioritás az akkumulátoros villanyautókra fogadó VW konszern számára.

5,6 milliárd eurós befektetést tervez a Škoda az elektromobilitásba következő öt évben, ez 2270 milliárd forintnak felel meg. A 2030-ra kalkulált 70 százalékos részarány elérését segíti a villanyautó-választék bővítése. 2026-ig három új elektromos hajtású Škoda érkezik: a kisautó a Citigo utóda lehet, a 2024-re várt kompakt SUV talán a Cupra Born testvérmodellje, a harmadik pedig a hétüléses SUV.

165 javaslat közül győzött az új Škoda-embléma

Közben a Škoda arculatot vált, logót cserél és a legtöbb mostani megjelenési formában elhagyja a tolldíszes-nyilas emblémát. Igen összetett, hogy az új arculat milyen területen mikortól érvényesül, mindenesetre az első autó, amin visszaköszön, az Enyaq iV-nél kisebb elektromos terepjáró lesz. A nagyjából 4,5 méteres modell Elroq munkanéven készül és két év múlva jön. Az új arculat fokozatosan jelenik meg 2024-től az újonnan érkező autókon és 2024-ig az arculatváltásnak végig kell futnia a márkakereskedésekben is. Az áttervezett Škoda-logót az S-be integrált írásjelről ismeritek meg. A hacek elhagyása nem merült fel, mert a márka hagyományainak része.

A fő különbség a logóhasználatban az autók farán lesz látható. A megújult logó először a hátsó ajtón jelenik meg jövőre egy új modellel, ami vagy a Superb vagy a Kodiaq lehet. A meglehetősen konfúz átmenetről a gyári sajtóközlemény azt írja, hogy a tolldísz az Octavia csomagtérajtaján marad meg legtovább, a kormányon lévő nyilas embléma viszont az Enyaq iV-ben él majd a legtovább a kormánykeréken. Az új logó a villanyautók orrán is megjelenik, de a többi modellben a kormányon ott lesz, a kerekeken viszont nem, ahogy a fedélzeti érintőképernyőn sem. A villanyautókban pedig a kerekeken és indításkor a középső kijelzőn jelenik meg.

Vision 7S: 5 méter felett

Ha még bírtok követni, térjünk át inkább az Explorer-zöldre fényezett koncepcióautóra! A Škoda Vision 7S egy 6+1 személyes aszfaltterepjáró olyan méretben, ameddig a Škoda újkori személyautói még nem merészkedtek. Hossza 5016, szélessége 1940, magassága 1888 mm. A 3075 mm-es tengelytáv is hatalmas.

Ez nem egy targoncamotoros makett, ami csak annyira mozgásképes, hogy a direktor begördülhessen a világpremierre és a végén az autó saját erőből hagyja el a színpadot. A Škoda Vision 7S a MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) komponenseire épül, csak még hosszabb, mint a műszakilag a legközelebbi rokonnak tekinthető VW ID.6. A Volkswagen két kínai partnerével két kissé különböző villanyautót gyárt ID.6 Crozz és ID.6X néven, amelyek jóval nagyobbak a szintén MEB-technikával futó Q4 E-tronnál vagy az ID.4-nél, de így is kisebbek a Škodánál készülő óriásterepjárónál.

Új a formanyelv is, a koncepcióautóval megcsillantott Modern Solid stílus a márka elektromos autóin köszön majd vissza, a belső égésű motoros autók a jelenlegi irányvonalat követik.

Hová lettek a jutányos családi Škodák?

Ezek a dimenziók nincsenek messze egy Audi Q7 méreteitől, amibe beleláthatjuk a márka feljebb pozícionálását, de a gyártó egyik fő üzenete az volt, hogy a Škoda odafigyel autói ár/érték arányára és termékei elérhetőségére.

Ám ez aligha ugyanazt jelenti, mint a megfizethetőség az első újkori Octavia vagy a már nem is létező Fabia Combi és a Rapid esetében. A gyár is csak arra tudott hivatkozni, hogy 15 ezer eurótól (itthon 6 585 500 forinttól) kínálja a Fabiát.

Számomra igen szerencsétlen döntés pont hét osztásúra rajzolni az alsó légbeömlőt, mert ez a szám túl erősen idézi a hasonló hűtőmaszk-megoldást a márkához kötő Jeepeket. A középső piros felület a versenyautók feszültségmentesítő kapcsolóját idézi, ami jó ötlet egy elektromos autónál.

Sajnos az egymással szemből nyíló ajtók megvalósulása nem valószínű, csak jóval kisebb autókban láttunk a hátsó és az első oldalajtók élébe integrált középső tetőoszlopot, például a Ford B-Maxon vagy újabban a Renault vetette be.

Beszélgettem az autóról Karl Neuhold úrral, a Škoda külső formatervezési vezetőjével, aki a felnikről azt mesélte, hogy mindig csak egy hüvelykkel tesznek nagyobb átmérőjű keréktárcsákat a tanulmányautókra a szériában elérhető legnagyobb méretnél. Ez most 21” az Enyaq iV kupé esetében, így itt 22-es felniket látunk 275/40 R22-s gumikkal. A futómű hátul is független, ez szintén a MEB öröksége.

Kevés róla az adat

Annyit tudni az autó elektromos hajtásláncáról, hogy nagyfeszültségű akkumulátora 89 kilowattórás kapacitású, de azt nem közölte a Škoda, hogy ez a bruttó vagy a kiautózható kapacitás-e? Én az utóbbira tippelek.

Nemcsak kapacitásában nyújt többet az MEB eddig legnagyobb, nettó 75 kWh-s akkujánál a Škoda Vision 7S telepe, feltölteni is gyorsabban lehet. Kereken 200 kW az autó töltésnek felső teljesítményhatára. Ebből is kiolvasható, hogy 400 voltos marad az elektromos hajtásrendszer, egyrészt ez következik az autó alapjaként szolgáló MEB adottságaiból, de az autóipari szakemberek nyilatkozataiban a sorok között olvasva kiderül, hogy nemigen van további beszállítói kapacitás a töltési időket lerövidíteni képes 800 voltos rendszerekhez.

WLTP-mérés szerint 600 km feletti az autó hatótávja. A márka nem közölte, hogy pontosan mennyivel, de a gyártástól négy évre lévő tanulmányautóktól nem várhatunk egzakt adatlapot. A töltőcsatlakozó a jobb hátsó sárvédőben van, ahol az üzemanyagbetöltő-nyílás volna és ahol a moduláris elektromos padlólemezre épülő többi villanyautóé van.

Középen a család szeme fénye

Érdekes a három üléssoros, 6+1 üléses utastér. A leghátsó üléssor gyermekeknek való, mögötte a csomagtér is elég kicsinek tűnt az 5 méter feletti hosszhoz képest, de ez nem szériaautó, a megvalósulásig javulhat még a helykihasználása. A gyermekhordozóban a család szeme fénye a menetiránynak háttal, a legbiztonságosabb helyen és helyzetben utazhat.

A beltéri kamrával a kisbaba illetve a hátul utazók videóképe átjátszható a 14,6” képátlójú, álló tabletre első ülések között. Karl Neuhold mesélte azt is, hogy a pótülésekre van ügyféligény, a Kodiaq-ok nagyjából felét harmadik üléssorral gyártja a cég. Ez megnyugtatott, ezek szerint nem a mi családi kényszerünk a három üléssor, mert édesapám és nővérem autója is hétüléses, ahogy a kigyulladástól megmentett S124-gyel nekem is van hét személyre vizsgáztatott autóm.

Igen mozgalmasak a zöld terepjáróban az ajtókat fedő felületek, itt ugyanis nem szövet vagy bőrhatású borítást találunk, hanem kijelzőket. Ezekre a felületekre írni vagy rajzolni is lehet út közben az ujjunkkal.

A műszerfal tetején trónoló kristályalakzat az autó nagyfeszültségű akkumulátorának töltöttségét jelzi, ami a kocsi mellől is jól látható. A középkonzol lebegő sziklaperemként nyúlik előre. A beépített mágnesekhez rögzíthetők bent a fém kulacsok vagy az elsősegélycsomag. Szintén mágnessel fixálhatók az előttük lévő ülés háttámlájára a digitális eszközök illetve a hátizsákok az üléstámlára. A strapabíró és könnyen tisztítható padlóborítás újrahasznosított gumiabroncsokból készült.

Beljebb húzható a kormány

Mivel a Relax-üzemmóddal, a töltési kényszerszünetek idejére a kormány és a műszeregység hátrébb csúszik a szélvédő felé, a kormánykerékkel elektronikus jelet adnunk csupán, nincs mechanikus kormányoszlop a volán és az első kerekek között. A 24,2 centiméteres hasmagasságú Vision 7S bámulatosan fordulékony, 11,1 méteres körön képes megfordulni.

Annyira sikeres átpozicionálást és márkaépítést, ami a Škodával történt és történik, még a Cadillac sem vitt véghez a márka újraélesztésekor, egyedül a Renault mutatott be hasonlót a Dacia reneszánszával.

A Vision 7S-ből születő monstrum lehet a Škoda feljebb lépésének eszköze, kiderülhet róla, hogy a várhatóan magas árszinten ritka neki a levegő, de Indiában és Kínában így is sikeres lehet. Nagyon kíváncsi vagyok a piaci fogadtatására, a most Sorentóval, Discovery-vel, Explorerrel és más csatahajóval mozgó illetve házon belül Kodiaq-ból, Superbből feljebb lépő ügyfelek reakciójára. 2026 után kiderül, már csak ezervalahányat kell aludni addig.