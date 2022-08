Így veszítheted el az autódat pillanatok alatt

Van annak 30 éve is, hogy a gimnáziumban a hübriszről tanultunk. A görög drámákban az elbizakodottság, a gőg az egyik főbűn, ami bukáshoz vezet. Gőgös talán nem voltam, de az öreg szívódízel kombiban azzal a biztos tudattal robogtam a nyáron, hogy nincs ennél jobb autó a földkerekségen.

A világ legjobb autója. Nekem

Mert az 1995-ös Mercedes-Benz E 250 Diesel T-Modell nyugalmat áraszt és kikapcsol a pörgésből. Mert finoman fut és 900 km-t elmegy egy tankkal. Mert az öthengeres motornak szerethető a hangja és hengerenként négyszelepes szívódízelként technikatörténeti ritkaság. Mert belefér hat-hét ember meg egy kutya a csomagtéri pótüléssel vagy öt ember és rengeteg cucc a nyusziketreccel együtt.

Amióta Hamvas Tamás és Kovács Miklós a Teletank forgatásakor életre keltették benne a légkondicionálót és büszkén, felhúzott ablakkal járhatok vele forró nyárban is, tényleg úgy mentem vele mindenhová, hogy ehhez képest az A8, a 7-es meg az S-osztály a kanyarban sincs és az én autóm még akkor is működni fog a csomagtérajtó szervozárásával meg a hidraulikus szintszabályozással együtt, amikor az összes modern luxusautó elfáradt légrugókkal roskad a határolókra a gazdaságtalan javítások miatt.

Egészen addig tartott a dicső szárnyalás, amíg egyszer Siófokról Zamárdiba érve valami büdöset éreztem az autóban. Az elején még záptojásnak ható szagot hűtőrendszeri gondnak hittem, de hamar megjött az a jellegzetes villanytűz szag, ami beissza magát a ruhádba és a kárpitokba.

Füst, tűzoltás, autószerelés

Félreálltam az autóval és felnyitottam az elejét. Szép nyári este volt, voltak még járókelők, a füstre odaszaladtak többen is segíteni.

Az akkumulátor leszívását elkerülendő mindig van a bal első ajtóban 13-as csillagkulcs az akkusaru levételéhez, én ezzel feszültségmentesítettem az autót, miközben egy úr a kerti locsolótömlővel megcélozta a füst fészkét és ezzel megmentette a kigyulladással fenyegetett autót. Mi is tudjuk hogy villanytüzet nem vízzel oltunk, de ez volt kéznél és az autó elektromos rendszere nem 230, hanem 12 voltos.

A szépreményű S124 így nem égett porrá, ami a legfontosabb, majd az első ijedség múltával adta magát a feladat, hogy vissza kellene jutnom valahogy Budapestre a másnapi munkák miatt és lehetőleg nem az autót otthagyva.

Két önzetlen és segítőkész úr, áldassék a nevük, megszakértette a helyzetet, hogy az önindítóból jött a füst és azt kellene lekötni az elektromos rendszerről, utána hazamehetek. Ahonnan látod az önindító kábeleinek csavarját, onnan nem éred el kézzel, ahol eléred a szívóagancs alatt, a motor hátoldalán, ott meg vakon kell kotorászni, nem fér el a szerszám, és lecsúszik a kulcs.

Mindegy, rituálisan összekoszoltuk és megégettük magunkat szerelés közben, majd a két kábelcsatlakozót szigetelőszalaggal ellátva rögzítettük az egyik vízcsőhöz, ami az ablakmosó-folyadékot melegíti. Megkérdeztem az urakat, hogy mivel koccintanak szívesen és pár nap múlva visszatértem a tetthelyre, hogy ezzel is megköszönjem segítségüket.

Mit csináljunk, ha kigyulladt az autó? Földes Attila remek cikkéből sok mindent megtudhatunk az autótűz oltásáról. Tüzet nemcsak a gázolajnál sokkal könnyebben meggyulladó benzin okozhat az autóban, hanem elektromos fogyasztó is. De bajt okozhat a cigarettáról lepottyanó parázs is. A porral oltó olcsóbb, a drágább szén-dioxiddal oltó viszont tisztább eszköz a tűzoltásra. Habbal is lehet autótüzet oltani, de kültéri felhasználásra szánt darabot kell beszerezni, hogy az autóban tárolva télen se fagyjon bele a töltet. A használati utasítást praktikus vásárláskor bemagolni. De még mielőtt nekiállnánk az oltásnak, mentsük, akit lehet! Először a gyerekülésbe kötött kicsiket szedjük ki az autóból, aztán kezdjünk csak az autó mentésével foglalkozni! Szakemberek azt ajánlják, hogy bármennyire is vonzó alternatíva, ne megállás nélkül nyomjuk az oltóanyagot, hanem ha lehet, szakaszosan adagoljuk. Ez sokkal hatékonyabb. A legtöbb oltóanyagot nem ész nélkül a tűz közepébe kell fújni, hanem rá, mintha le akarnánk vele fedni az égő anyagot. A szén-dioxid töltetű eszközöknél figyelni kell arra is, hogy a gáz miközben elhagyja a tartályt, iszonyúan lehűl, ami röhejes módon fagyási sérüléseket is okozhat tűzoltás közben. Az A, B C és D azt jelöli, milyen tüzek oltására alkalmas a készülék. Az A szilárd halmazállapotú éghető anyagot jelent, a B tűzveszélyes folyadékot, a C éghető gázt, a D éghető fémet. A készüléken feltüntetik az éghető anyag betűjelét – A, B, C, D –, illetve hogy az adott égő anyagból mennyit képes oltani. Például az “A30” harminc kilogramm szilárd, éghető anyag oltására alkalmas, a “B25” viszont 2,5 négyzetméternyi égő folyadék oltására lehet elegendő.

Szerencsémre voltunk elegen betolni az autót, az üresen 1600 kilós és 22:1 arányban sűrítő szívódízelt egyedül nemigen tudtam volna felgyorsítani. Beindult, hazajöttem vele és leparkoltam a lejtőn, hogy beguríthassam majd. Behoztam a Vezesshez a mélygarázsba azzal a szándékkal, hogy majd ott egy hétvégi délelőtt kivesszük az önindítót.

Gyakori ez az önindítóbaj

Tagadhatatlanul romantikus lett volna nekiállni, de az is lehet a vége, hogy pont az az eszköz nincs, ami kéne hozzá, összegyógyult, ami össze tudott, nincs hozzá se bak, se emelő és végül eredménytelenül, bár hősiesen fetrengtünk az autó alatt.

Találtam a közelben egy autóvillamossági műhelyt, ahol kiveszik, felújítják, ha lehet vagy kicserélik és beszerelik az önindítót. Megkértem a többieket, hogy tolják be az autót és elvittem Óbudán a Pomázi útra, egy klasszikus autóvillamossági műhelybe, tapasztalt szakemberekhez.

Opelekben, például a G Astrákban szokott előfordulni, hogy a kormányoszlopi gyújtáskapcsoló hibája miatt tekeri magát a halálba az önindító, de főszerkesztőnk bátyja szerint, aki autószerelő, az is gyakori baj, ami a fekete kombit elérte. A füst súlyosabbnak mutatta a bajt, de valójában az önindító behúzó mágnese ragadt össze, emiatt melegedett túl az önindító és okozott tűzveszélyt.

Új vagy felújított önindító legyen?

Számítottam rá, hogy ez az önindító felújíthatatlan és kuka, tényleg menthetetlenre égett belül. Az új vagy a felújított közül kellett választanom. A ki- és a beszerelés munkadíjával együtt a felújított 70 ezer forintba került, egy új 90 000 forint lett volna tokkal-vonóval. Árán kívül a környezetvédelem szólt a felújított mellett és az is, hogy egy új önindítóban a kefék behegesztettek volnának, a felújítottban pedig be vannak forrasztva. Előbbi masszívabb rögzítés ugyan, de az utóbbi javítható.

Ha már villamossági műhelyben járt a délceg projektautó, átnézték az egyéb villamos funkciókat is, megért két órányi munkadíjat. A töltése rendben van, a biztosítékok kontakthibái megszűntek, végre elaludt eddigi utazásaink hű kísérője, a kiégett fényszóróra feleslegesen figyelmeztető sárga fény a visszajelzők között, és ami még fontosabb, hogy végre működik a műszerfal-világítás.

Kellemes, sárga derengése nagyon megnyugtató és végre nem a belső világítás felkapcsolásával kell megállapítanom sötétben, hogy mennyivel megyek. Fülre meg tudom mondani 5-8 km/órás pontossággal a sebességet, ez a képességem alighanem elcsökevényesedik a műszerek és a kezelőszervek háttér-megvilágításának feléledésével.

Valódi élmény volt az első indítás, amikor elmentem az autóért. A fáradt régi helyett az új önindító olyan fürgén és olyan szép hanggal pörgeti a motort, hogy csak lestem.

Mindezek ellenére csodás alkotás a 124-es

Nehogy azt gondoljátok, önsanyargatásból tartom ezt az autót. Nemcsak a használati értéke ragad magával, azért lett, mert még gyári állapotától távol is csodálatos alkotás. A 124 azon autók egyike, amelynek kifejlesztésekor nem a költséghatékonyság volt a fő szempont, hanem az autó színvonala, tartóssága és hosszú élettartama. De ha nem volna ennyire jó és ennyire hangulatos autó, akkor is megérdemel egy tűzoltókészüléket, amit be is szerzek hozzá.