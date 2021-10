Hangsúlyosan a fenntartható jövőt hirdeti a Cupra. Az olyan új generációknak szól, akiket ez megmozgat és hajlandóak is tenni érte. A Cupra Born üléseinek huzata 100%-ban a tengerből kihalászott műanyag hulladék újrahasznosításával készül, Barcelonától nem messze. Az alap üléshuzaton kicsit érződik, hogy műanyag, de a szövés és a tapintás is jó minőségérzetű.

A mikroszálas, Alcantara hatású Dynamica üléshuzaton nem is érezni, hogy újrahasznosított, pedig az is az. Itt az újabb példa arra, hogy a jó minőségérzethez nem kell a bőr, az ehhez hasonló mikroszálas huzatok lassan pedig át is vehetik a helyét a prémium gyártóknál is. Így kékben pedig különleges, és ez önmagában is egy nagyon jó árnyalat. A Born utastere tágas, jó tartásúak a sportülések, hátul picit magasra kell húzni, de elég sok hely marad a lábainknak.

Egyszerűek a formák és fel lehet fedezni benne az ID.3-at, főleg a kezelőszerveken. Az ablakemelő panel és az irányváltó is onnan származik, de a legtöbb ponton egyediek a megoldások, mint a középső rolós tároló és környéke.

Saját multimédiás rendszert használ a Seat és a Cupra, utóbbiban csak a feliratok és az autót mutató ikonok másak. Egészen változatos a kezelőfelület, de valahogy nem passzol az autó és a Cupra karakteréhez sem, túl sok rajta a harsány szín és ikon. Soknak is tűnik kezelés szempontjából, rengeteg animációt kapunk, amivel láthatóan hadilábon áll a szoftver, szaggat és későn reagál, ami nem épp szerencsés.

Feldob olyan üzeneteket, amikkel nem lenne szabad zavarni a sofőrt. A navigáció futása közben egy egyszerű nagyításra is kiad egy teljes kijelzős üzenetet, hogy vezetés közben ne merészelj matatni a kijelzőn és ezt lenyomni sem lehet. Amikor épp egy lehajtót néznénk meg tüzetesebben, mert a szaggató animáción nem valami egyértelmű – pláne sokszor nem tudta 50 méteren belül, melyik utcában is vagyok –, nem épp szerencsés, ha még nem is engedi.

Apple CarPlay és Android Auto kompatibilis, amibe szintén belebukott a rendszer nem egyszer, így már az egynapos menetpróbán is kiderült, hogy szoftveresen még mindig nem áll a helyzet magaslatán a Volkswagen-csoport. A műszeregység kijelzője egészen kicsi, ennél nagyobbra nem is lenne szükség, és bár nem számítanánk rá, de ez is képes volt többször teljes kék kijelzőre váltani infók nélkül, vagyis a stabilitással akadnak még gondok. Bízzunk benne, hogy csak az előszéria miatt.