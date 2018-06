A Leaf borzasztóan jól megy. A katalógusban szereplő, kicisvel 8 másodperc alatti gyorsulás nem számít különösen extrémnek, de sok sportosként számon tartott autót simán meg lehet vele enni. Pláne, hogy itt a gázpedál lepadlózása után semennyit nem kell várni, a váltó nem gondolkodik, melyik fokozat is lenne a legjobb, hanem csak nagyon határozottan elindul. Hamar hozzá lehet szokni. A másik klassz dolog az E-Pedal fantázianevű dolog, ami durván félóra használat után függőséget okoz. A lényege annyi, hogy egy pedállal is el lehet vezetni a Leaf-et, ez pedig a gázpedál.

Ha nyomjuk, gyorsul, ha felengedjük, egyre jobban lassul az autó. Ez így elsőre nem tűnik annyira forradalminak, láttunk hasonlót az i3-as BMW-ben is, illetve más elektromos autókban is, ahol a fokozatváltót kell B-be tolni, ami a brutál motorféket szokta jelölni. Itt annyival bonyolultabb a dolog, hogy lassulás és az erőteljes visszatöltés után az üzemi fékek is bekapcsolnak és lámpánál, lejtőn, emelkedőn az autót is megfogják, nem kell fékkel a sofőrnek megtartania.

Ha csak úgy leugrunk a gázpedálról, akkor a lassulás annyira intenzív, hogy a féklámpák is bekapcsolnak, holott ilyenkor a fékpedált nem is érinti a vezető. Rövid gyakorlás után, még városi forgalomban is simán lehet közlekedni kényelmesen, egy pedállal, a féket legfeljebb vészfékezésnél használva. Kifejezetten szórakoztató dolog, amikor már úgy megy a pirosnál, a felfestésnél megállás, hogy a megfelelő pillanatban csak lelép valaki a gázról. Autózás közben még a telefon integráció okozhat örömöt, a párosítás gyors, egyszerű dolog, mi Androiddal próbáltuk és örültünk többek között a beépített képernyőn nézhető és vezérelhető Waze-nek.

Futóműve a közel 3 barosra fújt kerekekkel is komfortos, igaz, ebbe a bő másfél tonnás saját tömeg is besegít. Utóbbi ellenére a Leaf élvezetesen vezethető autó. Hatótávja pazarlóan vezetve is bőven 200 kilométer felett van, ha pedig városban vezeti valami spórolóművész, akkor a 400 kilométerbe is simán bele lehet vele karcolni.