Látványos adatok szerepelnek a Ford Puma Gen-E műszaki adattáblájában. Vegyes használat mellett – felszereltségtől függően -376 -361 kilométert ígér a WLTP mérés, csak városban használva pedig egyenesen több mint 500 kilométert. Utóbbit én lehetetlennek tartom, de az elsőhöz is kellene jócskán küzdeni. Az én vezetési stílusommal, amely az átlagnál sportosabb 300 kilométert tudott az autó egy feltöltéssel, amelyből egyharmad rész volt autópálya, illetve országút és kb. a városi szakaszok is. Mindezt nyári időben, a légkondicionálót is használva.

Városban 13-14 kWh-s fogyasztással tudtam közlekedni vele, míg autópályán inkább 20 kWh-t mutatott a fedélzeti rendszer. Az átlagos 15 kWh-val és otthoni töltéssel számolva ez 1050 forintos költséget, azaz nagyjából 1,7 liter üzemanyag árát.

Ha valaki évente csak néhány alkalommal autózik kifejezetten hosszabb távokat, otthon tud tölteni ott már minimális lemondásokkal használható.

14 680 000 forintról indul a Ford Puma Gen-E listaára. Ezért az árért citromsárga színű autót kaphatunk, a többi szín feláras, még a fehér is. Ekkor még 17 colos kerekek járnak az autóhoz, de persze az elektromos ablakok, visszapillantók, a képernyők és legtöbb biztonsági extra is jár, a navigációs rendszer is, de a hifi csak hat hangszórós.

A cikk írásakor azonban az említett listaárért nem az alapmodellt, hanem a csúcsmodellt is hazavihetjük, a Ford olyan nagy kedvezményt nyújt. Kedvezményesen 13 880 000 forint az úgynevezett Sound Edition, amelyben alapból szerepel a B&O hifi, amely kisautóhoz mérten különösen jó hangzással tölti meg az utasteret, de a Matrix LED fényszórók, a motoros csomagtérajtó és az üvegtető is.

Az alapmodell az akciós árral 11 980 000 forint, amely már versenyképessé teszi a modellt a konkurensekkel szemben.

Ford Puma Gen-E és vetélytársai – Listaár, forint Fiat 600e Red (156 LE, 51 kWh, 400 km) 13 990 000 Opel Mokka Electric Edition (156 LE, 50 kWh , 403 km) 13 990 000 Renault 4 E-Tech (150 LE, 52 kWh, 409 km) 13 490 000 Ford Puma Gen-E Select (168 LE, 43 kWh, 376 km) 14 680 000

