Elég ennyi a Golf ellen? – itt a 10 milliós Ford Focus

Beszállva az autóba azonnal észrevenni a legnagyobb újítást, melyen már-már mozizni is lehetne: a SNYC 4 fedélzeti rendszerrel érkezett a 13,2 colos kijelző, amely szegmensen belül méretrekord. A modell kései forgalmazásának oka egyébként épp ez, vagyis a fedélzeti rendszer volt, a chiphiány miatt ugyanis nem tudták az elképzelteknek megfelelő ütemben gyártani az autókat.

Viszonylag hamar bele lehet rázódni az új rendszer használatába, a kijelző képe szép, bizonyos funkcióit pedig egészen jól lehet angol hangparancsokkal is irányítani – magyarul nem tud a szoftver, így az utcanevek bemondásával nem érdemes próbálkozni.

A gyári navigációra nem lehet panasz: élő forgalmi adatokkal dolgozik, a térkép évente egyszer automatikusan frissül, de azok a területek, ahol gyakran jár az autó, negyedévente frissülnek. Minden indítás után rendre feldobott egy boltot a navi, szeretett volna elküldeni bevásárolni – a rendszer tanul, figyeli a sofőr szokásait, vélhetően az előttem használók leginkább ilyen célokra vették elő az autót, ezért ajánlhatta fel nekem is ezt az opciót.

Vezeték nélkül képes tükrözni a telefont a SNYC 4, sőt, saját internetkapcsolata is lehet az autónak, amire a Vodafone-nál lehet külön előfizetni. Ezzel gyakorlatilag egy guruló WiFi hotspottá alakítható a kocsi, amíg tart az adatkeret. Alkalmazás is jár a Focushoz, amivel messziről lehet nyitni vagy akár indítani is a járművet, de szól ha épp egy illetéktelen akarja azt elkötni.

Ugyan nem feltétlenül szeretjük, ha digitális felületre kerül a klímavezérlés, de itt állandó sávot kaptak a kapcsolók, és a teszt során használatukkal nem is volt gond. Cserébe kissé kopár lett a szellőző alatti rész, műanyagölelésben figyel néhány gomb, köztük az indításért felelő és az üzemmódválasztó is.

Az alatta lévő lyukba odafért még a vezeték nélküli telefontöltő, de ugyanitt USB-n és 12 V-os csatlakozón keresztül is táplálhatjuk árammal a mobilokat. Ez a terület kilóg a környezetből, mert ha körülnézünk, azt látjuk, hogy mindenhova jutott valamennyi króm vagy épp varrás az ülésszegélyekre, ami színesíti a sötét belsőt, itt ez valamiért kimaradt.

Az óracsoport szerepét is digitális kijelzőre bízták: 12,3 colos felületen jelennek meg az adatok, bal oldalon sebesség-, jobb oldalon fordulatszámjelző tárcsával. Változtatható a kettő közötti terület tartalma, fogyasztási adatok, guminyomás vagy hibrid erőforrás esetén annak működését mutató ábra is kerülhet ide. Tetszik, hogy az egészet egy, a hűtőrács alakú krómkeretbe tették, kapcsolódási pontot teremtve a külső és a belső közt. Ez a kijelző a korábban említett X kivitel sajátja, ahogy a kulcs nélküli nyitás és indítás és a vezeték nélküli telefontöltés lehetősége is.

Meglepően jó ülésekben foglalhatunk elől helyet, oldaltartás tekintetében utat mutathat néhány gyártónak. Kézzel, négy irányban állíthatóak, a hibrid nélküli változatban az anyósülés is, mert itt nincs alatta az 48 voltos rendszer akkumulátora, ami limitálja a fel-le irányú tologatást. Magamhoz igazított (178 cm) sofőrülés mögött én simán elfértem, lábtér maradt is még bőven, de a tető közelsége miatt nagyjából a 185 cm lehet testmagasságban az a határ, ahol még kényelmesen lehet utazni a második sorban.

Kijár a dicséret a kormánynak, jó fogású, valódi visszajelzéseket kapunk tőle, pontosan és precízen irányítható a Focus. Nem az a darab, amit elég kisujjal tekerni, megszakadni sem kell, miközben forgatjuk, sikerült a Fordnak jól megoldania a feladatot.

Több kisebb rekesz is található az autóban, ahová apróságok rejthetők. A legnagyobb természetesen a kesztyűtartó, de mély lyuk van a két ülés közti könyöklő alatt is. Külön italtartó nincs, de a váltókar mögötti rolóban két állítható műanyagdarabbal ez áthidalható. Az ajtózsebekben egy fél literes palack elfér, nemcsak elől, de hátul is.

Csomagtere az üléstámláig megpakolva 358 literes, ha defektjavító készlettel szerelik a Focust, a kalaptartó feletti helyet tetőig kihasználva 443 literre nő a raktér. Szegmensen belül ez az egyik legkisebb érték, a hátsó üléssort teljesen ledöntve 1354 liternyi nem sík padlójú teret kapunk. Pereme kissé magas ahhoz képest, ahol a csomagtartó padlója található, tisztán tartását segíti a külön megvehető csomagtértálca.