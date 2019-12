„A 911-es Porsche formatervezői a világ leglustább emberei, mert mindegyik generáció ugyanúgy néz ki” – dobta be egykor a nagyot mondás világbajnoka, Jeremy Clarksson. Okosabb ő ennél, nyilvánvalóan pontosan tudja, hogy nettó baromság a bonmot-ja. A távoli rokonhoz hasonlóan a Golfok is radikális stílusmódosítások nélkül, ugyanakkor a generációváltásokkor szinte minden négyzetcentimétert átdolgozva kerülnek újra és újra piacra. Tessék csak elolvasni, mint mondott erről nekem a Porsche vezető dizájnere.

Csak hát a 911 szexi, a Golf meg unalmas. A 4284 mm hosszú, 1789 mm széles, 1456 mm magas nyolcadik változatra sem kapja majd fel a fejét a nagykörúti csehók teraszáról senki, pedig – ahogy az elődöknél is – számos ízléses részletből áll össze a valóban egyszerű kockakaszni. Ha méltányos akarok lenni vele, letisztultnak nevezem. Az alapból járó ledes lámpatestek közül gyakorlatilag eltűnt a hűtőrács, oldalt elegánsan futnak az élek, hátul meg… Hát, körbe is értünk. Nem bánt senkit, őszintén azt gondolom, ilyen formát alkotni is komoly meló. Erről meg egy VW-s magyar autószobrásszal beszélgettem korábban. Ráadásul az évtizedes értékesítési adatok szerint sokan szimpatizálnak a totális érzelemmentességgel, alapnak gondolom, hogy legyünk tisztelettel a választásuk iránt.

6,99 millió darabot adtak el az 1974-1983 között gyártott első generációból, 6,3 milliót az 1983-1991 közötti másodikból, 4,83 milliót az 1991-1997 közötti harmadikból, 4,99 milliót az 1997-2003 közötti negyedikből, 3,4 milliót a 2003-2008 közötti ötödikből, 2,85 milliót a 2008-2012 közötti hatodikból, és valahol 6 millió fölött zár majd 2020 után valamikor a 2012 óta gyártott hetedik. Amely egy ideig még rendelhető lesz „classic” változatként

Kívülről tehát alig látni változásokat, csakhogy amikor felpattintjuk a motorháztetőt, máris felfedezzük a korábbiaktól eltérő doblemezeket és tűzfalat, ha kinyitjuk az ajtókat, egészen más műszerfal fényei világítanak felénk. Akárhol nézünk be a ruha alá, ezernyi munkaóra eredménye mindenfelé. Kezdjük az utastérrel!