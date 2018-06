Két új Focust próbáltunk, és mintha két teljesen eltérő típusban ültünk volna. Elsőként egy Vignale kivitelt az egyliteres benzinmotor 125 lóerős változatával és az új nyolcfokozatú automataváltóval. Az első, ami feltűnt, a kategóriától elvárhatót jóval meghaladó csend az utastérben, és ezzel összefüggésben a sebességérzet tökéletes csalódása. Úgy mentünk 120 km/órás tempóval, hogy megesküdtünk volna rá, hogy legfeljebb 70-80 km/h a sebesség.

A csendesség és nyugodtság köszönhető a kulturáltan, észrevehetetlenül puhán váltó sebességváltónak, a kis fordulaton is nyomatékos (ezért átlagos vezetésnél pörgetést nem igénylő) motornak, az igényes hangszigetelésnek, aminek része az első oldalablakok dupla üvegezése, és a futómű kényelmes hangolásának. No, ez az utolsó az, ami nagyon meglepő volt egy Focusban. A típus eddig ugyanis épp a (sportos) vezethetőségéről volt, híres, erre itt egy Focus, amely egyes úthullámok után nem átall utánlengeni!

A viselkedésért részben a beállítás is felelős volt, ugyanis a próbált autót változó csillapítású lengéscsillapítókkal szerelték (feláras extra), és éppen Normal állásban volt. A tapasztaltak nyomán magától értetődő, hogy változtassunk rajta! Erre az üzemmód váltó ad lehetőséget, amely alapesetben háromállású (Normal, Eco, Sport) és a gázreakciót, a kormányrásegítést és automataváltó esetén a kapcsolási pontokat állítja át. Változó csillapításnál ehhez jön még egy Comfort és egy EcoComfort) beállítás.

Persze, hogy átkapcsoltunk Sportba. A kormány érezhetően felkeményedett, a motor gyorsabban reagált a gázadásra, amit minden egyes esetben jól hallható sóhajtással is visszajelzett, a váltó hagyta pörögni a motort, illetve serényebben váltogatott vissza, a csillapítás is feszesebbre váltott, de valahogy mégsem volt az igazi. Még mindig távoli volt az autó. Sem a kormányon, sem az ülésen át nem jöttek a visszajelzések, s bár gyorsan lehetett venni a kanyarokat, olyan volt, mintha egy szimulátorban ültünk volna.

Hát ennek tényleg semmi köze ahhoz, ahogy eddig a Focust ismertük! Nem lehet rossz autónak nevezni, mert aki kényelemre, csendre és nyugalomra vágyik, annak telitalálat, de a korábbi Focusok ismeretében egyszerűen nem ilyen viselkedést vártunk volna a típus legfrissebb generációjától.

Másik autónk másfél literes, benzines, 182 lóerős, kézi váltós, ST-Line. És egy más világ! Nem kellett hozzá egy kilométer sem, hogy kiderüljön, ez egy másik Focus! A kicsit, de nem kényelmetlenül feszesebb (a változtatható csillapítást nélkülöző) felfüggesztések sokkal határozottabban tartották kordában a karosszéria mozgásait, miközben a visszajelzések is megérkeztek. Ugyanez igaz a kormányra is, sokkal közvetlenebbnek, érezhetőbbnek tűnt azonnal, mint a másik. És persze ebben is ott volt az üzemmód kapcsoló, amit Sportba léptetve még rátehettünk egy lapáttal. A kapcsolóról azért annyi megjegyezhető, hogy nyomógombbal lehet léptetni, és mivel nem kapkodja el a dolgot, előfordult, hogy több üzemmód gyors egymás utáni váltásakor többet sikerült nyomni a kelleténél. És, ha túlléptünk, kezdhettük a nyomkodást elölről…

Ez már az a Focus, amit eddig ismertünk! A kézi váltó is pontos, ha nem is kattogós, de kis erővel, gyorsan eltalálhatóak a fokozatok. Nagy fordulaton a háromhengeres motor is lelkesítően, torokhangon morog, ami nem árt egy sportos hangulatú autóban. Tegyük azonban hozzá, hogy a hangszigetelés már korántsem olyan, mint a Vignaléban. Az oldalablakok sem dupla üvegezésűek, így a százhúszas tempót ebben már a beszűrődő szélzaj is jelzi.

Talán annyi vonható le, hogy aki a korábbi Focusok vezethetőségét keresi, minimális kényelmi hátrányokkal, annak az ST-Line a jobb választás, míg akinek a kényelem a fontosabb, jobban jár a Vignale kivitellel. Sajnos a harmadik változatot, a Titanium felszereltségű alapkivitelt nem próbáltuk. Azzal majd a hazai tesztelésen szerzünk tapasztalatokat, de elvileg valahol a kettő között kellene, hogy legyen a hangolása.