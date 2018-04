Egy új padlólemez esetében a leglényegesebb adat, hogy milyen tengelytávot tesz lehetővé, és persze az, hogy ebből mit hoznak ki a mérnökök. No, hát a negyedik generációs Focusé 53 millimétert nőtt a harmadikhoz képest, ami egyáltalán nem elhanyagolható különbség. (Így már 270 centi.) A haszna látszik is az utastérben, főként hátul, ahol a korábbinál jóval több hely jut a térdeknek (Szám szerint 56 mm-rel.). De nőtt a belső szélesség is, azért pedig külön jó pont jár, hogy javult oldalra a kilátás. Ezt nemcsak a korábbi Focus generáció hanyagolta, hanem más márkák számos frissen fejlesztett típusánál is ez tapasztalható – holott a hátul ülőknek, főleg a gyerekeknek nagyon nem mindegy, hogy egy sötét lyukban ülnek-e, vagy szabadon nézelődhetnek. Ráadásul a hátsó ajtó is szélesen nyílik, a nyílás is szép nagy, így a beszállás, vagy a kicsinyek gyerekülésbe ültetése is egyszerűbb.

Sokkal többet tud a kombi

Az első és a hátsó kerekek távolabbra tolása jót tesz az utastérnek, de a csomagtérnek nem feltétlenül. Bár számszerű adattal a gyáriak nem szolgáltak, a csomagtartó elegendően nagynak tűnik, feltéve, hogy nem viszünk magunkkal teljes méretű pótkereket. Igaz, ez nem nagy újdonság, a Focus eddigi minden generációja leginkább gumijavító készlettel biztosított teljes méretű csomagteret, mert úgy alacsonyabban lehet a padló. Ez a megoldás azonban azzal a hátránnyal jár, hogy a hátsó háttámlák előredöntése után eléggé nagy lépcső marad a raktérben. Ez ellensúlyozható lenne a csomagtér padlójának felemelésével, a lehetőségre utaló megoldást azonban nem láttunk.

Illetve, láttunk, de csak a kombiban, ami 29 centivel hosszabb az ötajtósnál. A hossznövekedésre szükség is volt és nemcsak az autó harmonikus formája miatt, hanem éppen a csomagtartó eltérő kialakítása miatt. A kombiban ugyanis éppen csak egy emeltebb szinten rögzíthető a padló, így alatta egy fiók helyezkedik el, amiben külön helyet képeztek ki a kivett csomagtér-roló számára. Az emelés miatt viszont alaphelyzetben a csomagtartó nem annyival nagyobb az ötajtósénál, mint azt a méretnövekedésből gondolnánk. (Egy trükk persze van: ha a padlót kivesszük, vagy a hátsó üléstámla mögé hajtogatjuk, akkor a csomagtér teljes belmagassága rendelkezésre áll. Az emelt helyzetű padló előnye viszont, hogy ha a hátsó üléstámlákat előrehajtjuk, teljesen sík padló áll rendelkezésünkre a nagyobb tárgyak rakodásához. A maximális méret immár 1653 liter, 137 literrel több, mint a harmadik generációban. Ja, és az elektromos csomagtérajtó akár lábmozdulattal is nyitható!

Elöl, az utastér első sorában is több a hely, de elsősorban széltében, hiszen hosszában eddig sem panaszkodott senki a helykínálatra. A nagyméretű, első próba alapján kényelmesnek ígérkező ülésből modern vonalú, elegáns műszerfalra nyílik rálátás, amelynek meghatározó eleme középen a nagy érintőképernyő, aminek köszönhetően jelentősen csökkenteni lehetett a gombok számát. Lényegében csak a rádiónak (illetve médialejátszónak) és klímának maradt egy-egy külön kapcsolósora, minden mást az érintőképernyőről és a kormányról vezérelhetünk.

Head up display és távfelügyelet

A nagy érintőképernyő az egyik nagy újdonság, a másik, hogy opcióként head-up-display is rendelhető. Az új Ford Focushoz a műszerfal tetejéből kiemelkedő plexilapkás megoldást kínálja a márka, szerintük azért, mert nagy és jó a képe. Ezt majd ellenőrizzük a menetpróba alkalmával, de például a Volkswagen a következő Golfnál már arra készül, hogy az igényesebbnek tekintett, szélvédőre vetítő head-up-display-t építi be. A másik, kicsit elgondolkodtató részlet, hogy csak hagyományos, analóg műszeregységgel szerelt autókat láttunk, miközben egy sor más márka legalább opcióként digitális műszeregység megvásárlását is lehetővé teszi.

Mobiltelefon vezeték nélküli csatlakoztatása és töltése viszont természetesen már elérhető, s hamarosan érkezik a Focus részleges mobiltelefonos távvezérlése is. A FordPass Connect néven futó, nálunk 2020-tól elérhető szolgáltatással távolból is megtudhatjuk, mennyi üzemanyag van a tankban, mekkora az elérhető hatótávolság, nyithatjuk, zárhatjuk az ajtókat, ha elfelejtettük hol hagytuk, megkereshetjük az autónkat, sőt, akár a motort is elindíthatjuk (például előklimatizáslás céljából), utóbbinak azonban feltétele az automata váltó megvásárlása.

Az utastér kialakításánál próbáltak ügyelni a részletekre, jó például, hogy ahol a vezető, illetve az első utas lába a középkonzolhoz érhet, puha borítást alkalmaztak. Szintén pozitív, hogy az ajtó kárpitozása felül puha, az viszont nem volt annyira jó ötlet, hogy varrásmintát sütöttek bele, mert az épp a megvalósítás módjából adódóan elég gagyin néz ki. Deréktól lefelé egyébként amúgy is visszavettek a minőségből. A műanyag is olcsóbb és például a jobb oldalon alul nyíló kis tárlórekesz is olyan, amit talán már a koreai gyártók sem engednének meg maguknak, de a VW konszern biztosan nem.

Egyből négyféle

Az utastér kialakítása azonban attól is függ, milyen kivitelt választunk. A Fordnál ugyanis ugyanazt találták ki, amit például a Kiánál is: több karosszéria-kivitellel próbálják az SUV-któl a kompaktokhoz visszacsábítani a vásárlókat. Az alap ötajtós Ford Focus mellett kínálnak sportosabb, 10 milliméterrel megültetett, feszesebb rugózású ST Line névre hallgató kivitelt, de azokra is gondoltak, akik szívesen kirándulnak. Nekik szánják a 30 milliméterrel megemelt, Active névre keresztelt, kicsit terepjárósabb kinézetűre varázsolt változatot. Mindkettő éppúgy egyedi kárpitokat kap, mint a luxuskivitel, a Vignale, amit kívülről talán arról ismerhetünk fel legkönnyebben, hogy több rajta a csillogó fémdísz. Az alap, az ST Line, az Active és természetesen a Vignale kivitel is megvásárolható ötajtós és kombi karosszériával is.

Bármely kivitelt válasszuk is, a technika azonos: egyelőre két darab háromhengeres benzinmotort és két négyhengeres dízelmotort kínál az új Focushoz a gyár, hatfokozatú kézi, nyolcfokozatú (hagyományos) automata váltóval és elsőkerék-hajtással. A motorok természetesen több teljesítményszinttel lesznek kaphatók. A már ismert egyliteres, háromhengeres, turbófeltöltéses, közvetlen benzinbefecskendezéses Ecoboost motor alaposan átdolgozott, hengerkikapcsolással is ellátott (kis terhelésnél egy henger kikapcsolódik a háromból) legújabb generációjából 85, 100 és 125 lóerős készül. A másfél literes, szintén hengerkikapcsolásos, turbófeltöltéses, de kettős (szívócső és közvetlen) benzinbefecskendezéses háromhengeres 150 és 182 lóerős kivitelben készül. Az egyliteres motor fogyasztása 4,6 l/100 km, a másfél literesé 5,3 l/100 km körül várható a gyár ígérete szerint. A környezetvédelmi követelmények miatt már mindkét benzinmotor részecskeszűrős.

Dízelmotorból egy másfél literes és egy kétliteres négyhengerest kínál a Ford. A kisebbik 95 és 120, a nagyobbik 150 lóerős. Utóbbi érdekessége, hogy az öntöttvas blokkban alumínium helyett acélból készült dugattyúk dolgoznak. A kisebbik dízel fogyasztása 3,4 l/100 km, a nagyobbé 4,2 l/100 km.

A sebességváltók esetében érdekesség, hogy az új Focushoz a Ford automata váltóként nyolcfokozatú hagyományos, azaz hidrodinamikus nyomatékváltós, bolygóműves automatát kínál, nem pedig duplakuplungosat. Amikor megkérdeztük, miért döntöttek így, azt válaszolták, hogy immár a hagyományos automaták is eléggé takarékosak és eléggé gyorsan kapcsolnak, miközben kényelmesebben (rángatás-mentesebben) működnek, mint a duplakuplungosak. Az automata váltó fokozatait nem karral, hanem tekerőgombbal lehet kiválasztani, és automatikus féktartás is tartozik hozzá, amit ha bekapcsolunk, lámpánál állva nem kell a zöldre váltásig folyamatosan nyomni a fékpedált.

És az a híres vezethetőség?

Szép, hogy tágasabb és praktikusabb az új Ford Focus, de a típus korábbi tulajdonosai megszokták azt is, hogy vezetni is jobb, mint legtöbb kategóriabeli vetélytársát. A Fordnál a hagyomány folytatása mellett döntöttek, ezért az új padlólemezben rejlő lehetőségeket kihasználva 20 százalékkal növelték például a csavarószilárdságot. Az újratervezés mellett ezt az eredményt nagy és nagyon nagy szilárdságú acélok nagyarányú felhasználásával érték el, ami mellékhatásként a tömeg csökkentését vonta maga után. Az új Focus összességében 88 kilóval könnyebb a réginél, amelynek körülbelül a fele köthető valamilyen módon a karosszériához.

A másik jelentős hozzájárulást a futómű átdolgozása jelentette, amelybe jóval könnyebb alkatrészeket építenek be. Az egyliteres benzines és a másfél literes dízelmotoros változatoknál az is a tömegcsökkentés része, hogy a teljesen független, több lengőkaros hátsó futómű helyére (ami egyébként hagyományos volt az első Focus generációtól kezdve) könnyebb csatolt lengőkaros felfüggesztést építenek be. Guy Mathot futómű-fejlesztési vezető állítja, hogy ez a változtatás nem rontja a vezethetőséget, amire példa az új Fiesta, aminek azonos elven működő hátsó futóműve van.

A vezethetőséget javítja az újrahangolt elektromos szervokormány is, amit úgy programoztak, hogy ellensúlyozza az esetleges hajtási befolyást is. Ez ugyan inkább kényelmi szempont, de a kényelmet és a vezethetőséget más megoldással is próbálták összebékíteni a Ford mérnökei. Az új Focushoz rendelhető lesz adaptív csillapítás (ZF gyártmány), amely a szokásos három fokozatba, Comfort (kényelmes), Normal és Sport állásba kapcsolható. A CCD-nek nevezett rendszerrel együttműködhet a kormányzást, az automata váltó kapcsolásait és a gázreakciót is átállító üzemmód kapcsoló, amely Eco (takarékos), Normal és Sport állásokba kapcsolható.

Elektronikus sasszem

Ahogy eddig, a biztonságra, illetve a vezető támogatására is gondoltak az új Focusnál. A legjelentősebb előrelépést talán a kameratechnikában és annak a többi rendszerrel való összehangolásában lehet megfigyelni. Így például az új Focus már nemcsak a járműveket és gyalogosokat, hanem a kerékpárosokat képes felismerni, és baleseti helyzetben akár állóra fékezni előttük. A távolságtartó tempomattal együttműködő sávtartó rendszer pedig például a sáv közepének tartására is képes még kétsávos úton is, ugyanis a kamerarendszer nemcsak a felfestéseket, hanem az úttest szélét is képes felismerni. S mivel a távolságtartó tempomat nullától akár 200 km/órás sebességig is működhet, illetve akár álló helyzetre is képes megállítani, sőt rövid idejű (három másodpercnél rövidebb) forgalmi megállás (dugóban) újra elindítani az autót, ezért az mondható, hogy a Focus második szintű önvezetésre is képes. (Persze a kormányt azért továbbra sem szabad 15 másodpercnél hosszabban elengedni!)

Ezen túlmenően az új Focus képes teljesen automatikusan (pedál és kormány érintése nélkül) beparkolni, tolatáskor oldalirányból érkező forgalom esetén állóra fékezni, és akadály elénk kerülése esetén a kormányra kifejtett nyomatékkal az elkerülő mozdulatot kikényszeríteni is. A LED-es fényszórós kiviteleknél a fény erejét (tompított vagy reflektor) és irányát nem csak a szembejövő forgalom, vagy a kormányelfordítás határozza meg. A rendszer együttműködik a táblafelismerő rendszerrel, ezért például városon kívüli körforgalomhoz közeledve és a táblát meglátva automatikusan szélesíti a fényét a fényszóró, majd a körforgalom elhagyása után újra az útra koncentrálódik a fény.

Azzal kapcsolatban, hogy az új Focus bizonyos szolgáltatásai távolból is irányíthatóak, esett már szó a FordPass Connect rendszerről, ami azonban más kényelmi szolgáltatásokat is nyújt. Ilyen például, hogy akár tíz készüléket is képes WiFi-fel ellátni, illetve baleset esetén automatikusan hívhat segítséget. Persze mindezt úgy, hogy az autóban van egy SIM kártyás modem, a mobilkapcsolatot kötelezően a Vodafone biztosítja. (A Fordnak velük van szerződése.)

Mivel egyelőre épp, hogy csak bemutatták az új Focust, az áráról még nincsenek biztos információk. Jelzések szerint öt és félmillió forint környékéről indulhat az árlista. Ez nem kevés, de ma még szintén kérdés, hogy ezért cserébe milyen rendszereket, milyen felszereltséget kínál majd a márka. Vélhetően ez is kiderül majd a június-júliusra tervezett menetpróba idejére, ami után nemcsak az árakról számolunk be, hanem arról, hogyan vizsgáznak a rendszerek a gyakorlatban, és persze arról is, milyen az új Ford Focus vezethetősége. Mi már várjuk a lehetőséget.