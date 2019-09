A műszaki tartalomban történt a legnagyobb változás, hiszen új, saját, – nem PSA-fejlesztésű – háromhengeres dízel- és benzinmotorok kerültek az Astrába, amikhez háromféle váltót is kínál a márka. Összesen hétféle kombinációt lehet kirakni a motorok és a háromféle váltó – hatfokozatú manuális, kilencfokozatú automatikus, illetve a fokozatmentes CVT – egymáshoz passzításával. Ezek közül öt összeállítás CO2-kibocsátása a lélektani 100 gramm/kilométer alatt marad.

A 105 és 145 lóerő közötti teljesítményszint között kapható, alumíniumból készülő, könnyű, kis belső ellenállású motorok alapból is takarékosnak készültek, de emellett egyéb apró trükkökkel is sikerült grammokat lefaragni a CO2-kibocsátásból. Ilyen a vákuumos rásegítésű fék helyére kerülő elektromos fékrendszer, a javított légellenállás, amibe olyan varázslatok is belefértek, mint az aktív hűtőmaszklamellák, de végső soron a kis – 13 wattos – fogyasztású LED-es fényszórókkal is meg lehet pár tized gramm szén-dioxidtól menteni a világot.

Ami viszont meglepő, hogy ezek a motorok nem az Opelt nem is olyan régen bekebelező PSA-tól jöttek, hanem egy korábbi tervezés most beérő gyümölcsei. Még ha kései is ez a szüret. A dologban mindössze az az egyetlen apró csavar van, hogy ezek a friss, takarékos és tiszta Opel-motorok valószínűleg mindössze egyetlen szezonra készültek. Ahogy megérkezik a következő Astra, ezek jó eséllyel el is tűnnek majd a süllyesztőben, helyükre pedig beállnak a PSA saját motorjai. Utóbbiak azért nem kerülhettek be a most felfrissült Astrába, mert a modell fizikailag még nem alkalmas ezeknek a motoroknak a befogadására. De a következő generáció érkezésekor más lesz majd a helyzet.

Addig viszont itt vannak ezek a háromhengeresek, amelyek az alábbi teljesítményre képesek:

Benzinmotorok: 1.2 1.2 1.2 1.4 Teljesítmény (kW/LE) @ ford./perc 81/110 @ 4,500 96/130 @ 5,500 107/145 @ 5,500 107/145 @ 5,000-6,000 Nyomaték (Nm @ ford./perc) 195 @ 2,000-3,500 225 @ 2,000-3,500 225 @ 2,000-3,500 236 @ 1,500-3,500 Kibocsátási norma Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Váltó 6-fok. kézi 6-fok. kézi 6-fok. kézi CVT

Ezek pedig a dízelmotorok adatai: