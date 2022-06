A legtöbb autógyártóhoz hasonlóan a Peugeot is kitartóan menetel a teljesen elektromos hajtású, ki tudja milyen jövő felé, így a gyár ígérete szerint 2025-ig minden modelljéből gyárt majd többé vagy kevésbé villanyosított változatot is. Aki ilyen 308-asra vágyik, annak nem kell még három évet kibekkelnie, mert már most is kapható kétféle, külső áramforrásból is tölthető akkumulátoros hibrid kivitel a Peugeot kompaktjából. Az 1,6 literes benzinesre épülő PHEV 180 és 225 lóerős rendszerteljesítményű változatban kapható, 12,44 kWh-s lítiumion-akkumulátorral.

Aki viszont maradna a hagyományos üzemanyagoknál, az kétféle benzines és egy dízelmotor közül is választhat. Igazából a benzinesek is egyformák, 1199 köbcentisek, háromhengeresek, közvetlen befecskendezésűek és turbójuk is van, csupán a teljesítményük más, 110 és 130 lóerő. Alapból hatfokozatú kézi váltó jár a motorokhoz, de az erősebb benzines rendelhető nyolcfokozatú automatával is. A dízelkínálat egyetlen négyhengeres, 1499 köbcentis motorból áll, amely 130 lóerős, és kézi, valamint automatikus váltóval egyaránt rendelhető.