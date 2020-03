Jobban kivehető a változás az utastérben, bár jelentős újdonságra azért itt se számítsunk, mégis csak egy félidős ráncfelvarrásról beszélünk. A megújult Opel Astra műszerfalat utolérte a modernizáció, így az eddig analóg mutatókat részben digitális váltotta fel: a középre került sebességmérő mostantól egy digitális felület része, amely sok egyéb információt is képes megjeleníteni.

Két oldalt maradtak a hagyományos analóg mutatók a vízhőfok, az üzemanyagszint és a fordulatszám kijelzésére. Szintén új az Insigniából való az infotainment rendszer, aminek elfogadható a felbontása, és ami még örömtelibb a hétköznapokon, gyorsan és időben reagál mozdulatainkra is. A telefon párosítása is könnyedén ment, jár az Apple CarPlay és Android Auto funkció is.

Maradt még jó pár fizikai gomb, ami segíti a gyors kezelést – ennek örülünk is. A középkonzolra a klíma köré viszont egy kicsit túl sok is jut már belőle – furcsa kicsit ilyet látni 2020-ban.

Az AGR-ülések továbbra is nagyon kényelmesek (és drágák), ezekben ülve tényleg elindulhatunk bárhova, testmérettől függően könnyen magunkra szabhatók. A hátsó sorban sem rossz a helyzet, még egy 190 centis vezető mögött is elférni kellemesen, a fejtér is elfogadható.

A csomagtartó 370 literes alaphelyzetben, ami nem kiemelkedő érték, de jól használható és így nagyobbnak tűnik. A hátsó támlák ledöntésével 1210 literig bővíthető a tér, kár, hogy a csomagtérperem elég magasan van.