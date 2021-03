Térhasznosításban változatlanul gyenge a Mazda3, amely kategóriájának leghosszabb autói közé tartozik, de közepes belső méreteket kínál, jóllehet tengelytávja is igen nagy (pl. az új A3-é 2636, a Focusé 2700 mm). A hátsó lábtér magas emberek mögött is elég lesz, inkább az ajtónyílás szűk, a fejnek mérsékelt a hely, illetve a 327-351 literes, csak 1026 literig bővíthető és magas peremű csomagtartó sem nagy dicsőség.

De amit a bal egyben ad, az karakteresen más és több szempontból jobb is a mezőnynél. Minden a helyén van benne és ki kell emelni az üléshelyzetet. A Mazda3 természetes, jó pozícióból vezethető, ami az egyszerűbb kivitelekben is öröm, amelyek híján vannak az évfordulós modell vörös bőrkárpitjának, elegáns műszerfalborításának, fejtámlába préselt emblémájának, valódi fém szőnyegplakettjének és egyéb szépségeinek. A kormány tengelyirányú állítási tartománya 70 milliméterre nőtt, a kilátást javítja az elődhöz képest öt centivel hátrébb helyezett első tetőoszlop és a két centiméterrel alacsonyabb motorházfedél. Ráadásul valódi, szélvédőre vetített kijelzőnk is van.

Amikor egy nap 12 órát ülök egy autóban, elkezdem felfedezni és értékelni az okos apróságokat. A klímapanelen a belső keringtetés és a levegőelosztás kis billentyűjén is van egy apró jel, és ezt a pontot megérintve odapillantás nélkül kizárható a futár Swiftek kék olajködje és átállítható a szellőzés.

A klímakomforttal viszont vannak bajok. Az első ülések között vagy az ajtókban sincs levegőkilépő a hátul ülőknek. A téli hidegben kellemetlen volt a lassan beinduló ülésfűtés, mert a 100-ik évfordulós modellben széria a bőrülés, amiből hidegen a kabáton is átsüt a hideg. Hátul nincs ülésfűtés, pedig a 8P kódjelű A3 ezt 2003-ban, az 1Z Octavia 2004-től tudhatta és elöl is lassan kezdi melengetni az ülést, ahogy a motor bemelegedése is tovább tartott a benzines Mazdákban megszokottnál.

Hasznosnak bizonyult a tesztelt Mazda3-mal töltött napokban a csomagtérajtón lévő zárógomb. A fedelet kézzel nyitjuk-zárjuk, de a gomb ott van, amit az ötödik ajtó lehajtása előtt megnyomva bezárhatók az ajtók. Ugyanígy jó, hogy az állomáslista a középső vezérlőtárcsa mozdításával azonnal elérhető, így gyorsan megkereshetjük a nem szomszédos adókat, ha érkezik a Szabad Nép-félóra a rádióban.