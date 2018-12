Azért is nagyon érdekes használt autó a kis turbós benzinessel az Audi A3, mert egyfelől nagyon is ajánlható: halk, takarékos, igényes belső terű, kényelmes autó. Másfelől kicsit sem ajánlható, mert hajtáslánca, tehát nemcsak a TSI-motor, fájó kiadásokat tartogathat még a valóban megkímélt, gondosan szervizelt autókban is. De milyen is ez az A3?

Nemrég jelentkezett egy kedves olvasónk, hogy pár éve megvásárolták azt az Audi A3-at, amelyről 2008 januárjában írt a Vezess . Naná, hogy volt kedvem használt autóként is kipróbálni KWB-086-ot és megismerni az 1,4 TFSI későbbi történetét, benne a vezérműlánc cseréjével és decens váltójavításokkal.

Olvass tovább

Kompakt méretben adja a nagyobb Audik színvonalát, ez a titka. Jó állapotban halk, kényelmes, kifinomult autó. Majdnem kétmillió kelt el a sokáig futó második generációból

Pont elég hozzá ez a 125 lóerős motor. Az 1500 és 4000 közötti fordulatszámnál állandó nyomaték miatt úgy tűnik, mintha alapjárattól azonnal megkapnánk mindent, amit a selymesen forgó négyhengeres tud.

Cserébe hiába forgatod, mert a rugalmasságra hangolt TFSI teljesítménye 5000-nél esni kezd. A váltót agyondicsérném, mennyire lágyan, finoman siklik a fokozatok között, de a tulaj visszahoz a földre, hogy tavaly felújíttatta a váltókulisszát és olajcsere is most volt benne. A belső tér állapota, megkíméltsége imponáló. Amihez csak nyúlok, az 11 év után is precízen, megnyerően működik, csak nem minden működik. A hátsó ajtókat időnként belülről, időnként kívülről nem lehet nyitni. Aztán megjavulnak maguktól.

Bár ez elvileg a 15 mm-rel ültetett, feszesebb sportfutóművű Ambition-kivitel, a rugózásával sincs baj. A német piacos Ambition-modellekkel legyetek körültekintőek, ha S Line-sportcsomag van bennük, ami további egy centi ültetés az Ambitionhöz képest. A külső S Line-csomag viszont, ami ezt az autót is feldobja, csak vonzóbbá teszi a használt Audi A3-asokat, rázósabbá nem.

Nagyon szép a belső tér is, egyedül az előző tulaj által a váltó előtti fedélre tett illatosító marta meg a fényes felületet. A tulajdonos nagyon vigyáz a rádió és a többi kezelőszerv kapcsolóira, gombjaira, mert ezeket hosszú műkörmökkel döfködve akár az első 60-80 000 kilométer alatt látványos rombolást végezhet egy hölgy a lágy tapintású bevonatokban.

Modelltörténet

2003 tavaszán mi is láttuk a Genfi Autószalonon az A3 második generációját. A 8P kódjelű modellből 2004-ben jelent meg a 8PA gyári kódú ötajtós, amelyet kicsit ferdehátú, kicsit kombi ötajtósként próbált pozicionálni az Audi. A kezdettől fogva Singleframe-hűtőrácsos A3 Sportback 7,2 centivel hosszabb és a kettéosztott hátsó lámpával szélesebb csomagtérnyílást ad a háromajtósnál.

Igazi prémiumtermék volt az A3, felárért kétzónás automata légkondicionálóval, hátsó ülésfűtéssel, V6-os motorral, összkerékhajtással és 2008-tól az erősebb motorváltozatok esetében MagneRide adaptív lengéscsillapítással. Karosszériájában nagyszilárdságú, 1000 Celsius-fokos hőmérsékleten megmunkált acélfajták jutottak szerephez.

Mindehhez jött a PQ35-ös új padlólemezzel járó független hátsó kerékfelfüggesztés. A VW konszernen belüli értelmes modellstratégiával az első generációs A3 megelőzte a Golf IV-et, a második nemzedék a Golf V-öt, a harmadik generáció pedig a Golf VII bemutatását. Így mindannyiszor az olcsóbb Golf kapta a drágább A3 technikáját, nem pedig fordítva.

Arra meg úgysem sokan figyelnek, hogy a VW Touran az A3 előtt fél évvel mutatkozott be a PQ35-tel. A kódnév a Plattform Quermotorból (keresztmotoros padlólemez), a mérethierarchián belüli helyet kifejező 3-asból és a Golfokat számba véve ötödik modellgenerációból áll össze.

2005 második felében tűnt el a kettéosztott hűtőmaszk és vette át a háromajtós is a nagy, krómdíszes Singleframe-hűtőornamentikát, ami a kormánykerék közepén is visszaköszön. Ez a generáció azért is emlékezetes számunkra, mert az öthengeres RS3 sportváltozat és a kabrió összeszerelését a győri Audi munkatársai végezték.

A 2006-os modellévvel jelentek meg a duplakuplungos, hatfokozatú sebességváltók a négyhengeres motorokhoz, ami azért fontos kitétel, mert a 250 lóerős V6-hoz addig is elérhető volt DSG-vel. 2008-tól a hétfokozatú, száraz kuplungos DSG társult a 250 Nm-nél nem nagyobb forgatónyomatékú motorokhoz.

2007-ben jött ki az asztmatikus 2,0 FSI-t váltó 1,8 TFSI turbómotor 160 lóerővel, az év vége felé pedig az 1,6 FSI-t váltotta le a 125 lóerős 1,4-es turbómotor, ami ebben az autóban is van. A 2,0 PD TDI-t 2008 tavaszán cserélte le a gyár a minden szempontból sokkal jobb közös nyomócsöves TDI-re, ugyanúgy 140 vagy 170 lóerővel, az 1,9 TDI-t 2009 tavaszán búcsúztatta az 1,6 TDI, 90 vagy 105 lóerővel.

2008-ban volt a nagy modellfrissítés, átrajzolt orral, a visszapillantó-tükörbe integrált oldalsó irányjelzővel és eltérő . Ekkor jelent meg az ötajtós S3. 2010 nyarától alumínium díszléccel csinosodott az első lökhárító alsó része, módosultak a külső tükrök. 2009 végén, a 105 lóerős 1,2 TSI megjelenésével megszámláltattak a szívó 1.6 napjai, a 102 lóerős motor 2010-ben eltűnt. 2008 legelején érkezett a nyitható tetős A3, egy klasszikus vászontetős kabrió, amely a 2012-ben leváltott három- és ötajtóssal szemben 2013-ig gyártásban maradt.

A tulajdonos véleménye: Fehérné Király Virgínia, Audi A3 1,4 TFSI Sportback, 2007, 114 000 km Harmadik éve használjuk az A3-ast, használtan vettük 91 000 kilométerrel. Egy 1997-es, 1,6-os Audi A4-et cseréltünk le rá, bár eredetileg Peugeot 207-ben és 1-es BMW-ben gondolkodtunk. Végül a BMW a hátsókerék-hajtás miatt kiesett, ez nem hiányzik, ha leesik a hó és egy ismerőstől megvettük az egykori A3 tesztautót. Férjemmel vigyázunk rá, mert nagyon szeretjük és sokkal többet is használjuk, mint az ő dízel terepjáróját. A 125 lóerős Audival jól lehet előzni, az A3 csendes, kényelmes és keveset fogyaszt: itt Fejér megyében rövid utakon sem megy 6,5-7 liter fölé 100 kilométeren. Még az előző tulajnál került sor a láncos vezérlés komplett cseréjére 40 000 kilométeres korában, a láncfeszítő patronja adta meg magát. Férjem szerint hidegen néha becsörren a lánc indításnál, de amíg nem kerepel folyamatosan, addig nem foguk újra kicseréltetni. Direkt nem vettünk se Multitronic, se DSG-s Audit, ehhez képest a kézi hatossal is már kétszer volt gond. Egyszer a váltókulissza felújítására volt szükség, utána pedig az összes csapágyat kicseréltettük. Ennek kapcsán felmerült egy füst alatt a kettős tömegű lendkerék cseréje is, de a szerelőnk megnyugtatott, hogy ez még sokat elfut. A gyújtógyertyák elég drágák, 25 000 forint volt négy darab, míg az A4-hez csak hat- vagy hétezer forint. Az 5W30-as motorolajat 10 000 kilométerenként cseréltetjük. Tavaly nyáron a légkondicionáló nem működött, a töltésen kívül egy párezer forintos szelepet kellett kicserélni és azóta jó. A két váltójavítással eddig minden évben volt valamilyen váratlan kiadás, reméljük, hogy idén nem a motorra kell terven felül költenünk.

Motorkínálat

90 lóerős, közös nyomócsöves TDI dízeltől a 340 lóerős, mesés hangú turbós öthengeresig annyiféle motor volt az Audi A3-hoz, hogy csak a gyakoribbakra térünk ki a cikkben.

Reális átlagfogyasztás*

Benzines motorok

1,6 MPI 8V (102 LE) – 7,78

1,2 TSI (105 LE) – 6,83

1,6 FSI (116 LE) – 7,29

1,4 TFSI (125 LE) – 7,10

2,0 FSI (150 LE) – 8,26

1,8 TFSI (160 LE) – 8,15

2,0 TFSI (200 LE) – 9,55

3,2 V6 (250 LE) – 10,84

2,0 TFSI S3 (265 LE) – 10,28

Dízelmotorok

1,9 PD TDI (105 LE) – 5,68

2,0 PD TDI (140 LE) – 6,23

1,6 CR TDI (105 LE) – 5,33

2,0 CR TDI (140 LE) – 5,93

2,0 CR TDI (170 LE) – 6,42

*Liter/100 kilométerben. Forrás: Spritmonitor.de.

Kevéssé megnyugtató, hogy a Mobilén 200-230 ezer kilométernél gyakorlatilag megáll a használt Audi A3 1,4 TFSI-k futásteljesítménye, pedig fent van nagyjából 1700 autó . A cikk írásakor egyetlen autóban mutat 301 000 kilométert a számláló, de abban motort cseréltek 200 ezernél.

Azonos évjáratban 1,6-osból csak körülbelül 380 van, de akadnak köztük 250-325 ezret futott autók is. De végül is nem ez a mérvadó. Az egymással összehasonlítható három motor közül a jó öreg 1,6-os a rizikószegény megoldás. A másik két motor váltója hatfokozatú, ezé csak öt, de a nyolc szelepes négyhengeres 300 000 kilométerrel sem tart az élettartama végén.

Nincs benne sem nagynyomású közvetlen befecskendezése, ami a szívó 1,6 FSI-vel szemben hozza előnybe és nem is turbós. Az 1,4 T meg az összes többi TFSI- és TSI-motor turbós és direktbefecskendezéses is, utóbbival jár a szívószelepek kokszosodása. A lerakódó fekete rétegtől egy idő után nem zárnak rendesen a szelepek, a motor nehezen indul, többet fogyaszt, terheli az eleve problémás láncos szelepmozgatást. A koksz eltávolítása nagyjából 150 000 km felett kezd akuttá válni, amire a vegyszereknél jobb megoldás a szelepek dióhéjas szórása.

A láncos vezérlésű turbós TSI vagy TFSI-motorokról inkább lebeszélnénk a használtautó-vásárlókat, főleg az 1,8 és 2,0 literesről, de az 1,2 és az 1,4 is kockázatos. Azoknak jók, akik tudatosan vesznek autót, akik tisztában vannak a szelepkokszosodással, a lánc és a láncfeszítő problémáival és csereigényével meg azzal, hogy nagynyomású üzemanyag-ellátásra is kellhet költeni. A TFSI motorok kettős tömegű lendkereke tényleg kiszolgálhatja a motor teljes élettartamát, de ez nem egy nagy öröm, ha a motor csak 200-250 ezret bír.

A megnyúló, majd átugró és a szelepek-dugattyúk összeverését okozó lánc hibáját hidegindításkor lehet a legkorábbi stádiumban felismerni. A vezérműlánc zakatoló, zörgő hangja korai fázisban csak pár másodpercig hallható, a helyzet súlyosbodásával állandóan. A kétliteres motorból a régebbi, EA113-as generációs még vezérműszíjas, így csak a 2007 utáni, az EA888 ,motorcsaládba tartozó 1,8 és 2,0 TFSI-kben veszélyes a láncos szelepmozgatás. Ezeknek a motoroknak az olajfogyasztása is kiugró lehet, akárcsak a Toyota 1,33-as benzinesében. Az ok az olajlehúzó dugattyúgyűrű olajfuratainak eltömődése. Utána a gyűrű nem húz le elég olajat, túl sok kenőanyag marad a hengerfalon és el is ég.

A dízelmotorok közül a 2,0 PD TDI-t nem javasoljuk megvételre, többek között az olajszivattyú hajtása, a hengerfej és a kipufogógáz-visszavezetés tartogathat hibákat. A hengerfej-repedés főleg a 170 lóerőst fenyegeti. A hasonlóan traktoros működésű 1,9 PD TDI sokkal stabilabb konstrukció, hűtése jobb és a kettős tömegű lendkerék is tovább tart bennük. A közös nyomócsöves dízelgenerációban a gázolajcsövek repedése és a vízhűtéses kipufogógáz-visszavezető szelep a fő gond.

Akadhat baj a sebességváltókkal is, ami nem kíméli az ötfokozatú kézi váltót sem. Ennél a hátsó duplacsapágy cseréje kényszerítheti ki a váltó szétszedését, ami mindig magas munkadíjjal jár. A cikkhez fotózott piros 1,4 TFSI váltójában már cseréltetnie kellett az összes csapágyat a tulajdonosnak egy érdi mesterrel, akinek komoly rutinja van benne.

A DSG-sebességváltók mechatronikája egy igen drága hibaforrás, de a kopott kuplungok cseréje is költséges. A kisebb nyomatékú motorokhoz tartozó száraz kuplungos és az erőseb motorok olajos kuplungos sebességváltója közül az utóbbi a jobban sikerült konstrukció. Viszont itt olajat és olajszűrőt kell cserélni, legkésőbb 60 000 kilométerenként. Legalább a féltengelyek jók.

Sem az első MacPherson, sem a négylengőkaros hátsó futóműbe nem kell önteni a pénzt. 150-200 000 kilométerig nem sok kiadást kívánnak, utángyártott alkatrészekkel a szilentek, stabilizátorpálcák nem vészes tételek. Ritkán fordulhat elő rugótörés. A korrózióvédelem tisztességes, de a Golf V-höz hasonlóan az A3 is rondán rozsdásodhat az első sárvédő és a küszöbök találkozásánál a díszléc takarásában. Az oldalajtók és a csomagtérfedél alsó élét illetve a hátsó oldalablakok alsó peremét is nézzétek át.

Használt Audi A3 árak

Mintegy 400 darab Audi A3 vár vevőre a Használtautón a második nemzedékből. Akad pár autó egymillió forint alá kiírva, de gyakorlatilag 1-1,3 millió forintba kerülnek az ársáv aljába tartozó A3-as Audik használtan. Ezek zömmel háromajtós és 2,0 PD TDI motoros autók, a hirdetésekben 270-300 ezer kilométeres óraállással.

1,6 millió forint körül kibővül a felhozatal, többnyire már a Singleframe-maszkos, 2005-ös vagy későbbi autókat listázza a kereső. Egy A3-as Audira érdemes rászánni két, de inkább 2,5 millió forintot. A széria legmagasabb árú autói, jellemzően 2011-2012-es évjáratból, 3-3,5 millió forintba kerülnek, egyes autókért közel négymillió forintot kér tulajdonosuk.

Mellette – Ellene Gazdag motorválaszték

Vászontetős kabrió is van belőle

Kopóalkatrészek esetében a prémiumárkához mérten kedvező árak

Nagyon kiforrott 102 lóerős szívó benzines

Finom járású, erős és takarékos TFSI-benzinesek

Igen takarékos dízelmotorok, jó CR TDI-k

Szép belső kivitel

Nagyon sokféle extrafelszerelés

Van quattro és V6-os is Erősen problémás TFSI-motorok (kivéve a korai, szíjas 2,0 TFSI-t)

Kulturálatlan PD TDI dízelek

Több sebből is vérző 2,0 PD TDI, főleg 170 lóerővel

Érzékeny sebességváltók, nemcsak a DGS-k

Lomha 1,6 MPI