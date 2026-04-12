A világ jelenleg rendkívül feldúlt állapotban van, ez pedig az üzemanyagárakra is kihat. Az elmúlt hetekben az drágította meg az olajat, hogy az USA megtámadta Iránt, ezek a tényezők pedig Magyarországra eljutnak, hiszen a hazai árakat is a nemzetközi olajárak alapján számítják. Az elszálló díjak nyomán a kormány védett árat vezetett be, de a gázolaj esetében a 615 forintos literenkénti ár még így sem mondható olcsónak (ráadásul, ha a legutóbbi árstop tapasztalatait vesszük alapul, akkor az intézkedés kivezetése után még inkább kilőhetnek majd a kutakon az árak, kompenzálva a korlátozott időszakot).
Éppen ezért összeszedtünk néhény olyan használt dízel autót, amelyeket 1-2 millió forintból meg lehet vásárolni, és elég keveset fogyasztanak átlagosan. Az adatok tekintetében a német Spritmonitor felhasználói adatait vettük alapul, mert a gyártók által megadott fogyasztási értékek általában távol állnak a valóságtól. A felsorolásunk nem erősorend lesz, ráadásul nem is szigorú értelemben a 7 legkisebb fogyasztású autó került be. Leginkább azért, mert ezekről a direkt erre a célra fejlesztett modellekről – VW Lupo 3L, Audi A2 3L stb. – már sokszor volt szó.
Igyekeztünk olyan átlagos, Magyarországon is elérhető használt autókat beválogatni, amelyek nem szuper speciális modellek drága és nehezen beszerezhető alkatrészekkel, kifejezetten spórolásra kifejlesztve. Ráadásul a méretosztályok terén is megpróbáltunk nagyobb perspektívát nyitni, hiszen nem mindenki városi kisautóval szeretne közlekedni, így kombi és kisebb egyterűféleség is szerepel a listán. Azt szintén tudjuk, hogy nem feltétlenül ezek a legmegbízhatóbb használt dízelek, de a fókuszban mégiscsak az alacsony fogyasztás állt. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy ilyen korú dízelnek ma már magasabbak lehetnek a fenntartási költségei egy hasonló évjáratú benzineshez képest a részecskeszűrő és az üzemanyagrendszer miatt. Lássuk hát az autókat, és hogy mit érdemes tudni róluk!
Szupermini
Fiat 500 1.3 Multijet (2007-től)
Az első “újgenerációs” Fiat 500 legfeljebb 2 felnőttnek nyújt elegendő helyet, hátul legfeljebb gyerekeknek komfortos (csomagtere 185 liter), ám a apró méretének városban megvan az előnye. Könnyű súlya és kis dízelmotorja takarékos közlekedést tesz lehetővé, a felhasználói adatok szerint átlagosan 4,7 litert fogyaszt százon. Hogy megtudjuk, milyen problémákra kell számítani az 1,3-as, 75 lóerős, négyhengeres dízel esetében, felkerestük az olasz autókra szakosodott il Topolino szerviz szakemberét, Horváth Áront.
Kérdésünkre elmondta, hogy ez egy elég megbízható motor, amelynek láncos vezérlése van. Ezzel nem szokott különösebb gond lenni, a turbója pedig egyszerű szerkezet, erre sem jellemző a gyakori meghibásodás. Stabil az üzemanyagrendszere, az Euro4-es változatokat pedig kettőstömegű lendkerék és részecskeszűrő (DPF) nélkül szerelték, így ezeknek a többletköltségével sem kell számolni.
A későbbi, frissítés utáni 95 lovas példányoknál sincs kettőstömegű, de DPF már igen az Euro5-ös besorolás miatt. Ennek érzékenyebb az üzemanyagrendszere, a csak rövid távokon való, vagyis a városi használatot nem szereti, meghibásodhat továbbá a gyenge minőségű üzemanyagtól is (egyenetlen motorjárás és többletfogyasztás jelezheti a hibát). Itt a hengerfejben már mások a szívó- és kipufogójáratok, de az EGR-szelep is másabb: kipufogógáz-hűtőfolyadék hőcserélővel egybekötött rendszerre cserélték a korábbi, egyszerű kipufogógáz-visszavezető rendszert.
A cikk írásakor a Hasznaltauto.hu keresőjében nagyjából 20 darab gázolajos 500-as kereste új gazdáját, a 2007-2008-as példányok 1,5 millió környékéről indulnak, a jól felszerelt, akár 2010 utáni darabok pedig jóval 2 millió felett is vannak. Ami a költségeket illeti, az injektorok javítása nagyban függ attól, hogy milyen minőségű alkatrész kerül bele, de egy felújított injektor 120-180 ezer forintba kerül, egy felújított Garrett turbó pedig 240-300 ezer környéke az Euro5-ös modellhez.
Kisautók
Citroën C3 II 1.4 HDi (2009-2016)
A Citroen C3 már egy olyan méretű autó, amibe adott esetben négyen felnőtt is tud viszonylag kényelmesen utazni, feltéve, ha a hátul ülők nem túlzottan magasak (a raktér egyébként 300 literes alaphelyzetben). Az 1,4-es francia dízel 68 lóerőt ad le ebben a modellben, a felhasználói adatok szerint pedig átlagosan 4,8 liter gázolajat fogyaszt százon. A megbízhatóság kapcsán Szilva Tamást, a PSA-csoportos autókra szakosodott Szilva Járműelektronika szakemberét kérdeztük. Szerinte nem egy problémás dízel ez, készült belőle Euro4-es és 5-ös is, utóbbi kicsit jobbnak mondható.
Egyik változatban sincs kettőstömegű lendkerék, így ennek többletköltségével nem kell számolni, a Bosch befecskendezőkkel magasabb futásteljesítménynél már előfordulhatnak olykor gondok, de szerencsére felújíthatók. Fontos ennél a motornál is a megfelelő olajcsere-intervallum betartása, a hozzá való 5W30-as olaj használata (az Euro4-hez és 5-höz is ugyanaz az olaj kell), valamint a DPF állapotára is érdemes figyelni (az csak az Euro5-ben van).
A cikk írásakor a Hasznaltauto.hu keresőjében 15 darab ilyen C3 kereste új gazdáját, 1,5-2,2 millió közötti áron.
Hyundai i20 I 1.1 CRDi (2012-2014)
Az i20 első generációja szintén elérhető kis dízellel, a háromhengeres motor 75 lóerőre képes. Gyengesége mellé kis fogyasztás társul, a felhasználói adatok szerint 4,7 litert kér átlagosan. Ebbe is tud négy felnőtt rövidebb távon kényelmesen utazni, csomagtere 295 literes. Hogy mennyire stabil ez a motor, arról Jávor Gábort, a koreai modellekre szakosodott Ceedvadász szakemberét kérdeztük.
Ez a háromhengeres dízel a nagyobb lökettérfogatú CRDi-khez hasonlóan jól bírja a strapát, a városi közlekedés sem vágja haza azonnal. 150 ezer kilométer környékén már kormolódásra kell számítani, a koromcsapda el is használódik 200 ezer kilométer után. Az üzemanyagrendszer nem kényes, a láncos vezérlés pedig csak 200 ezer km után kezdhet zörögni. Itt már EGR alul- és túlműködés is jelentkezhet, a fojtószelep pedig megakadhat. Van belőle Euro4-es és 5-ös verzió is, utóbbiban van DPF. A koromtisztítás nagyjából 200-250 ezer forint, a kuplungcsere pedig 200 ezer környékén megúszható utángyártott alkatrésszel, mert nincs benne kettőstömegű lendkerék. Ez egy viszonylag ritka modell, a Hahun a cikk írásakor 5 darab eladó példány volt, 1,5-2 millió forintos árakon (igaz, a testvérmodell Kia Rióból szintén eladó 5 darab ezzel a dízelmotorral, így ez is alternatíva).
Mitsubishi Colt VI 1.5 D-ID (2004-2012)
Nem mindenki tudja, de a japánok kisautója valójában a Smart Forfourral közös alapokra épül, csomagtere 220 literes. Ez a dízelmotor is onnan való, 68 lóerős teljesítménnyel. A háromhengeres motornak megvan a sajátos hangja és alapjáraton vibrál, amit meg kell szokni, ám kárpótol azzal, hogy átlagosan csak 4,8 litert fogyaszt 100 kilométerenként (a Spritmonitor adatai szerint). A típushibák kapcsán Doma Károlyt, a Mitsubishi modellekre szakosodott Nippon Autó vezetőjét kérdeztük.
Nem tartja különösebben problémás motornak, de magasabb futásteljesítménynél azért már lehetnek vele gondok. Az üzemanyagrendszer kopása felerősödhet, ami a porlasztócsúcsokat és a nagynyomású pumpát is érinti. A hibás üzemanyag-ellátás jelentős koromképződéssel jár, az ezzel terhelt kipufogógáz egy részét pedig visszavezették a mérnökök az égéstérbe a környezetvédelem jegyében. Ezért nagyobb mennyiségű korom rakódik le a szívócsonkban és a hengerfejben a szívószelepeknél. Így a keverékképzés nem lesz megfelelő, a befecskendezett üzemanyag nem ég el megfelelően, kormot képez. Ez terheli a motort és növeli a fogyasztást is, így a rendszer tisztítására érdemes figyelni ilyen korú példányoknál. 2008-ig DPF nélkül szerelték a dízel Coltokat, így ott ezzel még nem kell bajlódni. A turbó és az EGR hibája nem jellemző Doma Károly szerint.
A lerakódás sajnos nem nagyon előzhető meg, 120-150 ezer kilométerenként érdemes tisztítani. Az üzemanyagszivattyú gyorsan cserélhető rajta, ahogy a porlasztók is, nem szoktak beszorulni a helyükre és könnyen hozzájuk lehet férni, a javítás munkadíja 100 ezer forint alatt megúszható. A kettőstömegű cseréje már problémásabb, a gyári alkatrész több mint 500 ezer forintba kerül, cseréje pedig nagyjából 8 órába telik, így itt 7-800 ezer forintos költséggel érdemes számolni, ha gyári alkatrésszel akarjuk pótolni az elhasználódott darabot. A cikk írásakor a Hasznaltauto.hu keresőjében 5 darab ilyen Colt kereste új gazdáját, 500 ezer és 1,6 millió közötti áron.
Toyota Yaris II 1.4 D-4D (2005-2011)
A második generációs Toyota Yaris szintén elérhető volt dízelmotorral, az 54 lóerős, négyhengeres 1.4 D-4D blokkal a felhasználói adatok szerint szintén 5 liter alatti, egész pontosan 4,9 l/100 km az átlagos fogyasztása. Versenygépnek ez sem mondható, de szaladgálós autónak megteszi (a raktér 272 literes). A legfontosabb tudnivalók kapcsán Varga Pétert, a Toyotákra specializálódott Toy-Car szerviz szakemberét kérdeztük.
Elmondása szerint strapabíró a motor, jobban állja a nyüstölést, mint a japánok nagyobb lökettérfogatú gázolajosai. A korai példányokban nincsen DPF, a széria végi Euro5-ösökben viszont már találni. A 90 lovas motort kettőstömegű lendkerékkel szerelték, a Denso befecskendezők pedig nem túl kényesek, ha azonban cserélni kell, darabja 400 ezer forint gyári alkatrészként. Az olajcseréket 200 ezer kilométer felett célszerű 15-ről 10 ezer kilométerre csökkenteni. A cikk írásakor a Hasznaltauto.hu keresőjében 20 darab ilyen Yaris kereste új gazdáját, 1-2 millió feletti közötti áron.
Kombi
Skoda Fabia II 1.4 PD TDI (2007-2014)
Nem múlhat el dízeles összeállítás Volkswagen TDI nélkül, a Fabia második generációjában az 1.4 PD TDI 70-80 lóerőt ad le verziótól függően, fogyasztása pedig átlagosan 4,8 liter a felhasználók szerint. A listánk legnagyobb csomagterével rendelkezik ez a praktikus kombi, 480-1226 literrel lehet gazdálkodni.
A háromhengeres dízel megfelelő karbantartással magas futásteljesítményre képes, ám Orosz Krisztián, a VW-csoportos autókra szakosodott Doni Motors szakembere szerint arra viszont oda kell figyelni, hogy az olajpumpa lánca 250-300 ezer kilométer felett elszakadhat. Ez nem típushiba, egyszerűen elhasználódik.
Ha ez a lánc elszakad, az teljes motorkárt okozhat. A főtengely és a szimmeringház közé beszorulnak a lánc darabjai, a főtengelyre rápréselt lánckerék pedig elkezd forogni a főtengelyen. Külön ez az alkatrész nem kapható, ezért főtengelyt kell cserélni. Ez pedig olyan járulékos költségeket szül (csapágyak, gépműhely díja, szét-összeszerelés stb.), hogy gazdaságilag nem éri meg javítani az autó vételárát figyelembe véve. Ilyenkor a motorcsere lehet megoldás, jó esetben néhány százezer forintért lehet találni bontott motort. A Használtauto.hu-n 15 darab ilyen Fabiát kínáltak eladásra a cikk írásakor, a skála pedig állapot és felszereltség terén is széles: 600 ezertől 1,5 millióig lehet válogatni.
Mini-egyterű
Ford Fusion 1.4 TDCi (2002-2012)
A Fusion egy furcsa öszvér, kicsit egyterű, kicsit kisautó, ám az biztos, hogy praktikumával és térkínálatával a városi minik fölé nő. Csomagtere 337-1175 liter közt használható, a nagyobb fejtér pedig tágas érzetet nyújt a bent ülőknek. Ezzel a dízelmotorral 5,3 litert fogyaszt a felhasználói adatok szerint, a TDCi megbízhatóságáról pedig Saáry Zoltánt, az Ess Ford szerviz vezetőjét kérdeztük.
Tapasztalatai szerint ez a Ford-PSA közös dízel nem egy túl problémás darab. Egyszerű a vezérlése, amelynek előírt csereintervalluma 200 ezer km/10 év. A porlasztók sokáig bírják, néha azonban kell egyet-egyet cserélni elektromos hiba miatt. A műanyag termosztátháznál kezdhet szivárogni a folyadék az elöregedés miatt, erre érdemes odafigyelni. A porlasztók résolaj- és a motor gázolajcsövei az idő múlásával a rezgés hatására kikophatnak, ez levegősödést és nehezebb indíthatóságot eredményez. Szerelték őket egy- és kéttömegű lendkerékkel is, így ez akár költségnövelő tényező is lehet.
A cikk írásakor a Hahun 20 dízel Fusiont kínáltak eladásra, a legolcsóbbakat már 450 ezer forint környékén, de a szebb példányokért inkább 1 millió forint feletti összeget kérnek. Zoltánék szervizében gyári alkatrészekkel egy vezérléscsere vízpumpával nagyjából 240 ezer forint, utángyártottakkal pedig nagyjából 173 ezer.