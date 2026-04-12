A világ jelenleg rendkívül feldúlt állapotban van, ez pedig az üzemanyagárakra is kihat. Az elmúlt hetekben az drágította meg az olajat, hogy az USA megtámadta Iránt, ezek a tényezők pedig Magyarországra eljutnak, hiszen a hazai árakat is a nemzetközi olajárak alapján számítják. Az elszálló díjak nyomán a kormány védett árat vezetett be, de a gázolaj esetében a 615 forintos literenkénti ár még így sem mondható olcsónak (ráadásul, ha a legutóbbi árstop tapasztalatait vesszük alapul, akkor az intézkedés kivezetése után még inkább kilőhetnek majd a kutakon az árak, kompenzálva a korlátozott időszakot).

Éppen ezért összeszedtünk néhény olyan használt dízel autót, amelyeket 1-2 millió forintból meg lehet vásárolni, és elég keveset fogyasztanak átlagosan. Az adatok tekintetében a német Spritmonitor felhasználói adatait vettük alapul, mert a gyártók által megadott fogyasztási értékek általában távol állnak a valóságtól. A felsorolásunk nem erősorend lesz, ráadásul nem is szigorú értelemben a 7 legkisebb fogyasztású autó került be. Leginkább azért, mert ezekről a direkt erre a célra fejlesztett modellekről – VW Lupo 3L, Audi A2 3L stb. – már sokszor volt szó.

Igyekeztünk olyan átlagos, Magyarországon is elérhető használt autókat beválogatni, amelyek nem szuper speciális modellek drága és nehezen beszerezhető alkatrészekkel, kifejezetten spórolásra kifejlesztve. Ráadásul a méretosztályok terén is megpróbáltunk nagyobb perspektívát nyitni, hiszen nem mindenki városi kisautóval szeretne közlekedni, így kombi és kisebb egyterűféleség is szerepel a listán. Azt szintén tudjuk, hogy nem feltétlenül ezek a legmegbízhatóbb használt dízelek, de a fókuszban mégiscsak az alacsony fogyasztás állt. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy ilyen korú dízelnek ma már magasabbak lehetnek a fenntartási költségei egy hasonló évjáratú benzineshez képest a részecskeszűrő és az üzemanyagrendszer miatt. Lássuk hát az autókat, és hogy mit érdemes tudni róluk!

Szupermini

Fiat 500 1.3 Multijet (2007-től)

Az első “újgenerációs” Fiat 500 legfeljebb 2 felnőttnek nyújt elegendő helyet, hátul legfeljebb gyerekeknek komfortos (csomagtere 185 liter), ám a apró méretének városban megvan az előnye. Könnyű súlya és kis dízelmotorja takarékos közlekedést tesz lehetővé, a felhasználói adatok szerint átlagosan 4,7 litert fogyaszt százon. Hogy megtudjuk, milyen problémákra kell számítani az 1,3-as, 75 lóerős, négyhengeres dízel esetében, felkerestük az olasz autókra szakosodott il Topolino szerviz szakemberét, Horváth Áront.

7 fotó

Kérdésünkre elmondta, hogy ez egy elég megbízható motor, amelynek láncos vezérlése van. Ezzel nem szokott különösebb gond lenni, a turbója pedig egyszerű szerkezet, erre sem jellemző a gyakori meghibásodás. Stabil az üzemanyagrendszere, az Euro4-es változatokat pedig kettőstömegű lendkerék és részecskeszűrő (DPF) nélkül szerelték, így ezeknek a többletköltségével sem kell számolni.

A későbbi, frissítés utáni 95 lovas példányoknál sincs kettőstömegű, de DPF már igen az Euro5-ös besorolás miatt. Ennek érzékenyebb az üzemanyagrendszere, a csak rövid távokon való, vagyis a városi használatot nem szereti, meghibásodhat továbbá a gyenge minőségű üzemanyagtól is (egyenetlen motorjárás és többletfogyasztás jelezheti a hibát). Itt a hengerfejben már mások a szívó- és kipufogójáratok, de az EGR-szelep is másabb: kipufogógáz-hűtőfolyadék hőcserélővel egybekötött rendszerre cserélték a korábbi, egyszerű kipufogógáz-visszavezető rendszert.

A cikk írásakor a Hasznaltauto.hu keresőjében nagyjából 20 darab gázolajos 500-as kereste új gazdáját, a 2007-2008-as példányok 1,5 millió környékéről indulnak, a jól felszerelt, akár 2010 utáni darabok pedig jóval 2 millió felett is vannak. Ami a költségeket illeti, az injektorok javítása nagyban függ attól, hogy milyen minőségű alkatrész kerül bele, de egy felújított injektor 120-180 ezer forintba kerül, egy felújított Garrett turbó pedig 240-300 ezer környéke az Euro5-ös modellhez.

Kisautók

Citroën C3 II 1.4 HDi (2009-2016)

A Citroen C3 már egy olyan méretű autó, amibe adott esetben négyen felnőtt is tud viszonylag kényelmesen utazni, feltéve, ha a hátul ülők nem túlzottan magasak (a raktér egyébként 300 literes alaphelyzetben). Az 1,4-es francia dízel 68 lóerőt ad le ebben a modellben, a felhasználói adatok szerint pedig átlagosan 4,8 liter gázolajat fogyaszt százon. A megbízhatóság kapcsán Szilva Tamást, a PSA-csoportos autókra szakosodott Szilva Járműelektronika szakemberét kérdeztük. Szerinte nem egy problémás dízel ez, készült belőle Euro4-es és 5-ös is, utóbbi kicsit jobbnak mondható.

18 fotó

Egyik változatban sincs kettőstömegű lendkerék, így ennek többletköltségével nem kell számolni, a Bosch befecskendezőkkel magasabb futásteljesítménynél már előfordulhatnak olykor gondok, de szerencsére felújíthatók. Fontos ennél a motornál is a megfelelő olajcsere-intervallum betartása, a hozzá való 5W30-as olaj használata (az Euro4-hez és 5-höz is ugyanaz az olaj kell), valamint a DPF állapotára is érdemes figyelni (az csak az Euro5-ben van).

A cikk írásakor a Hasznaltauto.hu keresőjében 15 darab ilyen C3 kereste új gazdáját, 1,5-2,2 millió közötti áron.

Hyundai i20 I 1.1 CRDi (2012-2014)

Az i20 első generációja szintén elérhető kis dízellel, a háromhengeres motor 75 lóerőre képes. Gyengesége mellé kis fogyasztás társul, a felhasználói adatok szerint 4,7 litert kér átlagosan. Ebbe is tud négy felnőtt rövidebb távon kényelmesen utazni, csomagtere 295 literes. Hogy mennyire stabil ez a motor, arról Jávor Gábort, a koreai modellekre szakosodott Ceedvadász szakemberét kérdeztük.

25 fotó

Ez a háromhengeres dízel a nagyobb lökettérfogatú CRDi-khez hasonlóan jól bírja a strapát, a városi közlekedés sem vágja haza azonnal. 150 ezer kilométer környékén már kormolódásra kell számítani, a koromcsapda el is használódik 200 ezer kilométer után. Az üzemanyagrendszer nem kényes, a láncos vezérlés pedig csak 200 ezer km után kezdhet zörögni. Itt már EGR alul- és túlműködés is jelentkezhet, a fojtószelep pedig megakadhat. Van belőle Euro4-es és 5-ös verzió is, utóbbiban van DPF. A koromtisztítás nagyjából 200-250 ezer forint, a kuplungcsere pedig 200 ezer környékén megúszható utángyártott alkatrésszel, mert nincs benne kettőstömegű lendkerék. Ez egy viszonylag ritka modell, a Hahun a cikk írásakor 5 darab eladó példány volt, 1,5-2 millió forintos árakon (igaz, a testvérmodell Kia Rióból szintén eladó 5 darab ezzel a dízelmotorral, így ez is alternatíva).

Mitsubishi Colt VI 1.5 D-ID (2004-2012)

Nem mindenki tudja, de a japánok kisautója valójában a Smart Forfourral közös alapokra épül, csomagtere 220 literes. Ez a dízelmotor is onnan való, 68 lóerős teljesítménnyel. A háromhengeres motornak megvan a sajátos hangja és alapjáraton vibrál, amit meg kell szokni, ám kárpótol azzal, hogy átlagosan csak 4,8 litert fogyaszt 100 kilométerenként (a Spritmonitor adatai szerint). A típushibák kapcsán Doma Károlyt, a Mitsubishi modellekre szakosodott Nippon Autó vezetőjét kérdeztük.

12 fotó

Nem tartja különösebben problémás motornak, de magasabb futásteljesítménynél azért már lehetnek vele gondok. Az üzemanyagrendszer kopása felerősödhet, ami a porlasztócsúcsokat és a nagynyomású pumpát is érinti. A hibás üzemanyag-ellátás jelentős koromképződéssel jár, az ezzel terhelt kipufogógáz egy részét pedig visszavezették a mérnökök az égéstérbe a környezetvédelem jegyében. Ezért nagyobb mennyiségű korom rakódik le a szívócsonkban és a hengerfejben a szívószelepeknél. Így a keverékképzés nem lesz megfelelő, a befecskendezett üzemanyag nem ég el megfelelően, kormot képez. Ez terheli a motort és növeli a fogyasztást is, így a rendszer tisztítására érdemes figyelni ilyen korú példányoknál. 2008-ig DPF nélkül szerelték a dízel Coltokat, így ott ezzel még nem kell bajlódni. A turbó és az EGR hibája nem jellemző Doma Károly szerint.

A lerakódás sajnos nem nagyon előzhető meg, 120-150 ezer kilométerenként érdemes tisztítani. Az üzemanyagszivattyú gyorsan cserélhető rajta, ahogy a porlasztók is, nem szoktak beszorulni a helyükre és könnyen hozzájuk lehet férni, a javítás munkadíja 100 ezer forint alatt megúszható. A kettőstömegű cseréje már problémásabb, a gyári alkatrész több mint 500 ezer forintba kerül, cseréje pedig nagyjából 8 órába telik, így itt 7-800 ezer forintos költséggel érdemes számolni, ha gyári alkatrésszel akarjuk pótolni az elhasználódott darabot. A cikk írásakor a Hasznaltauto.hu keresőjében 5 darab ilyen Colt kereste új gazdáját, 500 ezer és 1,6 millió közötti áron.

Toyota Yaris II 1.4 D-4D (2005-2011)

A második generációs Toyota Yaris szintén elérhető volt dízelmotorral, az 54 lóerős, négyhengeres 1.4 D-4D blokkal a felhasználói adatok szerint szintén 5 liter alatti, egész pontosan 4,9 l/100 km az átlagos fogyasztása. Versenygépnek ez sem mondható, de szaladgálós autónak megteszi (a raktér 272 literes). A legfontosabb tudnivalók kapcsán Varga Pétert, a Toyotákra specializálódott Toy-Car szerviz szakemberét kérdeztük.

6 fotó

Elmondása szerint strapabíró a motor, jobban állja a nyüstölést, mint a japánok nagyobb lökettérfogatú gázolajosai. A korai példányokban nincsen DPF, a széria végi Euro5-ösökben viszont már találni. A 90 lovas motort kettőstömegű lendkerékkel szerelték, a Denso befecskendezők pedig nem túl kényesek, ha azonban cserélni kell, darabja 400 ezer forint gyári alkatrészként. Az olajcseréket 200 ezer kilométer felett célszerű 15-ről 10 ezer kilométerre csökkenteni. A cikk írásakor a Hasznaltauto.hu keresőjében 20 darab ilyen Yaris kereste új gazdáját, 1-2 millió feletti közötti áron.

Kombi

Skoda Fabia II 1.4 PD TDI (2007-2014)

Nem múlhat el dízeles összeállítás Volkswagen TDI nélkül, a Fabia második generációjában az 1.4 PD TDI 70-80 lóerőt ad le verziótól függően, fogyasztása pedig átlagosan 4,8 liter a felhasználók szerint. A listánk legnagyobb csomagterével rendelkezik ez a praktikus kombi, 480-1226 literrel lehet gazdálkodni.

23 fotó

A háromhengeres dízel megfelelő karbantartással magas futásteljesítményre képes, ám Orosz Krisztián, a VW-csoportos autókra szakosodott Doni Motors szakembere szerint arra viszont oda kell figyelni, hogy az olajpumpa lánca 250-300 ezer kilométer felett elszakadhat. Ez nem típushiba, egyszerűen elhasználódik.

Ha ez a lánc elszakad, az teljes motorkárt okozhat. A főtengely és a szimmeringház közé beszorulnak a lánc darabjai, a főtengelyre rápréselt lánckerék pedig elkezd forogni a főtengelyen. Külön ez az alkatrész nem kapható, ezért főtengelyt kell cserélni. Ez pedig olyan járulékos költségeket szül (csapágyak, gépműhely díja, szét-összeszerelés stb.), hogy gazdaságilag nem éri meg javítani az autó vételárát figyelembe véve. Ilyenkor a motorcsere lehet megoldás, jó esetben néhány százezer forintért lehet találni bontott motort. A Használtauto.hu-n 15 darab ilyen Fabiát kínáltak eladásra a cikk írásakor, a skála pedig állapot és felszereltség terén is széles: 600 ezertől 1,5 millióig lehet válogatni.

Mini-egyterű

Ford Fusion 1.4 TDCi (2002-2012)

A Fusion egy furcsa öszvér, kicsit egyterű, kicsit kisautó, ám az biztos, hogy praktikumával és térkínálatával a városi minik fölé nő. Csomagtere 337-1175 liter közt használható, a nagyobb fejtér pedig tágas érzetet nyújt a bent ülőknek. Ezzel a dízelmotorral 5,3 litert fogyaszt a felhasználói adatok szerint, a TDCi megbízhatóságáról pedig Saáry Zoltánt, az Ess Ford szerviz vezetőjét kérdeztük.

39 fotó

Tapasztalatai szerint ez a Ford-PSA közös dízel nem egy túl problémás darab. Egyszerű a vezérlése, amelynek előírt csereintervalluma 200 ezer km/10 év. A porlasztók sokáig bírják, néha azonban kell egyet-egyet cserélni elektromos hiba miatt. A műanyag termosztátháznál kezdhet szivárogni a folyadék az elöregedés miatt, erre érdemes odafigyelni. A porlasztók résolaj- és a motor gázolajcsövei az idő múlásával a rezgés hatására kikophatnak, ez levegősödést és nehezebb indíthatóságot eredményez. Szerelték őket egy- és kéttömegű lendkerékkel is, így ez akár költségnövelő tényező is lehet.

A cikk írásakor a Hahun 20 dízel Fusiont kínáltak eladásra, a legolcsóbbakat már 450 ezer forint környékén, de a szebb példányokért inkább 1 millió forint feletti összeget kérnek. Zoltánék szervizében gyári alkatrészekkel egy vezérléscsere vízpumpával nagyjából 240 ezer forint, utángyártottakkal pedig nagyjából 173 ezer.