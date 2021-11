Használt autó – Ford Fusion 2002-2012 Mi ez? 2002-ben bemutatott, 2012-ben a B-Max egyterűvel leváltott, magas építésű családi autó. Modellfrissítés a puha műanyag műszerfal bevezetésével 2005 végén. Melyik motor jó bele? Benzinesből és dízelből is az 1,4 literes a legjobb megoldás. Ha kell a teljesítmény, a 100 lóerős 1,6-os benzines és a 90 lóerős 1,6 TDCi a megoldás. Mennyibe kerül?

500-550 ezer forintról indul a használt Ford Fusionök ára, a plafon 1,4-1,8 millió Ft. Mi van helyette? Elsősorban egyterűk, például Chevrolet/Daewoo Tacuma, FIAT Idea, Honda Jazz, Hyundai Matrix és iX20, Kia Venga, Opel Meriva, Renault Modus, Suzuki SX4, Toyota Yaris Verso.

Ha Európában és Amerikában kimondjátok, hogy Ford Fusion, az Atlanti-óceán két partján egészen másféle autóra gondolnak a legtöbben. Odaát egy középnagy szedán, majd a mai Mondeo kinti megfelelője ugorhat be róla, Európában viszont egy egészen eredeti, a maga idejében szinte hiánypótló és idehaza is nagyon sikeres modell.

Milyen autó a Ford Fusion?

Röviden egy kívül kicsi, belül nagy és igazán átgondolt autó. Némileg olyan, mint az európai autóipar válasza a Honda Jazz második generációjára, tehát egy nem túl terebélyes, de variálható belső terű, pont jó méretű autó.

Műszaki szempontból a Fusion a 2001-2008 közötti Fiesta édestestvére, így nem túl sok hibalehetőségük is közös

337-1175 literes a csomagtartója, ami már használható méret. A kortárs Golfé, amely a kifutás előtt álló, negyedik generáció volt a Fusion bemutatásakor, 330 literes. A csuklós mechanizmussal elhasaltatható hátsó ülésen kívül elég sok használt Ford Fusionben benne van az első üléstámlák ledöntési lehetősége is, amivel igen hosszú tárgyakat is elvihetünk szabályosan, zárt ötödik ajtóval.

A Ford korán ráérzett a terepjárószerű autók divatjára, amit a Fusion formaterve diszkréten sugall az ehhez tartozó magasabb üléshelyzettel, viszonylag jó kilátással és kényelmes ki-beszállással.

Cikkünkben egy magyarországi autó szerepel. 2007 októberében kapott K-s rendszámot és 218 000 kilométer tett meg a fotózásig. Élete során nem az itthoni használt autók fájóan nagy részét sújtó igénytelenség jutott osztályrészül, ami kívül-belül meggyőzővé teszi.

Mind a négy alufelnije sértetlen és karosszériája sem viseli azokat a kijavítatlan sérüléseket, amely az ólajtónak tolatástól a kapuvas eltrafálásán át a tűzcsapok, virágládák megtalálásig érik az autókat.

Érdekes lenne megtudni, hogy az autót továbbértékesítő kereskedő vette le róla a rendes gumikat vagy az előző tulaj tényleg 2006-os, berepedezett és elöregedett gumiabroncsokon adott munkát Szent Kristófnak. Időközben az új tulajdonos lecserélte a koros köpenyeket.

Belső terére láthatóan vigyáztak, az üléskárpitok épek, a kapcsolók nincsenek lekopva. Átlagon felüli a felszereltség is az automatikus légkondicionálással. A harmadik generációs Ford Fiesta útfekvése, kormányzása és rugózási kényelme a kategória legjobbjai közé tartozott a maga idejében. A Fusionben a hardver alapjaiban ugyanaz, és hasonlóan jól viselkedik vezetés közben.

Motorválaszték

Bár a technika a kortárs Fiestából való, a két autó motorválasztéka nincs teljes fedésben. A láncos szelepvezérlésű, 70 lóerős és 1,3-as Duratec-motort itt a modernebb, a Yamahával közösen fejlesztett négyhengeres helyettesítette, amely 1,25 literes és 75 lóerős.

Kereken 80 lóerős a leginkább ajánlható motor, a szíjas szelepvezérlésű, két vezérműtengelyes 1,4 16V. Ez a legjobb megoldás használtan, megbízható, elég erős, kedvező a fogyasztása és nem hajlamos olajevésre.

Jóval többet fogyaszt a 100 lóerős 1,6-os, amely cserébe nagyon él a Fusionben. Erre a szintén szíjas vezérlésű, rendkívül kiforrott motorra sem jellemző a fokozott olajfogyasztás, amikor túljut 150-180 ezer kilométeren. A láncos vezérlésű kétliteres maradt a Fiesta ST-ben, ezt a Mazda-eredetű és 60-80 ezer kilométeres korától vészes olajzabálásra képes motort a Ford nem vette át a Fusionbe.

Dízelből kétféle volt. Az 1,4 TDCi 68 lóerős, 160 Nm nyomatékmaximummal, ami egyrészt kikényszeríti, másrészt öt liter/100 kilométeres közúti átlaggal honorálja a megfontolt haladást.

Ez a motor kerreg a cikkhez fotózott autóban is. Azoknak jó, akik nem sietnek, de eleget mennek ahhoz, hogy egy használtan megvett dízelben finanszírozzanak egy injektor-felújítást, hengerenként nagyjából 60 ezer forintért. Aki kellően sokat autózik vele, a normál karbantartás többletköltségét, például a kicsit drágább kenőanyagot és a sokkal drágább üzemanyagszűrőt kiautózhatja.

Hibalehetőségek

Azért is olyan népszerű használt autó a Ford Fusion, mert megbízhatóan működik. Nem veszi zokon a dolgos hétköznapokat és hibalehetőségei sem sok százezres tételek. A JH1/JD3 kódú, 2001-2008 közötti Fiestától örökölt technika gyenge pontja a hátsó, ritkábban az első rugók törése, ami a 2000-2007 közötti Mondeót is sújtotta.

Szintén a Fiestával közös malőr az elromló műszerfali távnyitó az ötödik ajtóhoz. A csomagtérajtó zárját próbáljátok ki a használt Ford Fusion átnézésekor, mert működésképtelen lehet.

A benzineseken az összes hengert kiszolgáló gyújtótrafó és pár új gyújtókábel igényelhet némi kiadást, de alapjában véve a benzines Fusionök technikája golyóálló. Konstrukciós adottságai alapján a 80 lóerős, kiforrott és 100 kilométeren átlagosan 7,2 litert fogyasztó 1,4-essel nehéz mellényúlni.

Ha hiszitek, ha nem, ez majdnem ennyire igaz a Spritmonitoron 5,2 literes átlagfogyasztású 1,4 TDCi-re. A PSA Peugeot Citroën által konstruált, négyhengeres dízelmotor megbízhatónak és takarékosnak bizonyult a bemutatása óta eltelt lassan két évtizedben.

Részecskeszűrője nincs, így gond sincs vele. Ennél a motornál az ékszíj automatikus feszítőjével adódik néha macera és esős időben az alsó nagy rezgéscsillapító gumitárcsa tudja megszívni magát vízzel, amitől megszorul és ezzel eltépheti az ékszíjat.

Ebben a motorban a lendkerék egyszerű vastárcsa, így a kettős tömegű lendkerék cseréjét is elkerüli, aki okosan beéri ezzel a 68 lóerős használt dízellel. A légtömegmérő rendszeres tisztítást igényelhet a lerakódó koromtól, időnként a kipufogógáz-visszavezető (EGR) szelepet is meg kell szabadítani a koksztól és néha cserélni is. Az angolosan EGR-, németesen AGR-szelep többszöri tisztogatása a végén többe kerülhet az alkatrész egyszer megejtett cseréjénél.

A másik dízel, az 1,6 TDCi sokkal ritkább és többnyire jobban felszerelt autót kaptok mellé. Itt a turbó nyomóoldali olajozócsövében lévő szűrő eltömődése érdemel figyelmet. Ezt a kis szűrőt jobb rögtön eltávolítani, hogy ne rontsa a feltöltő kenését. Épp ezért a turbójavítás önmagában nem előzi meg a következő feltöltő elhalálozását, ha nem biztosított az olajellátása.

Mindkét dízelben kiemelkedő a vezérműszíj csereperiódusa, sokáig autózhatunk békében ezekkel a motorokkal. 10 év vagy 240000 km az intervallum, a benzines motoroknál 8 évvel vagy 160 000 kilométerrel számoljatok. Jobb felkeresni a legközelebbi márkaszervizt, ahol a munkafelvételen a szerviztanácsadó szakemberek biztosat tudnak mondani az alvázszám alapján.

Használt Ford Fusion árak

Cikkünk írásakor nagyjából 120 használt Ford Fusion keres gazdát a Használtautón, ha az érvényes forgalmijú és légkondicionálós autókra szűrünk. Négyből egy dízelmotoros, utóbbiak legnagyobb része a 68 lóerős motorverzió.

Nagyjából 500-550 000 forinttól felfelé kapni dízelmotoros autókat 280-300 ezer kilométeres óraállással, de hirdetnek 475 ezret futott 1,6 TDCi-t is. A benzinesek indulóára 600-650 ezer Ft. Mivel a használtautó-piac itt is a várható kiadások alapján árazza be az autókat, a kevés buktatót tartogató, csekély futásteljesítményű benzinesek ára felmehet 1,4-1,8 millió forintig.

Értékelés

Jó szívvel ajánlom a Vezess Olvasóinak a Fusiont. Annyira praktikus és eltalált használt autó, hogy a családomban már kettő fut belőle és Hamar Balázs kollégámmal is abban maradtunk, hogy az ő édesanyjának Fusiont kell keresni ár/érték aránya miatt.

Élhető belső tere, vállalható kényelme, egyszerű javíthatósága, jutányos alkatrészárai és a kortárs Focus II-nél alaposabb korrózióvédelme racionális választássá teszi használt autóként. Ha elsőre nem is jön át, mi benne a jó, a használat évei során megszeretteti magát ez a kis ezermester.

Mellette – Ellene Könnyű parkolás

Átrendezhető utastér

Mérsékelt alkatrészárak

Nem igényel speciális szervizhátteret

Strapabíró benzinesek

Takarékos dízelek Erőtlen az 1,4 TDCi

Közepes csomagtér (a kis egyterűkkel összevetve)

Sok a gyengén felszerelt Fusion a piacon