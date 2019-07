Új autóként az egyterűek egyre inkább kiszorulnak és kivesznek az autópiacról, használtan viszont nagyon keresett autók. Az egyterűek körül két, eltérő célra konstruált modellt mutatunk be: a rövidebb utakra bevethető Toyota Yaris Versót és az utazóautónak tervezett Ford Galaxyt.

Gyermeküléses használathoz jobbak a modellfrissítés utániak, amelyekben hárompontos a középső biztonsági öv hátul, nem kétpontos deréköv van bennük. A belső világítás eleme zseblámpaként kivehető, ami a sok rakodóhellyel együtt kompenzálja a mélyre ágyazott, nehezen leolvasható digitális műszeregységet.

2003-ban a modellfrissítés utáni Yariséval egyszerre kezdődött a renovált Yaris Verso értékesítése Magyarországon. A Yaris Verso hasonló külső átalakításon ment keresztül, mint testvére, itt is könnycseppes lett az első fényszóró, ám ennél az autónál nagyobb hangsúlyt kapott az utastér megújulása. Átalakult a középkonzol, a műszerfal és módosult az első ülés. 2003 tavaszától a Yaris Verso 86 lóerős 1,3-as és 105 lóerős 1,5-ös benzinmotorjai is teljesítik az Euro 4-es károsanyag-kibocsátási normát.

Kitűnő benzinesek

Kiemelendő, hogy ebben a Yarisban még nem az az 1NR-FE kódjelű, 1,33 literes motor van, amelynél a helytelen olajválasztás illetve az elhanyagolt olajcserék miatt előfordul extrém motorolaj-fogyasztás, lásd itt. A 2NZ-FE kódjelű, 1298 köbcentis, 86 lóerős négyhengeres csekély fogyasztásával, hosszú élettartamú vezérműláncával és megbízható működésével jó választás.

Még jobb az 1,5 literes, 105 lóerős ugyanebből a motorcsaládból. A korabeli Yaris TS motorjával egész vagány autó lesz belőle. Fogyasztásuk között a spritmonitoros átlagok szerint csak 2,5 deciliter a különbség.

Aki viszont takarékosa vezet, annak az 1,3-as másfél literrel is kevesebbet ehet, megközelítve a dízelek fogyasztását. A dízelváltozat 75 lóerős. A Franciaországban gyártott, majd a japán üzembe szállított és ott beszerelt dízelmotorban a főtengely-jeladó és a fojtószelep a gyenge pont. A nagynyomású üzemanyag-ellátás ebben a korban itt is tartogathat fájó meglepetéseket.

Motorváltozatok és átlagfogyasztás

1,3 VVTi (86 LE) 6,81 l/100 km

1,5 VVTi (105 LE) 7,07 l/100 km

1,4 D-4D (75 LE) 5,14 l/100 km

Forrás: Spritmonitor.de

Rozsdásodást a küszöbökön és a kerékjárati íveken keressetek, esetleg a csomagtérajtón, de a használt Toyota Yaris Verso nem egy Mazda Demio, nem korrodál aggasztóan. Nagy első szélvédője mintha vonzaná a kavicsokat, szinte beleállnak a felcsapott kövek. Az autókereskedők hajlamosak elbagatellizálni az ügyet, de a hátsó kalaptartó cseréje nem párezer forintos mutatvány, ha töröttek benne a rudak. 25 000 Ft körüli összeg bontottan.

Jó a Yaris Verso, de lehetnek bajai

Az ép ésszel szervizelt autókban nem kell lerobbanástól tartani. A benzines Yaris Versók hajtáslánca bombabiztos, a motor és a váltó is. Ha netán zörögne a vezérműlánc, elég lehet utánállítani a láncfeszítőt, mert maga a lánc jó minőségű, tartós konstrukció.

Mint minden más benzines autónál, a katalizátor itt is feladhatja 150-200 ezer kilométer között. A gyári cserealkatrész méregdrága, így vagy bontottat lehet venni helyette vagy univerzális kipufogógáz-átalakítót beszereltetni a kipufogórendszerbe a palást felvágásával és visszahegesztésével. A katalizátor mellett a lambdaszonda is elhasználódhat, amiből érdemes a drágább gyári alkatrészt választani, mert az biztosan jó lesz.

Ezt leszámítva apróságok vannak, de a japán gyártású egyterűn a kisebb gondok is sokba tudnak kerülni. A modellfrissítés előtti autókhoz nemigen találni utángyártott fényszórót, ami azért baj, mert a fényszórómagasság-állítás motorja elromlik bennük és ilyenkor a gyári lámpa oldalanként mintegy 80 ezer forintos költségével konfrontálódik a tulaj. A facelift utániakhoz már kapható utángyártott fényszóró, ami kijön 30 ezer forint körül. Ha az ajtónyitást érzékelő mikrokapcsolók tönkremennek, az autó visszazárhatja a nyitást követően az ajkat vagy égve maradhat a belső világítás.

Árak használtan: Toyota Yaris Verso

Mivel itt a rettentően elhanyagolt autók is viszonylag jól tartják magukat, a kíméletesebben használt és hellyel-közzel szervizelt autók óráját úgy lehet visszatekerni 400 ezer kilométerről 140 ezerre, hogy egy laikus nem fog gyanút. A használtautó-kínálatban vannak erősen lepukkant darabok és ezek sem gombokért várnak vevőre, és elég sok a légkondicionáló nélküli autó.

Ne lepődjetek meg, hogy mennyire sokba kerülnek ezek az autók, a használt Toyota Yaris Versók ugyanis brutálisan tartják az értéküket. Gyakorlatilag a Toyota Yaris Versók ára 500-600 ezer forintnál kezdődik használtan. A jobbak 800 ezer forinttól indulnak, de 1-1,3 millió Ft között is erős a kereslet irántuk. Áruk ellenére elsősorban a 2003-as ráncfelvarrás utáni autókat ajánljuk, a takarékos és megbízható, 1,3 literes benzinessel.

Ford Galaxy, 2006-20014

Nagy utazóautóként nem az S-Maxot ajánljuk, és tudjátok miért nem? Mert a Galaxy ugyanazt a technikát jóval használhatóbb köntösben tálalja, tágasabb fejtérrel a hátsó üléssorokban és nagyobb csomagtartóval. Mindehhez nemhogy nem kerül többe, adott esetben kevesebbért is elhozható lehet egy vele évjáratban és bevallott futásteljesítményben összevethető Ford S-Maxnál.

Az autó alapjait ugyanaz a Ford EU C-D padlólemez adja, amire a 2007 utáni Mondeo is épül, valamint a Land Rover Freelander második nemzedéke. A távolabbi rokonok között található a 2006-tól gyártott, második generációs Volvo S80.

2010 elején vezettük a megújított nagy egyterűket a Fordtól, eltérés a trapéz alakú hűtőmaszk és új formájú ködlámpa. Hátul mindkét modell LED-es lámpákat kapott, az S-Max lökhárítójában akkortól van LED-es nappali menetfény. A Ford a Galaxyba és az S-MAX-ba is beletette az EasyFuel rendszert, amely elejét veszi az üzemanyag-mizériának, hiszen csak a megfelelő töltőcsövet engedi magába a szelep. Ha a téves tankolásoktól nem is igazán félünk, akkor is jó dolog a tanksapka nélküli lét.

Nagyon kényelmesek az ülések és jó a belső téri variálhatóság. Az üléseket nem kivenni lehet, hanem a padlóba hajtani, ami a második sorban lévő három és az utolsó üléssorban lévő két ülésre is vonatkozik. A csomagtér így a hét üléssel mért 308-ról több lépcsőben 2325 literesre növelhető. Közben az össze ülés a fedélzeten maradhat, nem kell emelgetni őket, nem kell nekik helyet találni, cserébe az elődben 2610 liter volt a maximális térfogat a kivehető ülések eltávolításával.

Használt Ford Galaxyból sok a dízel, kevés a benzines

Ford Galaxyból a használtautó-kínálat nagy része dízel. Ne féljetek a valós, de nagy futásteljesítménytől! Egy 600-ról 185 ezerre visszatekert órás autó bizonytalan karbantartással rosszabb lesz egy követhetően szervizelt, de 420 000 kilométerrel meghirdetett kocsinál. Egy dízelmotoros utazóautó elenyésző esetben fut évi 10-20 ezer kilométert.

Dízelmotorból háromféle alapkonstrukció van és mindegyikből több verzió kapható. A sokféle TDCi közül az 1997 köbcentis motorokra érdemes koncentrálni az 1,8 és a 2,2 literesekkel szemben. Ez a dízelmotor a Mondeók és Focusok mellett a PSA Peugeot Citroën autóiban is jól bevált, hosszú élettartamú, takarékos motor, több teljesítményszinttel.

Akár a 140, akár a 163 lóerős is jó belőle, hamar letudják a tanácstalan tartományt kis fordulatszámon és utána lendületes csatahajó velük egy Galaxy. A 175 vagy 200 lóerővel kínált 2179 köbcentis ellen a magasabb adó és biztosítási terhek szólnak, de ez a francia dízelmotor sem fenyeget költséges motorbetegségekkel. Az 1,8-as, 100 vagy 115 lóerős turbódízelek elég gyengék egy telerámolt autóhoz.

Senkit nem beszélnénk le kétliteres benzinesről, de a dízelhez képest a szervizelésen esetleg megspórolt összeget a benzinkúton egészen biztosan kifizetjük a szárnyaszegetten mozgó autóban.

Különleges motorváltozat lehetne a 220 lóerős, öthengeres turbós benzines, amely kettős tömegű lendkerékkel készült, akárcsak a dízelek. Gyönyörű a hangja, igazi szuperexpressz volna vele a használt Galaxy, de a Volvótól átvett motort csak az S-Max kapta meg. A 220 lóerős soros öthengeresek közúti átlaga 10,7 liter/100 km az S-Maxban. A benzinesek közül a 2,3 literes, 160 lóerős szívómotor nagyon ritka, a 203 lóerős, SCTi Ecoboost motorok 2010 elején jöttek. Az EcoBoost turbós négyhengeresnek már nagynyomású a benzinbefecskendezése.

Motorváltozatok és átlagfogyasztás

2,0 16V (145 LE) 8,77 l/100 km

2,3 16V (160 LE) 9,82 l/100 km

2,0 SCTi (203 LE) 10,30 /100 km

1,8 TDCi (115 LE) 6,78 /100 km

2,0 TDCi (140 LE) 7,38 /100 km

2,0 TDCi (163 LE) 7,55 /100 km

2,2 TDCi (175 LE) 7,63 l/100 km

2,2 TDCi (200 LE) 8,89 l/100 km

Forrás: Spritmonitor.de

Érdemes nagyon alaposan megfontolni, hogy a hatos kézi váltóval szemben a hatfokozatú, duplakuplungos váltó kényelme megéri-e a kockázatot. Aki igent mond a 2010-es ráncfeklvarrással bevezetett, 6DCT450 kódjelű Getrag-automatára és egy mechatronikacserére megkapja az 500 ezer forintos árajánlatot, az utólag át fogja értékelni döntése helyességét. Ti legyetek előrelátóbbak, vegyetek kézi váltóst!

Az olajos kuplungos automata váltó rendszeres olajcserét igényel. 60 000 kilométerenként munkadíjjal együtt körülbelül 60 000 forintba kerül a hat liter kenőanyag és az olajszűrő kicserélése. Ezen spórolni balgaság, mert az olajcserék elhanyagolása a kuplungoknak árt, amelyek ára körülbelül 450 000 forint gyári felújítottban.

Vigaszként a PowerShift-váltóban nincs kettős tömegű lendkerék, mint a manuálisban. A két kuplung súlya miatt a tengelykapcsoló nélkülözhetővé teszi a kettős tömegű lendkereket. Ez lényeges konstrukciós előny a Volkswagen-konszern DSG-váltóival szemben, amiben van kettős tömegű lendkerék.

Használt Ford Galaxy árak

1,5 millió forint körül van a dízel Galaxyk indulóára, a hirdetések szerint 300 ezer kilométerrel. Az óraállás valódiságával kapcsolatban nem tudunk sok jót ígérni, nézzétek meg alaposan a szervizdokumentációt és az alvázszám alapján próbáljátok meg lekérdezni márkaszervizekben, látnak-e valamit az autó előéletéből, ami kétségbe vonja vagy igazolja az óraállást.

2,2-2,5 millió Ft között biztatóbb autókat találni és ezeknél hihetőbb a 250 000 km körüli futásteljesítmény is. A 2014-es modellváltás előtti autók ára felmegy 4-4,5 millió forintig, többnyire 130-200 000 km között szóró futásteljesítménnyel.