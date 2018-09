A Vezess szakértői csapatát erősíti Varga Tibor. Az autovizsgalat.hu vezetője főállásban a megfelelő autó kiválasztásában és átvizsgálásában segít ügyfeleinek, a Vezessen pedig használtautó-vásárláshoz ad tanácsokat. Rengeteg jó és reménytelen autót vizsgált már át. Az érdekesebb eseteket külön cikkekben is megosztja veletek, hogy felkészültebben indulhassatok autót nézni és jobb használt autót vásárolhassatok. Varga Tibor, erejéhez mérten, szakértői rovatunkban is válaszol használt autókkal kapcsolatos kérdéseitekre.

Gábor izgatottan hívott fel egy nyári reggelen, hogy Ford S-Maxot keres 1,8 millió forintig. Szűkös a keret, ezért az első szériából szeretne egy benzines darabot minél jobb állapotban, kevés kilométerrel. Első találkozásunkkor elmondtam neki a kevés kilométer hátrányait (https://www.vezess.hu/hasznaltauto-tesztek/2018/08/04/hasznalt-auto-kilometerora-tekeres-visszaporgetes/), és hogy nem lesz könnyű dolgunk, ha ilyen autót keresünk, de igyekszünk találni az igényeinek megfelelő autót.

Az S-MAX története nagy vonalakban A Ford S-MAX és nagytestvére a Galaxy 2006 júniusában jelentek meg a gyár kínálatában és sokoldalúsága miatt hamar népszerű lett a vásárlók körében (Az előző Galaxy a Volkswagen Sharannal és a Seat Alhambrával szinte teljesen azonos fejlesztés). 2007-ben elnyerte az Európai Év Autója díjat. A karosszéria a nagy testvér Galaxy-nál 69 milliméterrel alacsonyabb és 52 milliméterrel rövidebb. A törésteszteken az S-MAX 5 csillagos (36 pontos) eredményt ért el. Az 5 és 7 személyes kivitelben gyártott sportos egyterű minden ülése külön állítható és az ülések a padlóba süllyeszthetők. Ezáltal egy rendkívül variálható, csalárdbarát utasteret alkottak a Ford mérnökei. Öt személyes kialakítással 854 literes, a 6.-7 ülés felnyitásával 271 literes, az 5 hátsó ülést a padlóba süllyesztve 2100 literes csomagteret kapunk, ami elég a fél lakás elszállításához. Rengeteg rekesz, ajtózseb, tároló áll rendelkezésre a kisebb-nagyobb dolgok elhelyezésére. Bár a harmadik üléssor inkább gyerekeknek és akrobatáknak kényelmes, rövidebb utakra azonban felnőttként is bevállalható. Az utastérben puha tapintású minőségi műanyagok növelik a komfortérzetet. Az alapfelszereltségben mechanikus kézifékkar egyedi repülőgép gázkarra emlékeztet. Az első ülések kifejezetten sportos kialakításúak, aminek nagyon jó az oldaltartása, de nem könnyíti meg a ki és beszállást. Az S-Max motorkínálata: 2,0 benzin, …………… 145 LE 2,3 benzin, …………… 160 LE 2,5 turbó benzin, ….. 225 LE 1,8 dízel, ……………. 125 LE 2,0 dízel, ……… 130-163 LE 2,2 dízel, 175-200 LE

Pedig jó lehetett volna…

Első utunk egy főváros melletti településre vezetett, ahol csillogó, frissen takarított benzines S-Max várt, alig kétszázezer kilométerrel. A kereskedés tulajának fia fogadott és biztosított, hogy készségesen segít, ha bármire szükségünk van. Az autó festékrétegét megmérve egyedül a jobb hátsó sárvédőn találtam festésre utaló jelet. Pár karc előfordult a fényezésen, de egy tíz éves autótól nem várhatjuk el, hogy új állapotában tündököljön. A Ford alját átvizsgálva több rozsdafoltot fedezetünk fel, ami nem meglepő, mert ennél a típusnál jellemző az alváz rozsdásodása. Különösen a küszöbök alján és a hátsó hossznyúlványok körül jellemző a korrózió. A rozsda az autók egyik legnagyobb ellensége, mert ha megkezdődött a rozsdásodás, megállíthatatlanul eszi a karosszériát. A folyamat lassítható utólagos alvázvédelemmel, de megállítani lehetetlen. Ebben az esetben azonban még csak felületi rozsdafoltok látszottak, amiket megfelelően kezelve még sokáig jó állapotban tartható a kocsi alja.

A motor egyenletesen duruzsolt, a kartergáz nem volt jelentős és a kipufogóban sem látszottak a típusra jellemző magas olajfogyasztás jelei. Az utastéren meglátszott az elmúlt tíz év használata: leváló műkróm a kapaszkodókon, eltört szellőző rostélyok és szakadt váltószoknya.

Ekkor váratlan fordulat történt: megérkezett a kereskedés tulaja, akivel már találkoztam régebben, amikor egy másik autót vizsgáltam náluk és az ügyfél végül nem vásárolta meg az autót. Odajött hozzám és emelt hangon közölte, hogy fejezzem be a vizsgálatot, mert ő kiváló állapotú autókat árul és a múltkori ügyfelem sem vette meg az autót, úgyhogy semmi szükség vizsgálgatni, úgysem veszi meg az érdeklődő, mert mi új autót keresünk! Nem először járok így, ezért csak annyit kérdeztem, hogy ebben a kereskedésben mindenki autót vesz, aki bejön a kapun? Szerintem érthető, ha a vásárló szeretné tudni, hogy mit kap 2 millió forintért.

Egyébként a vizsgált autó korának megfelelő állapotú és az eddigiek alapján érdekelné az ügyfelemet. A kereskedő ragaszkodott az álláspontjához, hogy hagyjuk abba a vizsgálatot és ne menjek többet hozzájuk, úgysem lesz ebből üzlet. Gábornak, a jelenetet hallva elment a kedve az autó megvásárlásától és megkért, hogy inkább keressünk másik S-Maxot. A sors fintora, hogy másnap újabb ügyfél hívott, hogy a fenti kereskedésben érdekelné egy autó és kérné a segítségemet. Azt kellett neki mondanom, hogy nem látnak szívesen azon a helyen és nem örülnek az autók átvizsgálásának, ezért bár szívesen segítek, de keressünk máshol megfelelő autót. A kereskedő 24 óra alatt két ügyfelet veszített.

Ígéretes fehér Pesti, de mégse

A második Ford S-Max Budapesten várt ránk. Fehér (ami nagyon jól áll ennek a típusnak), jól felszerelt, messziről esztétikus állapotban lévő példány hívogatott minket a szürke-fekete autók tömegében. Az autó hirdetésében csupa jót olvashattunk: mindössze 105 000 kilométer, egy gazdás, sérülésmentes és a többi szokásos jól hangzó szlogenek, amire az átlag vevőnek kicsordul a könnye mondván, hogy megtalálta az igazit. Közelebb érve hamar elszállt a lelkesedésünk.

A festékréteg mérés kimutatta, hogy az autó elemeit több helyen újra festették és a minőségre sem figyeltek oda. Még nagyobb gond volt, hogy a karosszéria hihetetlenül rozsdásodott. Több helyen hólyagosodott a festék és a gépháztető peremét szétnyomta a rozsda. A kocsi alváza szintén vöröslött a korróziótól. A klímahűtőt és az utasteret látva egyértelmű volt, hogy a kilométer számlálót visszatekerték.

A motorból fordulaton furcsa, hörgő hang hallatszott, aminek az okára csak a próbaút során derült fény: az autó gyenge volt, nem gyorsult megfelelően. Olyan érzés volt, mintha egy téglával teli utánfutót húznánk magunk után. Valószínűleg a katalizátor lehetett eltömődve, ami pedig magas olajfogyasztásra utal. A műszeres diagnosztika erre utaló hibakódot nem mutatott ki, de az élő adatokat ellenőrizve a kettes hengernél gyújtáshibát érzékelt, ami régóta fennálló probléma lehetett. Gyújtás kimaradás esetén az el nem égett üzemanyag lemossa a henger faláról az olajfilmet és emiatt fokozott kopás keletkezik, ami magas olajfogyasztást eredményez. Ebben az esetben valószínűleg ez okozta a motor gyengeségét és a katalizátor, vagy kipufogó rendszer részleges eltömődését.

Sajnos ezt az autót is el kellett engedünk. Megköszöntük, hogy megnézhettük és visszaadtuk a kulcsokat. A használtautó-vásárlás kompromisszumokról szól. Figyelembe kell venni az autó korát, futásteljesítményét (ami nehéz, ha nem valós) és természetesen az árát, de ennek a Fordnak az állapota alulmúlta az elvárható minimumot és az ára sem tükrözte a valós állapotot. Tipikus külföldről olcsón megvásárolt, visszatekert órás, „jólesszazamagyarnak” autó volt. Szerencsére nem minden kintről érkezett kocsi van rossz állapotban és reméltük, hogy a következővel több szerencsénk lesz.

Ford S-Max típushibái: Mivel rendkívül népszerű a Ford S-MAX a hazai piacon, ezért sok import autó érkezik külföldről. Gyakori az előzőleg sérült, rossz minőségben kijavított, rozsdás, tekert órás S-MAX a hirdetések között. A 2,0 benzinmotorok hajlamosak az olajfogyasztásra magasabb kilométert futott példányok esetén, ami a sok rövid távú, városi használat és a nem megfelelő olajminőség eredménye lehet. A dízel motoroknál a szokásos üzemanyag rendszer, kettős tömegű lendkerék, turbó, részecskeszűrő probléma gyakori 200-250 ezer kilométernél többet futott S-Maxok esetében. Célszerű vagy jóval ez alatt, vagy 300 000 kilométer felett választanunk, mert itt már valószínűleg kicserélték a legtöbb drága alkatrészt. Az idősebb, Németországból, vagy Ausztriából érkezett példányok esetén gyakori a rozsdásodás a kocsi alvázán. Főleg a hátsó részen a nyúlványoknál és a küszöb élénél fordul elő jelentősebb korrózió, valamint a klímahűtő lamellái oxidálódnak el a téli fagymentesítéstől. A futóművet is rághatja a rozsda. Előfordult már lengőkar törés is a korrózió miatt. Az utastér anyagai alapvetően jól bírják az éveket, de a vezető üléslapjának oldala gyakran tönkremegy a ki-beszállások miatt. A műkrómozások számos esetben mállanak le a fogantyúkról és a multikormány nyomógombjairól. Olaszországból érkezett autókból magas felszereltség esetén is hiányzik az ülésfűtés. A Powershift váltó gyorsan, precízen teszi a dolgát, amíg jól működik, de ha váltáskor, előre, vagy hátramenetbe kapcsoláskor ránt, jobban járunk, ha másik autót keresünk, mert rendkívül drága lehet a javítás és kevés szakember ért hozzá hazánkban.

Megoldás Érden

Harmadik nekifutásra Gábor emelte a tétet. A vásárlásra szánt összeget megemelte 1,8-ról 2 millió forintra. Ezért az összegért már nagyobb eséllyel találunk jó állapotú S-Maxot akár 2008-as évjáratban is. Némi keresgélés után felbukkant egy ígéretes példány Érden. Átverekedtük magunkat a Fővároson és egy óra múlva az autó mellett álltunk. Ez a jól felszerelt Ford Svájcból érkezett. Mindössze a bal első sárvédő és az első lökhárító volt újrafestve, az autó többi eleme gyári fényezésű volt. Motorja száraz volt és nem volt frissen lemosva, vagy szilikonozva. Kipufogója alig volt kormos. Beltere a közel 200 000 megtett kilométer ellenére szép állapotban volt. A műszeres diagnosztika mindössze egy korábbi akkumulátor lemerülés hibakódját mutatta. A kocsi alján elhanyagolható mértékű rozsdásodás volt látható, ami 10 évesen jónak számít. A klímahűtő lamellái nem voltak elrohadva. A próbaút során a motor dinamikusa mozgatta a másfél tonnás karosszériát, nyoma sem volt az előző autónál tapasztalt erőtlenségnek.

A vizsgálat után ügyfelemmel félrevonultunk, hogy megbeszéljük a részleteket. Gábornak tetszett az autó és én is javasoltam a megvásárlását, mivel a korához és árához képest remek az autó állapota. Némi alkudozás után megegyeztünk az eladóval 1,9 millió forintban, ami tartalmazta a honosítás költségeit is. Külföldi autó vásárlása esetén fontos megbizonyosodni róla, hogy az adás-vételi szerződésen eladóként a kereskedő cége szerepeljen és ne a külföldi tulajtól vásároljuk papíron az autót, különben az esetleges szavatossági igényünket nem tudjuk érvényesíteni. Ebben az esetben ez is rendben volt.

A foglaló kifizetése után egy héttel Gábor átvehette az autóját friss magyar műszaki vizsgával, a nevére íratva. Átvétel után felhívott, hogy még egyszer megköszönje a segítségemet és elmondja mennyire szereti az autóját, ami igazán jól esett. Számomra mindig öröm, ha az Ügyfelem elégedett.