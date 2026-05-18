2025 áprilisában 27 darab, összesen több mint 100 millió dollár (hozzávetőlegesen 36 milliárd forint) értékű Koenigsegg hiperautó zsúfolódott össze egy menetrend szerinti kompon a portugáliai Sado folyón.

Egy ilyen hajó fedélzetén az ember átlagos városi kisautókra, néhány unalmas szabadidő-autóra, esetleg egy-két lakóautóra számítana. Ehelyett tucatnyi Koenigsegg lepte el a kompot, teljesen elfoglalva a fedélzetet.

A valószerűtlen képsorok a Ghost Squadron Tour eseményét örökítik meg – ez az a rendkívül exkluzív, zárt körű túra, amelyet kizárólag a Christian von Koenigsegg által alapított márka tulajdonosainak szerveznek.

A látvány leginkább egy hollywoodi mozifilm díszletére hajazott, ám ez most a színtiszta valóság volt, és természetesen csak egyetlen mozzanat a kalandból: az exkluzív esemény Lisszabon és Évora között zajlott, érintve Alentejo napsütötte útjait, mielőtt egy igazi, nagy sebességű fináléval zárult volna a legendás Estoril versenypályán.

A Ghost Squadron Tour nem egy átlagos autós klub.

A rendezvény kizárólag a márka tulajdonosainak szól, és legalább annyira tisztelgés egyfajta mérnöki zsenialitás előtt, mint amennyire grandiózus utazás.

A portugáliai felvonás részvételi díja egyedülállóknak nagyjából 11 000 euró (bő 4,3 millió forint), míg egy páros számára körülbelül 13 900 euró (közel 5,5 millió forint), ami egyetlen benevezett autóra értendő.

Ez az összeg magában foglalja az ötcsillagos luxusszállodákban töltött éjszakákat, a csúcsgasztronómiai élményeket és a teljes körű, professzionális asszisztenciát. A koncepció lényege, hogy a tulajdonosoknak egyetlen dolguk maradjon: felhőtlenül kiélvezni autóikat az ország leggyönyörűbb aszfaltcsíkjain.

A felhozatal pedig még a Koenigsegg szintjén sem átlagos, a fedélzeten ott volt például egy Agera S+ „Medusa” is, amely kifejezetten Szingapúrból érkezett az eseményre, értékét pedig nagyjából 2 millió euróra, azaz mintegy 780 millió forintra becsülik.