Hány olyan szakma van még a mai munkaerőpiacon, amelyre a jövőben egyáltalán szükség lesz? Ezt a kérdést a mesterséges intelligencia (MI) robbanásszerű fejlődése miatt mindenképpen fel kell tennünk.

Sokáig úgy tűnt, hogy most a szellemi munkát végzőkre csap le az automatizálás pallosa, a fizikai munkások pedig biztonságban érezhetik magukat, hiszen a csetlő-botló robotok hiába futnak, szaltóznak, egy gumicsere komplex feladatával azért csak nem bírnak el.

Ebben van igazság, ám a szerelők egyes részfeladatai nagyon is könnyen automatizálhatók.

Ilyen például a gumiabroncsok cseréje. Ez sem gyerekjáték, komoly fizikai és technikai odafigyelést igényel, de össze sem hasonlítható egy rejtett motorikus hiba diagnosztizálásával. A drága, emberi hibalehetőségeket magában hordozó és véges teherbírású szerelők robotokra történő lecserélésével már évek óta kísérleteznek a cégek, de csak az MI térnyerésével kaptak a kezükbe olyan eszközt, amellyel a gumizás trükkösebb részleteit is meg tudják oldani.

Ezen a ponton lép színre a beszédes nevű Automatic Tire Inc., amely bemutatta SmartBay névre keresztelt rendszerét. A vállalat állítása szerint a járművek „kiszolgálása” időben megegyezik a mai, hagyományos gépekkel és emberi erővel végzett munkával, azzal a gigantikus különbséggel, hogy a keréktárcsákat (felniket) nem kell leszerelni az autóról, az emberi beavatkozás pedig a nullához közelít.

A rendszer a járművet ugyanúgy megemeli, mint egy hagyományos csápos emelő. Azonban ahelyett, hogy a robot levenné a kerekeket, egy intelligens, több tengelyen mozgó karrendszer segítségével magáról a tengelyen lévő felniről fejti le a gumiköpenyt. A gumiabroncs tehát úgy kerül le és az új úgy pattan fel, hogy a könnyűfém- vagy acéltárcsa végig az autón marad.

A bemutató anyagok szerint a rendszer közvetlenül a tengelyen képes elvégezni a kerék centrírozását. Munka közben ráadásul pásztázza a fékrendszer állapotát, de akár a futómű esetleges hibáit is, és egyéb, a tulajdonos számára fontos hiányosságokat képes detektálni.

A gyártó szerint egy operátor gond nélkül el tud látni három SmartBay-egységet is. Így matekozva egyetlen ember tíz perc alatt végez egy teljes autóval. Ha három SmartBay-t ráállítunk egy 24 órás, háromműszakos üzemre, az napi 144 átgumizott autót jelent. Ezt ma egyetlen gumis műhely sem tudja produkálni egyetlen fővel, bármilyen modern gépparkkal is rendelkezik.

Az Automatic Tire jelenleg nem tervezi az eszközök értékesítését, kizárólag lízingszerkezetben, bérbeadással kalkulálnak. Egy SmartBay havi bérleti díja 4900 dollár, ami jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,76 millió forintot jelent. A gyártó sziklaszilárdan hisz abban, hogy rendszerével a gumizás végső soron olcsóbb lesz, mint emberi munkaerővel.