A téli abroncsok teljesítménye a felmelegedő aszfalton jelentősen romlik, így a halogatás közvetlen kockázatot is jelenthet a biztonságos közlekedésre.

Miért veszélyes a téli gumi melegben?

A téli abroncsok anyagösszetételükből adódóan lágyabbak, így a melegebb időben tapadásuk és stabilitásuk fokozatosan romlik, ami közvetlenül befolyásolja az autó irányíthatóságát. A felmelegedett aszfalton a téli gumi fékútja is jelentősen megnőhet, a lágyabb keverék pedig bizonytalanná teszi a kanyarodást, miközben a magas hőmérséklet hatására a futófelület is gyorsabban kopik.

Ezzel szemben a nyári abroncsok keményebb keveréke és simább mintázata a melegebb időben optimális tapadást biztosít mind száraz, mind nedves útfelületen.

Ne csak a naptárat, az abroncsot is nézzük!

A biztonságos közlekedés alapja azonban nemcsak a gumicsere, de a valóban megfelelő állapotú nyári gumiabroncs biztosítása is. A csere előtt mindenképpen ellenőrizzük a meglévő szettünk állapotát: az abroncsok profilmélységét, kopását és általános állapotát. Ebben a szakemberek is segíthetnek, de néhány alapvető dolgot az autósok is meg tudnak ítélni.

A jogszabály szerint az abroncsok minimális profilmélysége 1,6 milliméter, amelyet a fő csatornákban elhelyezett kopásjelzők segítségével gyorsan ellenőrizhetünk. Ez azonban csak a törvényi minimum – a biztonságos közlekedés és az aquaplaning elkerülése érdekében legalább 3 milliméteres profilmélységet javasolnak.

A fizikai állapot is fontos jelzés

Az abroncsok kopása sokszor szemmel is jól látható. Ha például az egyik oldalon erősebb a kopás, az futóműproblémára utalhat, míg a két szélen jelentkező kopás túl alacsony légnyomásra vagy túlterhelésre figyelmeztethet. Érdemes a futófelületet és az oldalfalat is átnézni, és ha bármilyen komolyabb sérülést látunk, mindenképpen kérjük szakember véleményét.

Mennyi idős lehet az abroncs?

Az abroncson látható DOT-szám utolsó négy számjegye mutatja a gyártás hetét és évét. A Hankook azt javasolja, hogy hat évnél idősebb új abroncsot már ne szereljünk fel az autóra, a használatban lévő abroncsokat pedig legkésőbb tízéves korukban cseréljük le.

Ugyanakkor egy megfelelően tárolt, néhány éves abroncs teljesítménye nem marad el egy friss gyártásúétól, ezért nem kell megijedni attól, ha az új gumi nem az adott évben készült. A legfontosabb mindig az, hogy az autónkhoz és vezetési stílusunkhoz leginkább megfelelő abroncsot válasszuk.

A gumicsere ideális alkalom arra is, hogy az autósok elvégeztessék a jármű általános karbantartását, beleértve az olajcserét, a futómű és a világítás felülvizsgálatát is.

