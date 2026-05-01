Egy hónapos szünet után tért vissza a Forma-1 Miamiban, ahol az első téttel bíró pályaesemény a magyar idő szerint péntek este rendezett sprintkvalifikáció volt. A helyosztó legjobbjának a mclarenes Lando Norris bizonyult, akit a leintés után James Hinchcliffe korábbi IndyCar-pilóta kérdezett.

“Nagyszerű volt, tökéletes eredmény a számunkra, jó így megjutalmazni a csapatot! Sok új fejlesztést hoztunk az autóra, remek, hogy újra érezhető a tapadás és az, hogy jutalmazhatjuk a fiúkat és a lányokat, akik rengeteg munkát tettek ebbe. Mindig is szerettem Miamit, a pályát és az azon kívüli részt is. Most kezdődik a hétvége, még mindig sok van hátra, de jó így kipipálni a dolgokat.”

Arra talán még maga Norris sem számított, hogy a McLaren frissítéseivel beérhetik vagy akár át is léphetik a Mercedest. Az ezt firtató kérdésre így reagált a címvédő. “Ez a pálya más. Tudtuk, hogy feküdni fog nekünk, de azt is, hogy a fejlesztésekkel jó irányba léphetünk. Ez össze is jött. Jó, hogy a becsléseink helyesnek bizonyultak, ezt megérdemli a csapat.”

“Az első körtől kezdve kényelmesen éreztem magam, éreztem, hogy van hátsó tapadás. A Q2-m elég gyatra volt, egy másodperccel le voltam maradva, ez nem segített az önbizalmamon. De minden a helyére került, a kör is jó volt egy kanyart leszámítva, a 16-ost teljesen elszúrtam. Jó a hétvégét egy pole-lal kezdeni, örülök, hogy újra itt vagyok, rég volt már ilyen!” – fogalmazott.