Február van még, de a napokban az időjárás enyhülésének örülhetünk, és bár ez még nem jelenti garantáltan a tél végét, az is biztos, hogy néhány héten belül, de legkésőbb áprilisban véglegesen megérkezik a tavasz, tartósan magasabb hőmérsékletek várhatók.

Ezzel pedig azoknak, akik nem négy évszakos gumin járnak, hanem téli abroncsot használnak télen, elérkezik a téliről nyári gumikra való váltás. Emellett sokaknál az új szett abroncs beszerzése jön, ha legutóbb már úgy látszott – vagy a gumis jelezte –, hogy az előző garnitúrát nem érdemes vagy nem szabad visszatenni.

A választás mindig nehéz dolog, ráadásul sokaknál a pénzügyi keret diktál, mindenesetre alább az autó- és gumitesztek terén sok évtizedes tapasztalattal rendelkező német ADAC autóklub legfrissebb összeállítása alapján azzal igyekszünk segíteni, hogy a szervezet melyeket találta legjobbnak a piac legújabb termékei közül. (Természetesen a 2-3-4 évvel ezelőtt bevezetett, ma is forgalmazott gumik is lehetnek jók, azokról ide kattintva lehet tájékozódni!)

Az ADAC a 2026-os szezonra leginkább az újabb kompakt méretű vagy középkategóriás modelleken ‒ a VW Golftól a Sharanig, a Ford Fiestától a Mondeóig, a 2-estől a 4-es BMW-ig, vagy épp a tesztelésen használt Audi A4-esig stb.) a jellemző 225/50 R17 méretben vizsgált 16 különböző terméket, és – ahogy az lenni szokott, számos vacak, illetve jó gumit talált.

Kiemelkedően jó a legrosszabb

A teszt szöveges összefoglalóját azzal kezdi az autóklub, hogy az összességében legrosszabb gumit méltatják: a nem túl ismert kínai Linglong Sport Master a vizes úton 1,5-es értékelést ért el – ne feledjük, náluk 5 és 1 között osztályoznak, és az alacsonyabb a jobb –, amivel még a győztes Continental PremiumContact 7-est is megelőzte.

Nagy kár, mutatnak rá, hogy ezen kívül gyakorlatilag mindenben a leggyengébben szerepelt, szóval csakis az vegye meg, aki márciustól novemberig csakis fellocsolt utakon közlekedik.

Ugyancsak a mezőny végére került a szintén kínai Leao Nova-Force Acro, miután szárazon és nedves úton is gyengén teljesített, de a török Lassa Revola is csak kicsit volt jobb a vízen, így egyik sem ajánlott.

Kompromisszumokkal elfogadható

Tíz abroncs adta a középmezőnyt, értékelésükben sem volt különösebben nagy a szórás, ám mindegyik más és más területen volt jobb és gyengébb. Az ADAC részletes értékelését böngészve (a részeredményekért a táblázatban az adott típus nevére kattintva) döntheti el mindenki, hogy inkább a száraz vagy épp a nedves úton való viselkedés, a fékteljesítmény és úttartás, vagy inkább a tartósság, a gazdaságosság a fontosabb, ennek fényében választhat a „közepes” kategóriába sorolt gumik közül.

Ezekkel mindenki jól járhat

„Kiváló” egy abroncs sem lett a mostani teszten, de három terméket így is külön kitételek nélkül ajánl az ADAC: már említett Continental PremiumContact 7, a Pirelli Cinturato (C3) és a Goodyear EfficiencyGrip Performance 2 került a dobogóra. A Conti a legkiegyensúlyozottabb, a Pirelli a vizes úton erős, míg a Goodyear a tartósságban volt a legerősebb – érdemes persze megjegyezni, hogy az áruk is ennek megfelelő az első hármast eurós árban csak a Bridgestone Turanza 6 és a Michelin Primacy 5 közelítette meg, minden más termék olcsóbb, akár jelentősen. A hazai árakról természetesen mindenképp tájékozódni kell a választás előtt.

Alább az ADAC 2026-os nyári gumis eredménytáblája

(Az értékelés értelmezése: 0,6‒1,5 pont/sötétzöld ‒ „nagyon jó”; 1,6‒2,5 pont/világoszöld ‒ „jó”; 2,6‒3,5 pont/citromsárga ‒ „megfelelő”; 3,6‒4,5 pont/narancssárga ‒ „elégséges”; 4,6‒5,5 pont/piros ‒ „elégtelen”)