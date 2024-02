Bár február végén még itt billegünk a hivatalos tél és a tavasz határán, mégis, ha kinézel az ablakon, akkor rügyeket, pólós járókelőket éledező színeket és napsütést látsz. Ilyenkor jogosan érzi úgy az autós, hogy ideje leszerelni és eltenni a következő szezonra a téli gumit – már ha egyáltalán ősszel feltette – és feldobni a nyárit. Még azelőtt, mielőtt a későn ébredők is lerohanják a gumisműhelyeket, lestoppolva az összes szabad időpontot.

Ha a nyári már nem üti meg az elvárt szintet – az előírás szerint legalább 1,6 milliméteresnek kell lennie a profilmélységnek – akkor nincs mese, mindenképpen újra kell cserélni az abroncsot. De vajon milyenre? Olcsóra, tartósra, vagy biztonságosra? Márkásra, takarékosra, ne adj’ Isten zöldre? Ebben próbálunk irányt mutatni úgy, hogy a legfontosabb gumitesztek végeredményeit összesítjük, így mindenki kiválaszthatja azt, ami az igényeinek legjobban megfelel.

Meddig érdemes használni egy abroncsot? Feljebb már szerepelt a mágikus 1,6 mm-es érték, ez a legalja, ennél kopottabb abronccsal már nem szabad részt venni a közúti közlekedésben. A vonatkozó KÖHÉM rendelet így szól:

“(4) Az (1) bekezdésben említett járműveken csak olyan gumiabroncsot szabad használni, amelyen a futófelület mintázatának magassága a teljes felületen eléri:

a) az M1, N1, O1 és O2 kategóriájú járműveken a gumiabroncs átmérőjétől függetlenül az 1,6 mm-t; továbbá

b) az egyéb járműveken

ba) a 0,75 métert meg nem haladó átmérőjű gumiabroncsok esetében az 1,6 mm-t,

bb) a 0,75 méternél nagyobb átmérőjű gumiabroncs esetében a 3 mm-t.” Ennek ellenére felelőségteljes autóvezető nem várja meg, míg ennyire elkopik a gumija, mert a profilmélység csökkenésével a féktáv is érezhetően megnő. Míg egy teljes pompájában fénylő új, jó nevű gyártótól származó gumival egy hirtelen jött nyári esőben 120 km/órás sebességről fékezve 60 méter körüli féktávra lehet számítani, addig 5 mm-re kopott profilmélységgel már 70 méter alatt áll meg az autó. Ennél kopottabb, 3 mm-es mintájú gumival 120 méterre lesz szükség, a még szabályos, 1,6 mm-rel pedig az eredeti féktáv közel háromszorosa is lehet ez a távolság, 160 méter. Szóval érdemes mérlegelni, és nem kicentizni a cserét, főként ha tudjuk, hogy Magyarország legcsapadékosabb hónapjai nem a téliek, hanem május, június, július.

Az európai piacon évek óta a Német Autóklub, az ADAC tesztjei a mérvadóak, így most mi is főleg az általuk végzett vizsgálatok eredményeire támaszkodunk, de belenézünk mások tesztjeibe is. Az ADAC már túl is van a legfrissebb nyári abroncsok összehasonlításán, idén a 215/55 R17 méretű abroncsokat rangsorolták. Ez a méret passzol az Audi Q2-től a VW Passatig, a Renault Megane-tól a Toyota Avensis-ig rengeteg méretű és stílusú autóra. Összesen 16 különböző abroncsot teszteltek, ezek közül három teljesített jól , tizenkettő kielégítően, egy pedig megfelelően. Szerencsére az idei teszten, amihez egy VW T-Roc-ot vettek igénybe nem találtak olyan gumit, ami gyenge teljesítményt nyújtott volna.

2023-hoz képest változtattak valamelyest az értékelési szempontokon, a vezetési biztonság továbbra is a legfontosabb, ezt 70 százalékos súllyal vették figyelembe a pontozáskor, míg a tartósság, gördülési ellenállás, és a zaj 30 százalékot tett ki, de a gyártói tanúsítvány alapján a gumiabroncs tömegét, valamint a szennyezőanyag-tartalmat is ide számolták.

Hogy mennyire fontos a környezeti terhelés csökkentése és hogy milyen sokrétű, hány ponton lehet rajta javítani, azt például a Vredestein Ultrac Pro nagy teljesítményű abroncsa is jelzi. A teljesen új fejlesztésű abroncs elődjéhez képest 13 százalékkal könnyebb lett, a kisebb forgó tömeg pedig javítja a kormányzási reakciót, a gyorsulást és a fékezési teljesítményt. De nem csak a könnyítés jelent jót a környezetnek, hanem a 12 százalékos gördülési ellenállás csökkenés is – kevesebb üzemanyagot fogyaszt így az autó – a tömegcsökkentéssel párhuzamosan az abroncs előállításához, kiszállításához is kevesebb energia szükséges.

Részletes eredmények

Három „jó” minősítést osztottak ki a szakemberek, a Continental, a Michelin és – váratlan módon – a koreai Kumho gumiabroncsgyártó termékei bizonyultak a legjobbnak. Mindegyik kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, bántó hibája egyiknek sincs, így ezek mind ajánlottak. Ennek ellenére mégsem egyformák. Árban a Michelin és a Continental közel ugyanannyiba kerül, míg a Kumho bő 30 százalékkal olcsóbb náluk.

A Continental PremiumContact 7 száraz és nedves úton átlagon felüli teljesítményt nyújtott, így magabiztosan nyerte a vezetésbiztonsági versenyt. A szintén az első háromban végzett Michelin Primacy 4+ pedig a gördülési ellenállásból, kopásállóságból, súlyból összeadódó környezeti terhelés versenyszámot nyerte. A Kumho Ecsta HS52 kompromisszum a kettő között, vezetésbiztonságból a Michelin-hez, másban pedig a Continentalhoz áll közel.

A jó minősítésről éppen lecsúszott mezőny elején a Debica – ez a Goodyear csoport márkája – a Dunlop, a Bridgestone és a Fulda termékei találhatók. A Debica Presto UHP 2 , a Dunlop Sport Maxx RT2 és a Fulda SportControl 2 vezetésbiztonsági szempontból valamivel rosszabb teljesítményt nyújtanak vizes úton, és ezt nem tudták kompenzálni a jobb környezetvédelmi besorolással sem. Az új Bridgestone Turanza 6-nak a vezetésbiztonság rubrikában hiányzik a jó értékelés, amit a nedves úton elért teljesítményével bukott el. Viszont jól teljesített a környezeti terhelés kategóriában, amivel sikerült szépítenie a végeredményen.

Mikor aktuális a gumicsere? Hogy pontosan mikor érdemes téliről nyárira váltani, azt senki nem tudja megmondani. A szakemberek sokáig a 7 fokos értéket tartották választóvonalnak, ennél tartósan hidegebb időben a téli, melegebben pedig a nyári gumi az ideális. Akit stresszel, hogy lecsúszik az optimális időpontról, vagy akár az egész macerás cserét elfelejtené a fenébe, annak ott van a némi kompromisszumot igénylő, ellenben sokkal kényelmesebb és olcsóbb – a szezonváltáskori gumislátogatások borsos ára mellett a tárolási költségek is megspórolhatók – négy évszakos gumi. Városban, megbízhatóan takarított utakon autózva talán ez az egyik legracionálisabb választás. A Vezessen a négyévszakos abroncsok legfrissebb tesztjéről is beszámoltunk korábban, azt ide kattintva böngészheted: Ezek 2023 legjobb négy évszakos gumijai! Tél? Az meg mi? Itt a november, és vele együtt az egyik legérdekesebb teszt is, a négy évszakos gumiabroncsoké. Pár éve…

A Hankook Ventus Prime4 , a Goodyear EfficientGrip Performance 2 és a Falken Ziex ZE 310 EcoRun vezetik az ADAC 2024-es nyári gumiabroncsokra vonatkozó következő csoportját. A Hankook és a Goodyear a legkörnyezetbarátabb ebben a ligában, de a Hankook nedves, a Goodyear száraz útfelületen bizonytalankodott. A Falkennek szintén a száraz úton teljesít gyengébben, és emellett még ez a mezőny legnehezebb darabja is.

Még kicsi tovább merészkedve a listán eljutunk azokhoz, amik egyik fő kategóriában sem ütötték meg a jó minősítést – a Semperit kivételével – és leginkább a menetbiztonság terén mutatnak kisebb hiányosságokat. A Nexen N’Fera Primus, Sailun Atrezzo ZSR2, Semperit Speed-Life 3 és Linglong Sport Master száraz útfelületen, a Goodride Solmax 1 pedig a nedves utakon gyengélkedik jobban.

Értékelés

Az alábbi képen áttekinthető a teljes értékelés, ahol a következőket jelentik a pontok: nagyon jó 0,6 – 1,5, jó 1,6 – 2,5, kielégítő 2,6 – 3,5, elégséges 3,6 – 4,5, gyenge 4,6 – 5,5.

Kopásállóság

Akinek a kopásállóság, illetve az egy szettel leautózható minél több kilométer a legfontosabb szempont gumivásárláskor, annak érdemes megjegyezni a Kumho Ecsta HS52 nevét, mert a tartóssági teszten ez szerepelt a legjobban, akár 69 300 kilométert is meg lehet vele tenni, mielőtt cserélni kéne.

Ezzel az eredménnyel a Goodyear és a Michelin abroncsát is túlszárnyalta, igaz, a Goodyeart csak 500 kilométerrel, de a Michelinre kerek 9000 kilométert vert rá. A felsorolás másik végében a Vredestein található, ami 27 200 kilométer után válik csereéretté. Ez jóval kevesebb, mint a fele a legtartósabb abroncs teljesítményének.

Nemcsak az ADAC vizsgálta a legújabb nyári abroncsokat, a német AutoBild is dolgozik velük. A német szaklap munkatársai 50 abroncs tesztjét végzik még most is. Így végleges rangsor nincs náluk, egyelőre ott tartanak, hogy a mért féktávok alapján ebből az óriási választékból kiválasszák azt a 20-at, amit aztán később még alaposan, egyéb szempontok alapján is megvizsgálnak. Náluk így áll a mezőny eleje, ahol még csak a nedves és száraz felületen mért féktávokat mérték meg:

Helyezés: Abroncs márka, típus: Féktáv nedves felületen – 80 km/h-ról: Féktáv száraz felületen 100 km/h-ról: Össz.: 1. Continental PremiumContact 7 25,8 méter 35,5 méter 61,2 méter 2. Kumho Ecsta HS52 26,1 méter 35,5 méter 61,5 méter 3. Vredestein Ultrac 26,6 méter 36,1 méter 62,7 méter 4. Hankook Ventus Prime 27,7 méter 35,9 méter 63,6méter 5. Michelin Primacy 4+ 27,7 méter 36,3 méter 64 méter 6. Toyo Proxes Comfort 27,5 méter 36,7 méter 64,2 méter 7. Falken Ziex ZE 310 Ecorun 28,0 méter 36,5 méter 64,5 méter 8. Maxxis Premitra 5 HP5 28,4 méter 36,2 méter 64,6 méter 9. Pirelli Cinturato P7 28,4 méter 36,3 méter 64,7 méter 10. Bridgestone Turanza 6 27,9 méter 36,9 méter 64,8 méter 50. Triangle AdvanteX TC101 39,7 méter 42,1 méter 81,8 méter

A Kumho eredménye itt is látványosan jó, nedves felületen alig 30 centivel állt meg távolabb, mint az ADAC tesztgyőztes Continental. Szárazon viszont simán hozta a drágább vetélytárs teljesítményét. Látványos a különbség az élboly és a sor végén álló leggyengébb gumi tudása között. Talán ez a táblázat mutatja meg, mit kap az ember a pénzéért, ha márkás, minőségi abroncsot szereltet az autójára.

Más módszerrel is lehet vizsgálni az abroncsokat, akad olyan oldal is, amely csupán egy szempont alapján állít fel rangsort, de abból többet is. Így lesz szerintük a GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 92 százalékos eredménnyel a legjobb nedves aszfalton, – nem csak a féktávot, hanem a kezelhetőséget is vizsgálták – második pedig a Bridgestone Potenza Sport 90 százalékkal. A száraz utak királya itt a Continental PremiumContact 6, és a Bridgestone Potenza Sport 91 és 90 százalékkal. A legcsendesebb abroncs a Hankook Ventus S1 evo3 K127-es, aki pedig a költségek érdekelnek – futásteljesítmény, gördülési ellenállás, fogyasztás – azoknak a Michelin Primacy 4 lehet jó választás.

