Alaposan felgyorsult a négy évszakos gumiabroncsok körüli mozgolódás, miután egyre kevésbé határozottak a telek Magyarországon. A múlt szezonban a fővárosban és az agglomerációban élők 2-3 napon láthattak szállingózó havat, amiből ha meg is maradt valamennyi, azt sem az útburkolaton lehetett észrevenni.

A hegyeinkben és magasabb területeken még előfordult hó, de arra a pár napra már nagyon nehezen emlékszünk. Most beköszöntött a november, és már több mint egy hete 15 fok körüli nappali hőmérséklettel és többnyire napsütéses idővel dübörög, leszámítva egy-két esős napot igazán hideget még kora reggel sem tapasztalhatunk. Pár éve ilyenkor már a téli kerekeket pakoltuk elő a garázsból, kértünk időpontot a gumishoz és rakattuk fel az évszaknak megfelelő abroncsokat.

Íratlan szabály szerint a legtöbb gumisműhely tartósan 7 Celsius-fok alatti hőmérsékletnél ajánlja felrakatni a téli abroncsokat. Ez akkor igaz, ha nappal és éjszaka is alatta marad, amíg a nappalok 15-20 fokos hőmérséklettel telnek, a téli gumikat csak feleslegesen koptatjuk az aszfalton.

Nehezen jósolható, hogy mire számítsunk az idei szezonban, ha viszont olyan lesz, mint az előző – amire elég nagy az esély –, téli gumira az autósok jelentős részének egyáltalán nem lesz szüksége. Itt jönnek képbe a négy évszakos abroncsok, amik az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapnak mind felhasználói, mind gyártói oldalról. A legkomolyabb fejlődésen is ezek az abroncsok mentek keresztül pár év alatt, a képességeikre pedig a nagy éves tesztek mutatnak rá.

Előválogató után 15 szett került be

Most a legfrissebb négy évszakos gumiteszt eredményeit fogjuk átnézni, amit a német Auto Bild végzett a jelenlegi legnépszerűbb, 225/45 R17-es méretben. 35 szett abronccsal indultak neki a teszteknek, de az előválogató után már csak 15 szett került be a nagy vizsgálatok alá. Az első rostán a lehető legrövidebb fékutat mérték száraz és nedves aszfalton 100 km/h-ról, a két értéket összesítve választották ki a 16 legjobbat, ezekkel nedves aszfalton 50 méteren belül megállt a tesztautó.

Prémium- és minőségi, ismert gyártók abroncsai kerültek be a legjobb 16-ba, de a Kormoran, a Yokohama vagy a Fulda szettje már nem, ahogy kínai gyártók abroncsai sem. Utóbbiak közül több annyira rosszul teljesített, hogy az Auto Bild egyáltalán nem ajánlja senkinek. (Tomket Allyear, Hifly All-Turi, Leao I-Green, Atlas Green 4S, Goodride All Season, Black Arrow All Season)

A tesztelt négy évszakos abroncsok listája:

Michelin CrossClimate 2

Continental AllSeasonContact 2

Bridgestone Turanza All Season 6

Vredestein Quatrac

Pirelli Cinturato All Season SF2

Goodyear Vector 4Seasons Gen 3

Kleber Quadraxer 3

Hankook Kinergy 4S2

BFGoodrich Advantage All Season

Kumho Solus 4S HA32+

Dunlop Sport All Season

Nexen N Blue 4Season 2

Firestone MultiSeason Gen 02

Toyo Celsius AS2

Ceat 4 SeasonDrive+

Falken Euroall Season AS220 Pro

Különböző teszteken derült ki, melyik a legjobb abroncs

Egy ilyen összetett gumiabroncsteszten a lehető legtöbb körülményt modellezik. Az ezeken kapott eredmény pedig egy súlyozott összesítés szerint adja meg a végső rangsort. A súlyozás azt jelenti, hogy a különböző résztesztek eredményeit bizonyos százalékban veszik figyelembe a végeredmény számításakor. Mivel nem mindenkinek azonos arányban számít a nedves és száraz burkolaton való viselkedés vagy a tartósság, ezért külön súlyozható kalkulátort is készített az Auto Bild, amivel mindenki kiszámolhatja, neki melyik lenne személy szerint a nyerő a teszt alapján.

Fékezés és viselkedés nedves aszfalton

A 15 négy évszakos abroncs mellett minden esetben vizsgáltak egy nyári és egy téli szettet is referenciaként, aminek gyártmányát nem adták meg. Ezekhez képest a száraz fékezésen pont a kettő közé estek a négy évszakos gumik eredményei, vagyis a referencia nyári állt meg leghamarabb és a téli legkésőbb. Ezen a teszten a Michelin CrossClimate 2, a Kleber Quadraxer 3 és a Bridgestone Turanza All Season 6 végzett a top 3-ban.

Kezelhetőségben a Goodyear Vector 4Seasons, a Kleber és a Michelin végzett az első három helyen, utolsóként a Firestone Multiseason áll, de jelentősen komolyabb értékkel, mint a referenciaként használt téli abroncs. Ebből látszik, hogy amíg száraz az út, addig mindenképp rosszabbul járunk a téli gumival.

Nedves fékezés és kezelhetőség

Vizes aszfalton megálláshoz még mindig a nyári abroncs a legjobb, de a négy évszakosak között a Bridgestone Turanza All Season 6, a Continental AllSeasonContact 2 és a Vredesten Quatrac a legjobb. A Hankook, a Kumho, a Ceat és a Toyo abroncsánál viszont még téli gumival is hamarabb állt meg a tesztautó 100 km/h-ról vészfékezve.

Kezelhetőségben a Vredestein, a Goodyear és a Bridgestone végzett az első három helyen, a referencia téli gumi mögött viszont 10 abroncs végzett. Ebből a vizsgálatból látszik, hogy több esetben jobban járunk, ha téli gumi van az autón, de már van olyan négy évszakos, ami jobb teljesítményt nyújt.

Felúszás vagy aquaplaning

Amikor vízréteg kerül a futófelület és az aszfalt közé, ezáltal teljesen megszűnik a tapadás, azt hívjuk felúszásnak, vagy más néven aquaplaningnek. Az Auto Bild azt vizsgálta, mekkora maximális tempót tud elérni az autó, mielőtt felúszna a vízen. Ez alapján több négy évszakos is jobban teljesített, mint a nyári gumi, a Pirelli Cinturato All Season majdnem elérte a 100 km/h-t, de a BFGoodrich Advantage AllSeason és a Kleber Quadraxer 3 is 80 km/h felett teljesített. A téli gumi teljesítménye 75 km/h, de a Kumho, a Nexen, a Dunlop és a Firestone négy évszakosa már ez alatt is felúszik egyenesben.

Ilyen helyzetben a kezelhetőség is fontos, a Hankook Kinergy 4S2 pedig még a nyári guminál is nagyobb tapadást mutatott az aszfalton álló vízben kanyarodáskor. Szintén dobogós a Goodyear Vector 4Seasons és a Kleber Quadraxer 3, míg például a Michelin CrossClimate 2 csak a középmezőnyben végzett.

Havas körülmények

Féktávolságban egészen együtt végzett a 16 fős mezőny, a Goodyear Vector 4 Seasons és a Falken Euroall Seasons AS2 között „csak” 3,2 méter a különbség, 50 km/h-ról fékezve utóbbi is megállt 25,7 méter alatt. A referencia télihez képest csak 1,6 méterrel később állt meg a Goodyear abroncséval szerelt autó, utána egy méteren belül a BFGoodrich és a Michelin abroncsa.

Havon elindulásban szintén a négy évszakos Goodyear a legjobb, utána a Michelin és a Continental, szintén nem jelentős a különbség egy téli abroncshoz képest.

Komfort, tartósság és érték

Puhább keveréke miatt a téli abroncsok csöndesebbek a keményebb nyáriaknál, ez látszik a két referenciaabroncson is, míg a négy évszakosak nagyrészt a kettő között végeztek. A Kumho Solus 4S HA32 Plus viszont mindegyiknél csendesebb, mögötte a Pirelli és a Continental abroncsával hárman állnak az élen.

Vizsgálták a négy évszakos abroncsok elhasználódásának idejét is, amiből győztesként magasan a legtöbbet, 74 000 kilométert jósolnak a Nexen N Blue 4Seasons 2-nek. A Toyo, a Michelin, a Goodyear, a Continental és a Hankook 57-60 000 kilométerrel az öt legjobb utána, ami nagyjából egybevág a pár nappal ezelőtti cikkünkben is említett 50 000 kilométer alatt elhasznált, szerkezetileg szétesett négy évszakos abronccsal.

Áraik és jósolható futásteljesítményük alapján a Nexen N Blue 4Season 2, a Ceat 4 SeasonDrive+ és a Hankook Kinergy 4S2 a top 3, amelyik a legjobban megéri, a Michelin CrossClimate ismét a középmezőnyt erősíti. Legalacsonyabb futásteljesítménye miatt (30 000 kilométer) a Firestone MiltiSeason végzett az utolsó helyen ár-érték arányban is.

Hatékonyság, fogyasztás

Érdekes a kontraszt a tesztek között, a legalacsonyabb ár-érték arányú abroncs adta a legalacsonyabb gördülési ellenállást, ami hatékonyság szempontjából nagyon is jót jelent. Utána a Continental, a Dunlop és a Kleber hármas áll, amivel könnyen párhuzamba hozható az autó fogyasztása is, a Dunlop Sport All Seasonnel érték el a legalacsonyabb értékeket. Fogyasztásban a második a Bridgestone, majd a Kleber és a Michelin végzett a legmagasabb helyeken, értelemszerűen a legalacsonyabb fogyasztásokkal.

Összesített eredmények alapján a győztes pedig…

Ahogy korábban is említettük, az eredmények súlyozása változhat a preferenciák szerint. Így egyértelmű győztest mindenki magának tud kihozni, ebben pedig itt a segítség, a Tyre Reviews súlyozási kalkulátora.

Az Auto Bild persze hozott egy rangsort a végére, ami szerint a Michelin Cross Climate 2 a legjobb nedves és havas felületen való kezelhetősége és egész jó élettartama miatt, egyedül az árát hozták fel ellene. Dobogós második helyen a Continental AllSeasonContact 2 nedves burkolaton való kezelhetősége és féktávolságai miatt, de a teszteken alulkormányzottságra volt hajlamos vele az autó. Harmadik a Bridgestone Turanza All Season 6 magas ára miatt, de kezelhetőségben minden területen remekül teljesített.

Nem kell félni a négy évszakostól

A tesztekből tisztán látszik, hogy a négy évszakos abroncsok teljesítménye kezd összemosódni a téli és nyári abroncsokéval, több esetben még jobbak is. Mivel egyre inkább mosódnak össze az évszakok, arra a rövid időszakra, amikor igazán hideg van, tökéletesen megfelelnek már ezek az abroncsok is, de hóban sincs velük igazán gáz. Ráadásul az évi kétszeri szerelést is meg lehet velük spórolni a gumisnál.

A preferenciák és a felhasználási körülmények persze teljesen eltérőek, így mindenkit csak arra tudunk buzdítani, hogy megfelelően járja körbe a témát, mielőtt új abroncsot választ az autójára.