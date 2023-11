-Jó napot kívánok! Négy évszakos gumikat szeretnék az i3-asra.

-Jó napot! Nincs!

Ádám bármilyen autóhoz bármilyen alkatrészt vagy kiegészítőt vásárolna, régi bevett szokása szerint első lépésként a márkaszervizben érdeklődik. Ott elmondják a legjobb megoldást, nyilván piszok drágán, zsebben az infó és egy ár viszonyításnak, aztán be lehet szerezni olcsóbban a netről vagy ismerős útján egy majdnem olyan jó minőséget sokkal kedvezőbb áron. Dehogy akart ő új abroncsokat venni a Wallistól.

-Ááá, értem. Milyeneket lehet rendelni, mennyiért, és mikorra érkeznének meg?

-Tisztelt uram, a nincs ebben az esetben azt jelenti, hogy az i3-ashoz nem gyárt senki négy évszakos gumit. Kizárólag nyári és téli létezik hozzá.

Aki látott már kitekert kerékkel i3-ast parkolni, annak most beindulnak a fogaskerekek a fejében, és a csodás emberi agy kidobja a megoldást. Annyira extrém méretű kerékkel tervezte majd gyártotta első villanyautóját a BMW mondhatni egyedüliként, hogy ilyen szűk piaci rés betömésén két évvel ezelőtt (amikor ez a telefonbeszélgetés zajlott) nem dolgoztak a gumis cégek. 19-es és 20-as átmérővel rendelkeztek a gyári felnik 155-ös és 165-ös szélességgel: oldalról jól mutatnak a dizájnos kaszni alatt, a hatótávnak pedig barátja a keskeny abroncs. Viszont irdatlan hülyén mutat szemből és hátulról szegény i3-tulajok bánatára, ráadásul nem tudják kikerülni a nyári-téli abroncsok évi kétszeri cseréjét.

Márpedig egyre több autós teszi fel magának a kérdést: vannak már olyan jók a négy évszakos abroncsok, hogy merjek végleg arra váltani? Az én közlekedési szokásaimba belefér? Jó a kocsimra? A mellette szóló érvek elég egyértelműek: pénzt és időt lehet spórolni, nem is keveset.

A Vezess évek óta közli a téli és a nyári abroncsok mellett a négy évszakosok tesztjét is (lesz a héten is ilyen), ezúttal külföldi mérési eredmények helyett négy olyan magyar autótulajdonos saját tapasztalatait közöljük, akik évek óta ilyennel járnak az ország különböző pontjain élve, nagyon eltérő kocsikat használva.

Lefordul, szétreped, megöli a hatótávot

Olyan nincs, hogy nincs, gondolta Ádám, akinek rémlett valami poszt az egyik fórumon. Nem véletlenül, akkoriban az általa követett csoportban akkorát robbant egy i3-tulajdonos posztja és fotója a saját kocsijára – nem éppen gyári ajánlással – szerelt négy évszakos gumiról, hogy majdnem a Petuelring 130-ig szólt Münchenben.

Második kocsinak vette a kis elektromos BMW-t kizárólag budapesti használatra, gyerkőcöt suliba és edzésre hordani, boltba menni. Erre tökéletes választás ez a gumi, max. 70-nel ha megy az autó, ha meg esetleg esne valami latyak egy télen kétszer, gyorsan lesózzák, kérdés sem volt számára, hogy végleg elbúcsúzik a gumis évi kétszeri látogatásától.

A hírhedt fórumbejegyzés szerint 185-ös szélességűt használ a 20-as keréken az ember. Azon a keréken, amire maximum 165 széles nyári és téli abroncsot ajánl a BMW. De hiszen ez lefordulhat húzós kanyarban. Szétreped idővel, annyira hajlik az oldalfala, és megöli az egyébként sem rekorder hatótávját az i3-asnak…, pattogtak a kemény kérdések. Ádám váltott pár üzenetet a tulajdonossal, személyesen kikérte még a búcsú előtt a gumis tanácsát, majd megnézett pár tesztet és megrendelte a Goodyear Vector 4Seasons gumikat a neten. Tesztgyőztes modell, ráadásul üzemanyagspórolásban is ezt írta legjobbnak a külföldi cikk, amely belső égésű motoros kocsikon mérte és hasonlította össze a gumikkal.

Kicsit hurkásan néztek ki számára első ránézésre, meg azóta is olyanok, a keskeny felni összehúzza a szélesebb abroncs belső peremét. Ma már azt mondja, tök jól néz ki. A hatótávja szerinte nem csökkent érdemben, havat azóta sem látott a kocsi, a városból kétszer ment ki az autóval két év alatt, mondjuk az M5-ösön nem volt túl stabil 140-nél a kocsi, de nem is sztrádára tervezték.

„Szuper választás volt a gumi, csak és kizárólag négy évszakos lesz már az i3-ason” – mondja két év és tízezer (95 százalékban) városi kilométer után az amúgy 170 lóerős és hátsókerék-hajtású, nyomatékos és kimondottan dinamikus kis BMW gazdájaként. Ajánlod másnak is? Ááá, dehogy! Még véletlenül sem ajánlom i3-asra, mert a gyár szerint ez így nem biztonságos. Döntse el mindenki maga. Számomra azonba kiváló döntés volt, én informálódtam, bevállaltam, nem vitézkedem vele, csak normálisan használom Budapesten. Pont.

Irány a Mátra! De ott hó van most

„Szimpla lustaságból váltottam” – ezt már Péter mondja, aki egy kis faluban élve igazi early birdként szereltetett négy évszakos Pirelliket még 2016-ban a 1,6-os szívó benzinmotoros Toyota Corollájának a kerekeire. „Már nem is emlékszem a gumi fajtájára, azóta már a második garnitúra van rajta, most Michelin Crossclimate 205/55 R16-osok” – mondja, és ez az egyik legdrágább abroncs is igazolja, hogy őt nem a pénz motiválta, habár így is spórolt a két garnitúra egyre váltásával. Állítása szerint egyszerűen unta és meg akarta úszni az évi kétszeri gumicseréket.

„Évek óta egyszerűen nincs igazi tél, talán egy egy hétig volt hó mostanában, azt is kibírtuk ezekkel a gumikkal. Pont, mint gyerekkorunkban a nyári gumikkal, ugye, akkor még téligumi se létezett. Tél és hó viszont volt” – mondja az Alföld északi részén élő férfi. Zaj esetleg, nagyobb fogyasztás, bármi speciális tapasztalat? – kérdezgetem.

„Annyira zajos volt a Corolla, a fogyasztása meg 6,5-7 liter, én az égvilágon semmit nem tapasztaltam, ami rossz lett volna” – feleli, egyúttal elárulja, hogy a Toyotától nemrég megvált. Egy ideje V-osztályos Mercedes kisbuszt használ, amit téligumival vett meg, és…, egész nyáron azzal közlekedett. Nem akart már új nyárikat venni, a téliek tavasszal mennek a kukába, jön a dízel Mercedesre is négy darab négy évszakos. Hogy milyenek, még nem tudja. Majd elolvas pár tesztet.

A háromgyerekes Bandiéknak a panellakás adta szűkös helykínálat is fontos szempont volt 2018-ban, amikor szintén még az első fecskék között váltottak a dízel Mazda 6-osukon négy évszakos gumikra. Végre nem kell kerülgetni a lépcsőház alatti pici pincéjükben a biciklik és millió egyéb más között négy abroncsot is. Nincs rá hivatalos statisztika, de egészen biztosak lehetünk benne, hogy a jelenleg 4,2 millió feletti hazai személyautónak jelenleg az öt százalékán sincs négy évszakos, öt esztendeje ők még simán az első egy százalékban voltak.

Budapesti lakosokként tulajdonképpen egy érdemi kérdés foglalkoztatta őket. Nyaralójuk van a Mátrában, ahová télen is rendszeresen kijár a család, márpedig ott szinte minden télen akad kisebb-nagyobb hó. „Alaposan kifaggattam egy autós szaki ismerősömet öt éve, és meggyőzött, hogy jó lesz nekünk ez a téli gumi helyett is” – válaszolja Bandi. Na és hóban, hegynek fölfelé?

„A Mátrában is tök jól működött, az utolsó pár kilométeren télen szinte mindig volt hó, és azt az utat már nem is nagyon takarítják. Simán elment mindenhol” – állítja, majd elmeséli, hogy korábban nyári gumival is fel akart menni télen. „Az egy erdei út, maximum 20-30 km/órával lehet csak haladni figyelmes vezetéssel, mert van szintkülönbség. Hiába próbáltam tartania a lendületet, csúnya elakadás lett belőle, Nivával mentettek ki. Na, itt a négyévszakos simán felment. Semmi extra nem volt vele.”

„Azóta eladták a Mazdát, a harmadik gyerkőc érkezése után nagyobb SUV-ot vettek, éppen télen, téligumival. Jó szar, mert hiába az egyik legdrágább prémiummárka, de BMW-re való, defekttűrő és marhára kemény, ráz, mint a picsa. Azért hagytuk fent nyáron is, hogy kopjon el a vérbe és vehessünk végre négy évszakost. De az istennek nem akar elkopni, már sok éves, és a mintája hibátlan.

Most ugyan lenne helyünk a téli-nyári szettnek, de lusta vagyok gumishoz járni, nem tudom megsaccolni, mikor jön a tél, és utálok kiadni szezonváltásonként 20 rugót egy cseréért. Nem változott a felhasználás sem, az új szabaidő-autónk, és a feleségem vezetési stílusa sem igényel téli-nyári szettet” – mondja Bandi.

Darabok törnek ki belőle

Gábor érdekes fotót küldött múltkor emailben, azzal a felütéssel, hogy konkrétan 3-4 milliméteres darabkák törnek ki a család kisebb autójának, egy 1,2-es, 80 lóerős Hyundai i10-nek a Goodyear márkájú négy évszakos abroncsaiból.

Újonnan vette őket öt éve, azóta 50 ezer kilométer ment beléjük, így néz ki most a futófelületük. „Nálunk az a szabály, hogy aki elsőként indul kocsival, az a kapubejárón az úthoz közelebbi autóval indul el. Így a feleségemmel mindketten használjuk mindkét autót” -meséli, mikor a használat körülményeiről faggatom. Vidéki kisvárosban élnek Budapesttől nem messze, főleg helyben használják az i10-est, valamint az M0-n, és a fővárosban heti egy-két nap.

Semmilyen rossz tapasztalata nem volt ezekkel a gumikkal mostanáig, amikor is egy kicsit már zajosabbnak tűntek a korábbiaknál. Gábor azt mondta a párjának, hogy tavasszal lecserélik őket új négy évszakosakra, amikor egy emelkedős elindulásnál meglepő megcsúszást tapasztalt. Ekkor nézte meg alaposabban a futófelületet, és ekkor fedezte fel ezeket a sérüléseket.

„Mostanra jutottak el odáig az abroncsok, hogy noha a profilok még kicsivel 4 mm fölöttiek, elkezdtek ’szétesni’. Így tavaszról mostanra előre hoztuk a cseréjüket, nem lehetett húzni. Nem is láttam még ilyet, hogy a futófelületből ilyen darabkák kezdtek kiszakadozni. Nyilván innen ered, hogy zajosabbak is lettek.”

Már meg is vette a 15-ös Hankook Kynergi gumikat a Hyundaira, mert ez van a család másik autóján, az összkerekes, 280 lóerős Volkswagen Arteonon is. És oda miért ezt választottad?

„A tesztekben egyre kevésbé hiszek, pontosabban nem ezen múlik, hogy megáll-e valaki, hanem a saját reakcióidején, meg hogy tudja-e mi az a satufék. Néztem persze teszteket, jól is szerepelt ez a Hankook, de egy tulajdonság miatt választottam: erről írták a tesztek, hogy a legcsendesebb. Ha már prémiumautó, akkor csendes legyen a gumi, a kínai linglong márkák eleve kizárva, csak minimum középkategória jöhetett szóba.”

Kétautós, Goodyear-, és Hankook-tapasztalattal ajánlanád átlagos autóra, átlagos sofőrnek a négy évszakost? „Kifejezetten ajánlom. Mondtam is az anyósomnak, hogy hagyja már abba ezt a hülyéskedést a téli-nyári cserékkel, nála 8 év alatt ment bele 50 ezer a gimukba, csak boltba jár kocsival. Amúgy érdekes lesz nálunk most a 80 és a 280 lóerős kocsikkal pont ugyanaz a Hankook gumi, csak az egyik 15-ös, a másik 19-es” – mondja Gábor. Pár év múlva megírjuk.