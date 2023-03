Idén a tél érdeklődés hiányában elmaradt, és nemhogy hó, jég nem borította az utakat szinte egy napig sem, hanem még a kemény mínuszok is elmaradtak. Bánja a kánya, lényeg, hogy már hosszabbodnak a nappalok, meleg van, jó futkosni a szabadban. És ideje lecserélni a téli gumit is, vagy legalább elkezdeni kinézni, hogy mi kerüljön az autóra a nyári szezonra.

Mivel univerzális, mindenre megfelelő abroncs nem igazán létezik, így megpróbáljuk különböző szempontok alapján is megmutatni a kategóriában legjobbat. Attól függően, hogy a legolcsóbb, legtakarékosabb, vagy a legjobb teljesítményű gumira vágyik-e valaki.

Cseréljünk gumit! De mikor? Nehéz eltalálni a megfelelő időpontot, hiszen az időjárásban nagy adag bizonytalanság van. Illetve a hosszú távú előrejelzésben. Vagy túl korán kerül fel a téli gumi, és hónapokig 15 fokban kopnak a lamellák, vagy éppen a tél jön hamar az első hóval, még nyári gumit találva az autón. A gumiabroncsokkal foglalkozó szakemberek a 7 fokot tartják vízválasztónak, ha tartósan alatta marad a napi átlaghőmérséklet, akkor eljött a téli gumi ideje, ha ennél melegebb van, akkor pedig jobban járnak az autósok a nyári körülményekre optimalizált gumival. Fontos, hogy mindig a szezonnak megfelelő abroncs legyen az autón, a téli gumi nyáron legalább annyira veszélyes, mint télen nyárival autózni. Aki megspórolná az évi két gumicsere költségét és nyűgét, illetve nem nagyon hagyja el egy nagyváros útjait, annak egy jó négy évszakos abroncsszett is megfelelhet.

Kezdjük az ADAC által mért adatokkal, de előbb még emlékezzünk meg róla, hogy az ADAC idén ünnepli, hogy már 50 éve végeznek abroncsteszteket. Az első gumitesztet 1973-ban zavarták le, akkor a téli körülményekhez legjobban passzoló márkát és típust próbálták kiválasztani a kínálatból. A mostani teszt viszont a nyári abroncsokat hasonlítja össze, nem is keveset, az évfordulóra 50-félét vásároltak össze a Németországban elérhető márkák termékeiből.

2023-ban ezek közül a nyári abroncsok közül érdemes választani 1 /6 Fotó megosztása: 2 /6 Fotó megosztása: 3 /6 Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Maga az értékelés 70 százalékos súllyal veszi figyelembe a vezetésbiztonsági tulajdonságokat, míg a kopás, az üzemanyag-fogyasztás és a zaj 30 százalékos súllyal számít bele a végső helyezésbe. Idén az aránylag népszerű, 205/55 R16 méretben keresgéltek.

Tartósság

Nem meglepő, hogy ebből a szempontból a Michelin e.Primacy teljesített a legjobban – hagyományosan, szinte minden kategóriában a Michelin gyártja a legkopásállóbb gumikat – egy olyan abronccsal, ami sokkal inkább a takarékosságra, kis gördülési ellenállásra van kihegyezve. Ezért a mintázat mélysége is kisebb az átlagosnál, de ennek ellenére elképesztően tartós lett az abroncs, a tesztek szerint 71 500 kilométer alatt használódik el ez a futófelület. Ebben a méretben Magyarországon nagyjából 40 ezer forintos befektetésre készülhet, aki ezt a típust tenné az autója alá.

Második helyen végzett a Goodyear EfficientGrip Performance 2, még szintén valószínűtlenül hosszú, 65 000 kilométer körüli élettartammal. Ezt az abroncsot már valamivel olcsóbban – 34 ezer forintért – is meg lehet venni. Kevésbé ismert márka, a kínai Double Coin futott be a tartóssági teszt harmadik helyére a Double Coin DC99-nel, ami tartósságban alig maradt le a Goodyear mögött. Árban is alatta marad, igaz, nem sokkal, úgy 31 ezer forintos darabárral számolhat, aki ezt választja. A tesztből kiderül, hogy pár jól csengő márka egészen csalódást keltően gyengén szerepel ebben a tesztben, a Uniroyal, Nokian és Dunlop feleannyit bír, mint a teszt élén végzett márkák termékei.

Ár/megtehető kilométer

Ha arra kérdésre keresünk választ, hogy az elköltött pénzünkért melyik abronccsal jutunk a legmesszebb, akkor a Double Coin DC99 lesz a befutó, ennél a legjobb a költség, és a leautózható kilométerek aránya. A sor vége felé olyan jól ismert márkákat is találni, mint a Bridgestone, Uniroyal, vagy a Dunlop. Persze mindennek ára van, de ez majd később derül ki.

Teljesítmény

Térjünk át arra, hogy hagyományos értelemben mennyire jók a vizsgált abroncsok. Magyarul hogy teljesítenek száraz, nedves aszfalton, milyen a kezelhetőségük, féktávjuk. Itt a nedves felületen fékezés bajnoka – érdekes, hogy nemcsak aszfalton, hanem vizes betonon is mértek, és a felülettől függően a legtöbb estben az eredmények, helyezések is változtak – a Continental PremiumContact 6 lett mindkét felületen, amit alig lemaradva a Cooper Zeon CS8 követ, majd a Nokian Wetproof érkezik. Betonon a második és harmadik helyen a Hankook Ventus Prime 4, illetve a Semperit Speed Life 3 áll. Árban a Continental 37 ezer, a Cooper Zeon CS8 28 ezer, a Nokian Wetproof 32 ezer forintért kapható, a Hankook Ventus Prime 4 ára 24 ezer forint körül van, a Semperit Speed Life3 pedig 26 ezres kiadást jelent.

Itt érdemes megnézni a lista végét is, mert míg a legjobb abroncsok 34-36 méteren belüli teljesítményre képesek, addig a tartóssági teszten remeklő Double Coin-nak már 57-58 méterre van szüksége a 80 km/órás sebességről történő megálláshoz. Ami elképesztően nagy különbség a lista eleje és vége között.

Száraz felületen fékezve a Continental teljesítménye a legjobb – 36 méteren belül áll meg vele a 100 km/órás sebességnél vészfékező jármű – az ezüst és bronzérmesek pedig a Hankook Ventus Prime 4, illetve a Michelin e.Primacy, 36 és 37 méter közötti eredménnyel.

Gazdaságosság

Bár a gumiteszten elvégezték a különböző abroncsok gördülési ellenállásának mérését is, magyarul, hogy a különböző márkákat választva mennyire változik az autó fogyasztása, túl nagy különbség nem jelentkezett a lista két szélső értékei között. Míg a legtakarékosabb Michelin e.Primacy és King Meiler Sport 1 KM egyaránt 5,5 literes fogyasztással végzett az élen, addig a leggyengébb Petlas Imperium PT515-tel – 33 ezer forint – autózva is csak 5,9 literre nőtt a fogyasztás.

Összesítés

Ha valaki azt a gumit keresi, amelyik az ADAC szerint a legtöbb szempontot figyelembe véve a legjobb, annak a Goodyear EfficientGrip Performance 2 nevét érdemes megjegyeznie, ami amellett, hogy száraz, nedves felületen is jól teljesít, még környezetbarátnak is nevezhető és kiemelkedően tartós gumi. Nagyon hasonló a második helyen végző Continental Premium Contact 6 is, ami minden felületen az első helyen végzett, viszont drágább és kevésbé tartós is, mint a Goodyear terméke. A bronzérmes Michelin Primacy 4+ szintén jól teljesített a dinamikus teszteken, csupán magas ár és nagy önsúly – 1 kilogrammal nehezebb a legjobbnál – és a viszonylag nagy gördülési ellenállás miatt maradt le hajszállal az első kettő mögött. Akit elolvasná az egész tesztet, az teljes terjedelmében itt találja meg.

Érdekes lehet még a sportosabb autókra való, de még megfizethető ár kategóriájú, 18 colos nyári abroncsok tesztje, amit az AutoBild készített el. A 225/40 R 18 méretű gumikkal, és egy 261 lóerős Toyota GR Yaris-szal elvégzett teszt az alábbi eredménnyel végződött:

Ebben a méretben nedves felületen fékezésnél a Continental SportContact7 végzett az élen – 41 ezer forint körüli áron kapható ebben a méretben – 38,8 méterre volt szüksége 100 km/órás sebességről fékezve a megálláshoz – 10 centiméterrel lemaradva tőle pedig a Hankook Ventus S1 evo 3 áll, – ennek darabjáért kb. 35 ezer forintot kérnek. Harmadikként – 20 centivel lemaradva az előzőtől – a Michelin Pilot Sport 5 került fel a dobogóra, ami 44 ezer forint körüli darabáron kapható. Míg az élen álló gumikkal 39 méter körüli féktáv érhető el, addig a lista utolsó helyén álló Superia Ecoblue UHP-vel felszerelt autó 50,2 méter alatt áll meg. Igaz, ez különösen gyenge eredmény, mert az utolsó előtti, Linglong Sport Master eredménye is csak 43,6 méter.

Kezelhetőségben – nedves pályán mért köridő alapján – a Bridgestone Potenza Sport a bajnok – 86,9 km/órás átlagsebességgel – 40 ezer forint körüli áron – második a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 86,2 km/órás átlagsebességgel és 42 ezres árral, míg a bronzérmet a Pirelli P Zero PZ4 csípte meg, 85,2 km/órás átlaggal, kb. 43 ezres árcédulával.

A száraz felületen fékezés nagymestere a Continental volt – 33,3 méterrel 100-ról 0-ra – a második legjobb eredményt a Bridgestone hozta el – 33,5 méter – míg a harmadik helyre a Goodyear futott be, 34,3 méterrel. A lista végére itt is a Superia Ecoblue UHP került 38,6 méterrel.

Akinek a komfortos, csendes üzem áll a fontossági sorrend élén, annak a Goodyear Eagle F1 Asymmetric lesz a befutó, ez a legcsendesebb a 66,5 dB-es zajsztintjével, amit szinte hibahatáron belüli különbséggel, 66,6 dB-el a Falken Azenis FK520 követ – 35 ezres árral. Egy tized decibellel lemaradva futott be a harmadik helyre a Linglong Sport Master, míg a táblázat végén a Michelin Pilot Sport 5, és a Bridgestone Potenza Sport áll, 68,3 és 69 dB-es zajszinttel. Gördülési ellenállásban ebben a méretben a Firestone Firehawk Sport – kb. 31 ezer forint – csúnyán lealázta az egész mezőnyt, elképesztő előnnyel lett ez a legtakarékosabb a listán. Második a Continental SportContact, harmadik a Superia Ecoblue UHP lett, a mezőny végén pedig a Bridgestone Potenza Sport szomorkodik.

Összesítés

Az AutoBild is készített olyan listát, ahol több szempont alapján rangsorolták a gumikat, ezen a Continental terméke lett az abszolút győztes, erősségei közé tartozik a dinamikus kanyarodás, a precíz kormányzás nagyon jó visszajelzésekkel, és a biztonságos fékteljesítmény nedves és száraz felületen. Ezüstérmes a Bridgestone Potenza Sport, ami szintén jól viselkedik nedves és száraz utakon, kiegyensúlyozott, precíz kormányzású vele az autó. Száraz és nedves felületen is rövidek a féktávolságok, és megfelelő biztonsági tartalékokkal rendelkezik aquaplaning esetén.

A bronzérmes helyen rögtön három termék is osztozik, az egyik a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, ami biztonságosan vezethető nedves és száraz úton, sportos és közvetlen kormányzást tapasztaltak a tesztnél, kiegyensúlyozott, jó biztonsági tartalékokkal rendelkezik aquaplaning esetén, és a féktávjai is jók. Emellett halk, és a gördülési ellenállása is alacsony. A másik a Michelin Pilot Sport 5, ami szintén egy biztonságos, kiegyensúlyozott típus, és a tesztelők a jó tulajdonságok között megemlítik a különösen hosszú élettartamot. Harmadikként a Pirelli P Zero PZ4 is felfért a dobogóra, aminél a rövid féktávokat és a jó vezethetőséget emelték ki.

Itt a felsorolás végén a Superia Ecoblue UHP áll, ami leginkább az árával csalogathat vevőket, de emellett a gördülési ellenállása is jó, és csendes is. Cserébe veszélyesen nagy féktávokkal lassul minden felületen, míg a vizes felületen kezelhetősége kifejezetten gyenge.

A teszt tanulsága, hogy ebben a kategóriában is főleg a jó nevű, komoly tapasztalattal rendelkező és általában drágább abroncsok azok, amelyek jól teljesítenek a sportosabb modellek alatt.

Megpróbálta megtalálni a legjobb abroncsot a Tyrereviews.com is, de óriási meglepetést az általuk végzett teszt sem okozott amit 1,5-ös, elsőkerék-hajtású alap VW Golf segítségével végeztek. Akinek a kezelhetőség, precíz vezetés a fontos, az valószínűleg a Continental PremiumContact 7-el jár a legjobban, gördülési ellenállásban a Bridgestone Turanza T005 a nyerő, zajban és árban pedig a Double Coin DC99.

Az összesítésben itt a Continental PremiumContact 7 lett a legjobb, másodikként a Pirelli Cinturato P7 C2-t nevezték meg, amit a Bridgestone Turanza T005 követett.