A kerékpárlopás itthon is dívik, csak az elmúlt két napban két vármegyei rendőrség is korábban lopott, nyomozás során megtalált bringák tulajdonosait kereste, de egy keszthelyi kereskedő magasabb szintre emelte a műfajt.

A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az 59 éves férfi kerékpáros szaküzletében használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette.

Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen, a biciklik eredetét igazoló dokumentumot nem kapott, és az eladótól sem kért személyazonosításra alkalmas adatot, ahogy számlát sem kapott, és adásvételi szerződést sem készítettek.

A vádlott által megszerzett kerékpárokat pár nappal korábban egy ismeretlen elkövető Münchenben lopta el. A férfi ezzel más által elkövetett bűncselekményből származó vagyont szerzett meg, amit úgy hirdetett eladásra interneten, hogy az eredetét nem tudta igazolni.

A kerékpárok közül a vádlott hármat értékesített, de a vevők személyéről és az eladásról semmilyen irattal nem rendelkezik, az adásvételek a vállalkozás könyvelésébe nem kerültek bele.

A férfi ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, a vagyonelkobzás mellett felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva a Keszthelyi Járási Ügyészség.