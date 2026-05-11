A közlekedésben a csend ritka dolog. Motorzaj, dudálás, fékezés, sietség, türelmetlenség. A Ride of Silence (Csendes tekerés) éppen ezért hatásos: nem hangos jelszavakkal, nem transzparensekkel, nem látványos akcióval üzen, hanem azzal, hogy kerékpárosok ezrei, tízezrei világszerte némán ülnek nyeregbe. Lassú tempóban, fegyelmezetten haladnak végig egy kijelölt útvonalon, hogy azokra emlékezzenek, akik közúti balesetben vesztették életüket vagy sérültek meg kerékpározás közben.

A Ride of Silence-t hagyományosan májusban rendezik. Az esemény ingyenes, nem a teljesítményről szól, és a hivatalos ajánlás szerint a résztvevők nagyjából 20 km/órás tempóval haladnak, sisakban, a közlekedési szabályokat betartva, végig csendben.

2026-ban ez a nap május 20-ra esik

A mozgalom története 2003-ig nyúlik vissza. Larry Schwartz amerikai kerékpáros halála után Chris Phelan szervezte meg az első csendes menetet Dallasban (USA), a White Rock tó környékén. Az eredetileg egyszeri alkalomnak szánt megemlékezésre körülbelül ezren mentek el, majd a kezdeményezés továbbterjedt más városokra, országokra és kontinensekre is. A hivatalos idővonal szerint Schwartzot 2003. május 4-én ütötte el egy iskolabusz, az első Ride of Silence-t pedig május 21-én tartották Dallasban.

Azóta a Ride of Silence világszerte ismert kerékpáros emléknappá vált. Az amerikai kontinensen, Európa több országában, Ausztráliában és Ázsiában is rendeznek csendes meneteket. Európában különösen erős hagyománya van a nyugat-európai országokban, például Hollandiában, Németországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban, Svédországban és Dániában.

A forma országonként eltérhet: van, ahol rendőri biztosítással, van, ahol civil szervezetek koordinálásával, máshol kisebb közösségi megemlékezésként tartják meg.

A Ride of Silence egyik legerősebb üzenete, hogy a kerékpáros nem akadály, nem forgalmi tényező és nem idegesítő lassító elem az úton, hanem ember. Szülő, gyerek, társ, kolléga, barát. Valaki, aki elindult otthonról, munkába ment, edzésre tartott, bevásárolt volna, vagy egyszerűen csak közlekedett.

Ehhez kapcsolódik a megemlékezések egyik legismertebb jelképe, a Ghost Bike, vagyis a fehérre festett „szellemkerékpár”

Ezeket többnyire olyan helyeken helyezik el, ahol kerékpáros vesztette életét vagy szenvedett súlyos balesetet. A teljesen fehér bicikli egyszerre gyászjel, figyelmeztetés és mementó. A fehér kerékpár látványa azért erős, mert nem magyaráz túl semmit. Ott áll az út szélén, mozdulatlanul, néma tanúként. Nem vádaskodik, de nem is engedi, hogy a tragédia láthatatlanná váljon.

Magyar szemszögből nézve sem távoli probléma

A kerékpározás egyre fontosabb része a városi és elővárosi közlekedésnek, közben a bringások továbbra is a legsérülékenyebb közlekedők közé tartoznak. Nincs körülöttük karosszéria, légzsák, gyűrődőzóna. Egy autósnak egy rossz manőver sokszor legfeljebb anyagi kár, egy kerékpárosnak ugyanaz a hiba életveszélyes helyzet lehet. A magyar közúti közlekedésben 2024-ben az előzetes adatok szerint 489 ember vesztette életét, ami 3,6 százalékos növekedést jelentett 2023-hoz képest.