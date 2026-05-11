A Vezess stábja rengeteg elektromos autót tesztelt az elmúlt időszakban, években, és kijelenthetjük: a hatótáv miatti félelem már rég a múlt ködébe vész. A legolcsóbb villanyautók is képesek annyi kilométert megtenni egy feltöltéssel, ami bőven kiszolgálja a napi ingázás, munkába járás feladatkörét, sőt hosszabb kirándulások is megvalósíthatók, még egy alapvetően városi kisautónak tervzett Renault 5, Nissan Micra párossal is.

A Tesla pedig már régen hozza ezt a szintet, nem véletlenül annyira népszerű választás a Model 3 a hazai használt autók piacán. Teljesítménye, fenntartása otthoni töltés esetén a saját ársávjában kiemelkedőnek számít, ez már nem csak érzelmi választás, hanem racionális opció.

De vajon mi a helyzet a hosszú távú használattal? Mire számíthat az, aki napi száz kilométereket darál le, nullára meríti az akkumulátort, majd másnap mindezt újrakezdi? Kidől alóla a villanyló 200 ezer kilométer után?

Erre a kérdésre ad gyakorlati választ egy Tesla Model 3, ami már több mint 610 000 kilométert tett meg.

A Drive Protected YouTube-csatorna tulajdonában lévő gép ennyi futás után még mindig rója az utakat. Ezzel jócskán túlélte azt a futásteljesítményt, ahol a legtöbb jármű – legyen az benzines, dízel vagy elektromos – már rég a bontóban végzi.

Újkorában a modell 386 kilométeres EPA-hatótávot ígért. Ma egy 100 százalékos feltöltés után a fedélzeti rendszer 254 kilométert jósol. Ez mintegy 132 kilométeres mínusz, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eredeti kapacitás 34,2 százaléka egyszerűen elillant. Ezt felesleges lenne szépíteni: ez egy jelentős mértékű degradáció, ami az akkumulátor állapotát jóval az eredeti kapacitás 70 százaléka alá szorítja.

Autópályás nyúzópróba a valóságban

Mindezek ellenére a helyzet korántsem jelenti azt a „halálos ítéletet”, mint amire sokan számítanának. Az autót egy valós körülmények között zajló, állandó 110 km/órás tempójú autópályás tesztnek vetették alá, amely során 222 kilométert tett meg egyetlen töltéssel, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerült volna.

Papíron ez talán nem hangzik lenyűgözően, de messze nem teszi használhatatlanná a kocsit. Rövidebb ingázásokhoz vagy városi feladatokra még mindig egy teljesen jól funkcionáló járműről beszélünk.

58 fotó

Ezt az energiamérleg is alátámasztja: a teszt során a Model 3 pontosan 32,4 kWh energiát fogyasztott el. Ez jócskán elmarad attól a nagyjából 49 kWh-s nettó kapacitástól, amivel a telep újkorában rendelkezett. Ez az érték technológiailag tökéletesen egybevág a csökkent hatótáv-becsléssel, és megerősíti: a degradáció nem csupán elméleti, szoftveres jelenség, hanem a cellák kémiai elöregedésének fizikai valósága.

Mit jelent ez a jövőjére nézve?

Bár az akkumulátor elvesztette kapacitásának több mint harmadát, a tényekhez hozzátartozik, hogy az autón semmi más nem hibásodott meg komolyabban. Nincs katasztrofális hajtáslánchiba, nincsenek váratlan leállások.

Amit látunk, az csupán a hatótávolság idővel történő, egyenletes és kiszámítható eróziója. Tehát tervezhető dolog, és valljuk be: ekkora futásteljesítmény ilyen rövid idő alatt pokoli ritka, egy így nyúzott belső égésű motorral szerelt autóval más jellegű, de garantált szervizköltségek merültek volna fel.