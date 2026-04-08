Ennél idegenebb, nehezebben megfejthető, kétségbeejtőbb autót elképzelni is nehéz mindazoknak, akik más autóból ülnek át, ami nem Tesla vagy őket koppintó kínai villanyautó. Szinte semmi nem úgy van, nem ott van és nem úgy működik, ahogy megszoktuk.

Nincs indítógomb, ami persze kényelmes, ha már tudsz róla, nincs irányváltó kar sem, de legalább az irányjelző megmaradt indexeléshez. Az elinduláshoz a képernyő bal felső sarkában kell kiválasztani az irányt, illetve sokszor csak leokézni, mert az autó a kamerakép alapján azt az irányt ajánlja fel, amerre várhatóan menni szeretnénk.

Ez sokszor nagyon jól működik, de nem mindig, mert például a járdával párhuzamosan parkolva az autó nem mindig érez rá, hogy előre- vagy hátrafelé igazítanál-e a kocsin a kiálláshoz. A nagy fordulókörrel kikényszerített ipszilonozós forgolódáskor is sokkal egyszerűbb volna szimplán lehúzni vagy felnyomni egy kart, de már nincs.

Ennél sokkal idegesítőbb a tükrök viselkedése, mert minden egyes leállítás után újra be kellett állítani őket a kormányon lévő gyűrűkkel. Még nem is megyünk, máris van mit jóvátenni, amit remek üléshelyzettel és jó fogású kormánykerékkel kezd az autó.

Menet közben kellemetlen, hogy a töltöttséget nem láthatjuk egyszerre százalékosan a hatótávolsággal együtt, vagy egyik, vagy másik szerepel a kezdőképernyőn. Ennél sokkal barátságtalanabb gesztus a tesztautótól, hogy a változékony tavaszi időben vagy fűtött, vagy hűtött, de nemigen sikerült kellemes klímát teremtenie, ha be kellett kapcsolni a rendszert.

Lezárt autóban is adott az utastér klimatizálása, álló motornál. Időközben más autógyártók is átvették a kutya üzemmódot, amit az autó az érintőképernyőn jelez, mielőtt egy önjelölt állatvédő betörné az ablakot.

Amit az elektromos hajtásról tudni lehet, azt a Tesla tudja. Nem túlzás páratlannak mondani azt az összművészeti teljesítményt, amit az elindulások és a megérkezések között celebrál. A villanymotorok arányosan veszik a gázt, a lassításkor optimális a rekuperációs fékhatás, pont jó átmenettel és pont jó erősséggel vesznek vissza a tempóból az áramot visszatermelő motorok.

Itt az egypedálos vezetés is jól használható, mert az autó ügyesen könnyít a féken és minimális, alig érezhető bólintással állunk meg. A finom reakciók, harmonikus átmenetek programozása mesteri, de azért az sem hétköznapi, amikor a menetpedált rögzíted a szőnyegben és a két villamos gép kitombolhatja magát.

Azonnali és elementáris gyorsulást kapunk, itt derül ki, hogy mire is vonatkozik az állva hagyni kifejezés a lámpától elindulva. Sok ványadt villanyautóval szemben itt nem csak villan egyet a hajtáslánc aztán már csavarják is vissza az erejét, nehogy melege legyen a motornak, itt kitartóan lehengerlő gyorsulásnak örülhetünk.

A mindennapokban legjelentősebb előrelépés a futóműhöz kapcsolódik a frekvenciaszelektív lengéscsillapítással. Ez persze csak a hardver, tudni kell jól hangolni a futómű komponenseit, amivel a Tesla fejlesztői ezúttal nagyot dobtak. A legkülönfélébb úthibákra tanult meg jól reagálni a futómű, a kényelem ég és föld a korábbihoz képest.

Áthangolt futóművével az új Model 3 már nem adja azt a sportosságot, amit elődje tudott, nem annyira spontán az irányváltáskor, nem annyira bombasztikus az útfekvése, de amit kapunk, az még mindig bőven szórakoztató erdei országutakon. A visszalépést bőven-bőven ellentételezi a sokkal finomabb futás.

Jót tesz a komfortnak a vezetőülésben a négy irányba állítható elektromos deréktámasz és a zajszint tompítása is. A kategóriatárs villanyautókhoz képest elsőre a Model 3 nem volt valami halk, amin 2020 óta dupla első oldalüvegezés javít.

A nagy facelifttel tovább javult a dupla oldalüvegek hangszűrése, ami nemcsak a zajt, de a hőt is jobban izolálja, csökkentve a szériában hőszivattyús fűtés-hűtés energiaigényét. Ennek is szerepe lehet a parádés fogyasztásban, amiről a költségek részben olvashattok.

Legtöbbször a gyári navigáció a helyzet magaslatán áll, gyorsan és okosan tervez útvonalat, nem beszélve a villámtöltők felfűzéséről távolra utazva az érkezéskori és elinduláskori töltöttség megadásával.

Az esetek legnagyobb részében kibekkelhető a megszokott telefonintegrációs szoftverek hiánya, mert sem Apple CarPlay, sem Android Auto nincs. De amikor a gyári navigáció nem találja meg azt a helyet egybe-különírási ok miatt, amit a Google többféle írásmóddal kiköp, akkor bizony egyszerűbb volna az élet az AndroidAutóval, amit egy Dacia negyedik éve tud nyújt vezeték nélkül is.

Üdítő ezzel szemben, hogy semmilyen vezetőkeserítő rendszert nem muszáj kikapcsolni ahhoz, hogy a kormány rángatása nélkül, békében autózhassunk. A sebességtúllépés sápítozását egy mozdulat lehalkítani a felső menüsorban. A hifi is tetszett, két mélynyomóból és 15 hangszóróval harsoghat a zene.

Sajnos az irányválasztó kar híján az önvezető funkciót már nem lehet kétszeri lenyomással pofonegyszerűen aktiválni, a kormányon lévő kezelőszervekkel oldható meg. A kamerákra korlátozott környezetérzékelésnek jól kivehetőek a korlátai ahhoz képest, amit egy Volkswagen, BMW vagy Mercedes tud, amin az 1 430 000 vagy 2 860 000 forintos Autopilot-csomagok sem segítenek, mert a hardverben van hiány. Útépítéses sávszűkítésekben botlik, teherautókra érzékeny a rendszer, esetenként fantomfékezéseket produkál.