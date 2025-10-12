Optimális az autó üzembe helyezése, mert beszállás után gombok nyomkodása, pláne slusszkulcs elfordítása nélkül életre kel a kocsi, a féket nyomva és az irányváltó karral rükvercet vagy előremenet kapcsolva mehetünk is. De néha jól jön az indító-leállítógomb, ami ott van az irányváltó kar végén.

Nem engedhető elég mélyre a vezetőülés, sajnos az akkun ücsörgés ebben a villanyautóban is betesz az igazán jó üléshelyzetnek. A bal egyből a jobb egybe átülve kettőből kettőnknek az volt a benyomása a Vezessnél, hogy az első utasülés alacsonyabb a bal egynél, de ez illúzió is lehet.

Rossz a kilátás előre és oldalra. A fent futó műszerfal, a kis üvegfelületekből fakadóan magas övvonal, a vastag első tetőoszlopok a belső borításukkal együtt sokat takarnak abból a világból, amit látnod kellene. Az aprócska kisablak a C-oszlopban nem sokat ér, tolatáskor a kamera szép és precíz képére kell hagyatkozni.

Amikor a parádésan fordulékony 124-esből ülök át bármilyen hasonló méretű autóba, fel szokott tűnni a nehézkes megfordulás. De a CLA-val könnyen boldogultok, mert 11,2 méteres a fordulóköre. Elég jó egy 472,3 centiméteres autótól 279 centis tengelytávval.

Áldassék a neve annak, aki a sebességtúllépés hangjelzésének időleges némítására kitalálta az ikont a kijelző bal felső sarkában! A másik gyors megoldás ugyanerre nyomva tartani a kormánykeréken a hangerő némítógombját. Ezek nagy dolgok, mert minden indítás után szükség van rá, hogy az autó ne higgye mindenhatónak a garázsban leolvasott 5 km/órás táblát.

Rengeteg asszisztensrendszer dolgozik az autóban, működésük van annyira nívós, hogy ne a deaktiválásukkal kelljen kezdeni az utakat. A sávtartó nem erőszakoskodik irritálóan, az adaptív tempomat szépen lassít-gyorsít és ami tenyérbemászó, például a belógó falevelek, fűcsomók miatt a tolatásba beblokkoló parkolássegítő, annak kikapcsolását az autó felajánlja a középső kijelzőn.

Azonnal érezni az elektromos CLA-ban, hogy a jó végén hajt. Mostantól a nagyobb Mercedesek magabiztosságával, komolyságával mozog. A hátsókerék-hajtás az erős villanymotorral és a mély súlyponttal vadítóan jó vezethetőséget ad neki ahhoz képest, mennyire közepes volt ebből a szempontból mindkét elődje. Négyajtós sportkupénak rajzolták őket, de ronda orrtolással fogadták, ha tényleg gyorsan próbáltál menni velük.

Ennek most nyoma sincs. Az új CLA kívánja a Bajna-Héreget, bitang jó kanyarban, az útfekvése és a gyorsulása is fölényes. Cserébe bizonyos úthibákra elég sprőden reagál, a kiálló úthibák beköszönése jobban kivehető, a kátyúk és a besüllyedt csatornafedelek gyötrelmeit jól viseli az elöl MacPherson, hátul többlengőkaros futómű.

Mit tud a CLA HPC-töltőn? Magyarországnak még a dunántúli része sem dúskál azokban a töltőkben, ahol a 320 kW-os egyenáramú töltési csúcsteljesítményt ellenőrizi tudtuk volna, ezért egy 300 kilowattos villámtöltőn próbáltuk ki a DC-töltést. 10 százalék alá merített akkuval érkeztünk, a töltőt a térképről választottuk ki a középső kijelzőn, ami kényelmes, gyors és megvan az az előnye, hogy elindul az akku felkészítése a töltés bezúdítására, amennyiben szükséges. Az előkondicionálás külön indítására nincs menüpont. Gyorsan és fájdalommentesen ment az egész, mert a töltőkártyával azonnal működött az azonosítás és a CCS-fej csatlakoztatása után röviddel már 300 kilowattot olvashattam le a töltőoszlopról és a műszerfalról is. 23 százaléknál 297 kilowattal ömlött az áram az akkuba, a 31 százalékos SOC-n 283 kW-tal szaggatott át a töltés, 35 százaléknál 259 kW-ot közölt az oszlop kijelzője. 47 százalékhoz érve lassult 200 kW alá, de a 199 kW nagyságrendileg annyi, mint az a 180-205 kW, ami az egyáltalán nem lassú BMW i4 maximális töltési teljesítménye. 50 százaléknál 194, 56 százalékos SOC esetén 182 kW maradt a töltési teljesítmény. Lehengerlően működött minden. 10 perc 45 másodperc alatt 43,15 kilowattórával gyarapodott az akku töltöttsége, ami a mi fogyasztásunkkal nagyjából 250 kilométerre elegendő, de ki lehet hozni belőle 350-et is. Legjobb esetben a gyártó szerint 10 perc alatt 300 km-rel nőhet a hatótáv, ha kellően gyors töltőn és kellően lemerített akkut töltünk, aminek persze az is feltétele, hogy hozd a 12,2 kilowattóra/100 km-es gyári átlagfogyasztást. Ennek elérésével nem is próbálkoztunk, mert egy erős és villámgyorsan töltő villanyautóval miért szenvednénk 110-zel a hosszú utakon.

Városban és autópályák elővárosi szakaszán a gumik hangosnak tűntek, de csak azért, mert minden más annyira csendes belül. Ha egy német autópálya adekvát szakaszán felgyorsítasz 160-200 közé, a zajszint alig változik a 120-130-ashoz képest.

335 Nm és 272 lóerő az elektromos autók között egyáltalán nem sok két tonnára, vagyis ilyen paraméterekkel is vezettünk már tompa villanyautót. A CLA mégis nagyon dinamikusnak hat, főleg azért, mert az azonnali, impresszív megindulás után nem veszi vissza rögtön úgy az erejét, mintha képtelen volna olvasni a menetpedál állásából. Emiatt biztonságosan előzhetünk vele kamionsort is.

Nagyon egyszerűen, a jobb oldali irányváltó karral állítható az áram-visszatermelés. Nem jártok rosszul az automatikus állással, mert a forgalmat radarral figyelő, az előtted lévő autók mozgására reagáló rendszer kellően finom átmenetekkel növeli a lassulást gázelvételkor.

Adott az egypedálos üzemmód is, amikor a CLA erősen lassít és lejtőn is állóra fékez, figyelemre méltóan enyhe rántással a végén. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a BMW iX3, amely állítólag bólintás nélkül áll meg.

A leghatékonyabb itt is csak a fékpedállal lassítani, gázelvételkor gurulni hagyva az autót, elkerülve a túlfékezek utáni visszagyorsítások energiapazarlását. Az elektromos Mercedes CLA szürreálisan könnyű léptű, szinte ellenállás nélkül gördül tova, amiről az EQS híres.

Nagyon nagyot dobott a Mercedes a CLA első világításával. A 24 nagyteljesítményű diódát variáló Multibeam LED-fényszóró varázslatosan működik. Az adaptív fénykéve a diszkréten, de villámgyorsan átrendezett fényárral messzire ellő és oda is világít, ahová épp kanyarodni fogsz. Jó a színhőmérséklete és fotonágyúként világítja meg az út jobb szélét, de az automatika ügyesen kitakarja a távfényből a vakítással fenyegetett közlekedőket.

Ha a hátsókerék-hajtás örömeinek élnél, légy óvatos az elektromos CLA-val! Nem fojtja el a benned élő huligánt, de elég kiszámíthatatlanul áll keresztbe. A menetstabilizálás kikapcsolását a menüből nem mindig követi arányos szabadságfok, néha szépeket farolt gázra, máskor csak megmoccant a fara.

Az ESP-nek van sport állása is, amit például az egyedi üzemmódra konfigurálhatsz, fokozott kormányerőkkel. A villamos gép rajtaütésszerűen érkező ereje miatt nagyon gyorsnak kell lenned a kormánnyal, ez nem az az autó, amivel íveket válthatsz keresztben autózva, de ahol biztonságosan van hely hozzá, kanyarból kifelé képes vérpezsdítő erőcsúsztatásra.