Szép is, jó is, drága is – immár igazi Mercedes a CLA. Gorden Wagener csapata megint fantasztikus dizájnt rajzolt, évtizede alkot nagyokat az egykor flegmának tűnt fickó. A tőlünk gazdagabb országokban a középosztály fiatal családjai is megengedhetik maguknak, és ha Kecskeméten gyorsan megoldják a most tapasztalt problémát, joggal viszi jó hírűnket a világban ez a csodás termék. A márka grafikonjai pedig száguldanak az ég felé a klasszikus hűtőrács, és az orrból kiálló csillag nélkül is.

Mellette – Ellene Gyönyörű külső

Extraklasszis belső

Minőségi anyagok

Rengeteg extra

Erős, ha kell, takarékos motor Magas ár