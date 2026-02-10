A zuhanó hatótáv és a váratlan töltési idők mellett a kísérlet tartogatott néhány meglepetést. A helyszín Kanada egyik zord szeglete, ahol a tél nem viccel: egy 2024-es Tesla Model 3 Long Range parkolt a szabad ég alatt egész éjszaka, -36°C-ban, töltőre csatlakoztatás nélkül.

A terv az volt, hogy reggel azonnal egy Superchargerhez hajtanak vele. Semmi előkészület, semmi beprogramozott akkumulátor-előfűtés. Csak a dermesztő hideg és egy tulajdonos, aki elszántan keresi a választ: mi történik, ha minden óvintézkedést figyelmen kívül hagyunk?

A kísérlet mögött a FrozenTesla nevű kanadai videós áll, az extrém tesztek veteránja. Célja, hogy adatokkal támassza alá, milyen hatással van a fogyasztásra és a töltési sebességre, ha egy jéggé fagyott Teslát próbálunk „tankolni”. Az eredmények – a gyorsan fogyó hatótáv és a töltőoszlopnál töltött hosszú várakozás – mindenképpen elgondolkodtatóak.

Tíz óra fagyoskodás után

A videós 10 órán át hagyta kint a kétmotoros Model 3 Long Range típust -36 fokos hidegben. Amikor leparkolt, az akkumulátor töltöttsége 48%-on állt. Másnap kora reggel – anélkül, hogy ránézett volna az applikációra – azt tapasztalta, hogy a szint 45%-ra csökkent, ami 3 százalékpontos veszteséget jelent. A külső hőmérséklet ekkor -32°C volt, az akkumulátor celláinak hőmérséklete pedig -20°C fokon állt.

Minden működött, de a középkonzol felől, a vezeték nélküli telefontöltő mögül meglehetősen erős zúgás hallatszott – csalhatatlan jele annak, hogy a hőmenedzsment-rendszer erejét megfeszítve dolgozik a szélsőséges körülmények között.

A fogyasztás az egekbe szökik

Ezután elindult a legközelebbi, mintegy 34 km-re lévő Supercharger felé. A teszt kulcsfontosságú eleme volt, hogy szándékosan nem írta be a töltőállomást a GPS-be. Ezzel megakadályozta az akkumulátor automatikus előkondicionálását, amit a Tesla alapesetben aktiválna a töltőhöz navigálva.

Ezen a rövid úton a fogyasztás drasztikusan megugrott: az autó 13,7 kWh energiát emésztett fel mindössze 34 km alatt. Ez átszámítva körülbelül 40 kWh/100 km-es átlagfogyasztást jelent. A 76 kWh-s akkumulátorral számolva a videós kikalkulálta, hogy ilyen körülmények és tempó mellett a hatótáv kevesebb mint 200 km lenne. A drasztikus csökkenés fő oka a lefagyott akkumulátor és a maximális teljesítményen dolgozó utastérfűtés volt.

A töltőhöz érve a tulajdonos 25% körüli állapotban csatlakoztatta a Model 3-at. A gyorstöltés folyamata tökéletesen illusztrálta a hideg hatását. A rendszer becslése szerint a 25%-ról 75%-ra való feltöltés 55 percet vett igénybe.

A videós magyarázata szerint az első 15 perc gyakorlatilag kizárólag az akkumulátor hőmérsékletének emelésével telt.

A kényszermelegítés ellenére a töltési teljesítmény soha nem haladta meg a 100 kW-ot, holott az állomás elvileg 250 kW leadására is képes lenne. Ideális körülmények között – meleg akkumulátorral és alacsony induló töltöttséggel – egy Model 3 Long Range 10-ről 80%-ra körülbelül 30 perc alatt tölthető fel. Itt, csupán 50%-nyi töltésért majdnem kétszer ennyi időt kellett várni.

A visszaút tanulsága

A hazaúton, immár üzemmeleg akkumulátorral, a kép teljesen megváltozott. A fogyasztás visszaesett a barátságosabb 20-21 kWh/100 km-es tartományba, ami majdnem fele az odaút értékének. Ugyanaz az autó, ugyanaz az út, ugyanaz a sofőr – de az akkumulátornak már nem kellett energiája nagy részét önmaga fűtésére fordítania.

Ez az egyszerű, -36°C-os teszt kristálytisztán megmutatta, hogy az akkupakk hőmérséklete milyen mértékben befolyásolja a fogyasztást, a hatótávot és a töltési sebességet hideg időben – sokkal inkább, mint magának a Superchargernek a határai. Ez egy olyan különbség, amit minden villanyautós megérez, még a mi enyhébb teleinken is, tehát kulcskérdés az akkumulátor hőmérséklete a téli időszakban, főleg ha hosszabb útra indul a villanyautós.