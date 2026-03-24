Az i4-es utastere az a hely, amely a legnagyobb előnyöket, egyben a legsúlyosabb hátrányokat hordozza. Ránézésre, tapintásra az i4-es tesztautó minősége, kivitelezése olyan magas szintet üt meg, amely szinte ismeretlen az elektromos autózás világában, legalábbis ebben a kategóriában. Persze nem ingyen adják ezt az összeállítást, de összhatás nem csak álló helyzetben, hanem menet közben is meggyőző.

A műszerfal tetején csücsülő, ívelt, a műszerfali és az infotainment rendszert egybeolvasztó kijelző elegáns, nem hivalkodó, jól átlátható, és a kilátásban sem zavar. A szellőztetés/légkondicionáló kezelőgombjai továbbra is a kijelzőn keresztül érhetők csak el, illetve az opciós ülés- és kormányfűtés is átkerültek oda.

A kevesebb fizikai gomb ránézésre letisztult képet mutat, az opciós három küllős M-kormány lecsapott alsó résszel pedig egy igazi műremek. Az alapáron járó sportülések a Sensatec kárpitozássál luxusautóhoz méltó benyomást keltenek, annak ellenére, hogy ez műbőr borítás.

Hogy mik a hátrányok? A hátsó sor ránézésre is egy kínzókamra, és nem a tetővonal miatti szűkösebb fejtér az igazi gond, hanem a lábtér mérete. Az első háttámla és a hátsó sor ülőfelülete közötti mindössze egy arasznyi a távolság egy 180 centis sofőr mögött is, és a kényelmes utazást tovább nehezíti, hogy az első ülések alá nem tudjuk bedugni a lábfejünket sem. Hiába tehát a két hátsó ajtó, az i4 csak nagyon korlátozottan használható családi autóként, és a hátsó térérzetet a széles kardánalagút is tovább rontja, aminek az elektromos autóban funkciója sincs.

Az üveggel együtt nyíló hátsó csomagtérajtó mögött a 470 literes (1290 literig bővíthető) pakolórész nem mondható szűkösnek, de itt sok más villanyautóval szemben kizárólag ezzel kell beérnünk, nincs frunk elöl.