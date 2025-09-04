A B-oszlophoz érintett NFC-kártyával is be lehet jutni a G6-ba, ha nem lenne nálunk az igazi kulcs, vagy a mobilunk, rajta a Bluetooth-alapú bejutási lehetőséggel. Bent találkozhatunk sötétszürke vagy szinte fehér belsővel is.

22 fotó

Látványos enteriőr fogadja az utasokat, az anyagok szépek, az első benyomás pozitív, és a közelebbi megtekintés után is azt mondhatjuk, hogy rendben van a minőség. Az ülések nappabőrrel, a váll felett lévő részek mikroszálas puha anyaggal borítottak, van hangulatfény 256 színben, mely tematikusan vagy a zene ütemére is villoghat. A kategóriaátlagot lazán hozza a G6, azzal együtt is, hogy azért ha keres, talál az ember egy-két nem annyira szem előtt lévő műanyagelemen sorját.

Érezhető, hogy próbáltak kényelmi szempontból nagyot alkotni az autó megálmodói. A masszázsülés talán egyetlen autóban sem dolgozik ilyen erősen, szériafelszereltség az ülésfűtés, de elérhető a szellőztetés is a G6-nál. Kár viszont azért, hogy a nagy igyekezet közben a 12 irányban elektromosan állítható bútorzatból a legfontosabb maradt ki: a megfelelő méret. Én nem vagyok túl magas a 178 centimmel, de nekem is rövidke volt az ülőlap, és oldaltartásnál is voltak hiányosságok a keskeny ülés miatt.

Hátra jóval szívesebben ültem, ott hatalmas a helykínálat. Még a hátratolt sofőrülés mögött is komoly lábtér maradt, a fejtér pedig hatalmas volt a panorámatető ellenére. A hátul ülők kényelmét tovább fokozza a hátradönthető háttámlájú üléssor.

Mint a cikk bevezetőjében is olvasható, az XPeng technológiai oldalról szeretne nagyot villantani. Ez az törekvés a G6-nál is észrevehető, azonban napjainkban talán még inkább negatív szájízzel vesszük, hogy egy olyan egyszerű dolgot, mint a külső visszapillantó tükör, úgy tudunk beállítani, hogy kikeressük a menü megfelelő pontját, majd a kormány néhány gombját nyomva-tekerve változtatjuk a dőlésszögeket.

Maga a menürendszer egyébként teljesen ismeretlenül belecsöppenve is viszonylag gyorsan kiismerhető, de mégiscsak fura, hogy nem az ajtón lévő gombokkal irányítjuk a tükör dőlésszögét. (A nagyobbik XPeng-ben, a G9-ben a kormányoszlop pozícióját is így, a kijelzőn babrálva kell beállítani.)

A 15,6 colos érintőképernyő képe ultra HD minőségű, és a hat külső kamera is kellően profi hardver, a képek mindig élesek. A rendszerre egy dedikált alkalmazásboltból különféle programok is letölthetőek, van internetböngésző és Spotify is. Mindezek akadozásmentes futásáról az NVIDIA Orin-X grafikus processzora gondoskodik a háttérben – tényleg ott tartunk lassan, hogy egy modern autónál az is fontos lesz, milyen „videókártyát” kap, mint a PC-k esetében. Az XPeng G6 digitális műszeregysége nem idéz meg klasszikus óracsoport-formát, helyette szimpla adatfelsorolást látunk a 10,25 colos kijelzőn.

A középkonzol inkább szebb, mint praktikus, sofőrszempontból mindenképp. Vezetés közben ugyanis igen szűken kellett a testemhez tartanom a jobb könyököm ahhoz, hogy balra kanyarodáskor ne ütközzön a középső részhez. Tudását tekintve pozitívum, hogy a kábeles lehetőségek mellett két 50 W-os, hűtött vezeték nélküli töltő is került ide.

Az öt palackot is elnyelni képes könyöklő alatti rekesz a legnagyobb cucctároló a beltérben, ugyanis nincs kesztyűtartó. Ennek miértjét hiába próbáltuk keresni, nem kaptunk rá választ. Be kell hát érnünk az ajtózsebekkel, melyben rejlik egy helytakarékos tartalék kilincs is arra az esetre, ha valamiért a gombos megoldás bemondaná az unalmast.

A helykínálatot tekintve félig lehet csak tele így a pohár, és az sem segít ezen, hogy nincs frunk, vagyis első csomagtartó. Túl sokat azért nem panaszkodhatunk, hiszen a csomagtér alapesetben is 571 literes, mely a hátsó ülések ledöntésével 1374 literre nő.