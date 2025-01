121 607 új személyautó állt forgalomba idehaza tavaly, amely 13 859 darabbal több a 2023-as adatnál – derül ki a Datahouse statisztikáiból. Első ránézésre kimondottan erősnek tűnik a 12,86 százalékos növekedés, azonban 2024-et csak a 2023-as mélypontról való elrugaszkodásnak tekinthetjük (két esztendeje mindössze 107 748 darab új autó kelt el).

Ezzel a múlt évi 121 607 példánnyal az importőrök és vásárlóik valójában csak a 2021-es forgalomba helyezési szintet közelítették meg. Három esztendeje 121 920 új személyautó állt forgalomba, hajszállal a tavalyinál is több.

Ráadásul a bő 121 ezer jármű forgalomba helyezése bőven alatta van az öt évvel ezelőtti szintnek, 2019-ben összesen 157 909 darab új személyautóra került rendszám idehaza. Ehhez képest még mindig 25 százalékos mínuszból éledezik és kapaszkodik a hazai újautó-piac.

Forgalomba helyezés

2024-ben (darab) Forgalomba helyezés

2023-ban (darab) Forgalomba helyezés

2021-ben (darab) Forgalomba helyezés

2019-ben (darab) Új személyautó 121 607 107 748 121 920 157 909

Ha még mélyebben vizsgáljuk az éves és hivatalos adatot, kiderül, hogy valójában csak 104 505 darab új személyautó került úgy forgalomba tavaly Magyarországon, hogy aztán itt is maradt, és ma is magyar tulajdonos használja.

Forgalomba helyezés

2024-ben (darab) Változás 2023-hoz képest (százalék) Kivonások utáni piac

2024-ben (darab) Változás 2023-hoz képest (százalék) Új személyautó 121 607 12,86 104 505 8,8

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) szerint a kivonás utáni piac csak 104 505 darab volt 2024-ben. Mi az a kivonás? Elvileg számos közigazgatási státusza lehet egy-egy jármű forgalomból való kivonásának, például, ha gazdasági totálkáros lesz az autó, vagy éppen ellopják. Az MGE fenti táblázatában szereplő két szám közötti 17 102 darab új személyautó legnagyobb része azonban nem ezért tűnt el szó szerint az országból, hanem a reexport miatt.

Ez egy régóta létező és legális kereskedői magatartás . A lényege röviden, hogy a magyar autókereskedők Magyarországon a vadonatúj személyautókat forgalomba helyezik (rendszám kerül rájuk, bekerülnek a hivatalos statisztikába), ám egy részükről jellemzően pár héten belül leveszik a magyar rendszámot, és továbbadják nullkilométeresen egy másik uniós ország kereskedőjének. Így ezek benne vannak ugyan a 121 ezres, éves hivatalos adatban, azonban ebből a 121 ezerből a 17 ezer darab autó nagyja más országban kerül véglegesen az ottani tulajdonosokhoz. Számos márka képviselői szinte egyáltalán nem használják a reexport lehetőségét, míg másoknál akár 10-20-30 stb. százalék is lehet. Innentől a kivonásoktól mentes, hivatalos statisztikákat olvashatjátok, ugyanis a sajtó csak ezt kapja meg.

A legnépszerűbb új személyautók tavaly

A Datahouse szerint nem volt versenytársa a Suzuki két piacgyilkos (más megfogalmazásban: rendkívül piacképes) modelljének. Magasan a Vitara és az S-Cross nyerte a modellek értékesítési versenyét 2024-ben. Két éve is ők álltak a dobogó tetején, akkor a picit nagyobb, picit drágább S-Cross húzta be 2023-at. Most az olcsóbb és régebb óta forgalomban lévő Vitara nyert úgy, hogy évközben kapott – immár nem is először – egy frissítést.

Senkitől sem zavartatva szerezte meg a harmadik helyet a hazai újautós toplisták újra és újra feltámadó szereplője, a Skoda Octavia. Tavaly is a céges vevők kedvence volt, pár hete a forgalmazó Porsche Hungaria elárulta a Vezessnek, hogy a karosszériát nézve a kombi változat, motorban pedig a dízel fogy a legjobban Magyarországon.

Ha már olcsóság, egészen extrém kedvezményeknek köszönheti negyedik helyét a Nissan Qashqai. Akármikor néztünk rá év közben a japán (részben francia) márka szalonokban magukat kínálgató modelljeire, rendre 3-4-5 millióval a listaárak alatti összegek voltak kiírva pirossal. Nem a véletlen műve az a 148,95 százalékos emelkedés.

Modell Forgalomba helyezés

2024-ben (darab) Változás 2023-hoz képest (százalék) 1. Suzuki Vitara 6883 38,21 2. Suzuki S-Cross 6637 11,29 3. Skoda Octavia 6097 8,72 4. Nissan Qashqai 3423 148,95 5. Kia Ceed 3130 -3,25 6. Toyota Corolla 3126 -3,46 7. Dacia Duster 2920 17,27 8. Toyota C-HR 2388 19,1 9. Toyota Yaris Cross 2182 2,01 10. Ford Kuga 2101 111,58

A top 10-ben a Kia Ceed és a Toyota Corolla zárta mínuszban az évet, de azért még így is ölne pár importőr a két kompakt 3100-as darabszámaiért. A generációról generációra egyre komolyabb Dacia Duster számára is fontos és erős volt a tavalyi év, miközben piacra lépett az új modell.

A húszas lista második felében látványos belépőt mutatott a magyar autópiac elmúlt negyedszázadának legfontosabb szereplője. Az immár Shizoukában készült Suzuki Swift új generációja az első fotók alapján nem jött be mindenkinek, azonban mégis remek rajtot vett Magyarországon. A modell ma már más szerepet tölt be a Magyar Suzuki Zrt.-nél: egykor tömegmodell volt, ma ezzel húzzák szét a vásárlói bázisukat életkor szerint. „A 30-35 éveseknél kezdődik a korcsoport a Swiftnél” – mondja Varga András marketing-vezető.

Modell Forgalomba helyezés

2024-ben (darab) Változás 2023-hoz képest (százalék) 11. Kia Sportage 2076 37,1 12. Volkswagen Golf 2048 33,07 13. Suzuki Swift 1867 108,84 14. Toyota Yaris 1682 -9,18 15. Hyundai Tucson 1581 24,78 16. Toyota Corolla Cross 1492 30,53 17. Ford Tourneo Custom 1459 -25,41 18. Toyota RAV4 1415 -8,77 19. Ford Puma 1334 38,24 20. Nissan X-Trail 1248 163,29 A magyar piacon legnagyobb számban eladott 20 modellnek gyakorlatilag a kétharmada szabadidő-autó volt tavaly. Alig van már mutatóban (alsó-)középkategóriás modell (Octavia), klasszikus kompakt (Ceed, Corolla, Golf), eltűnt a piac meghatározó szereplői közül az Opel Astra, a Ford Focus és a Renault Mégane is.

Leginkább a kisautók piaca haldoklik, csak a Swift és a Yaris szerepel (a 13-ik és a 14-ik helyen) a top 20-ban. Sehol sincsenek az évtizedekig meghatározó modellek, mint az Opel Corsa, vagy a Renault Clio, a Ford Fiesta már nem is létezik. Innen nézve még inkább fényes a Japánból érkező Swift újjászületése.

Ki vásárol ma új személyautót Magyarországon? Több mint kétharmadrészt cégek. A Datahouse statisztikái szerint a tavaly forgalomba helyezett új személyautóknak a 67,3 százaléka flottavásárlás, vagyis cégnévre ment, a maradék 32,7 százalék vevője magánszemély. Érdekes a hónapok szerinti megoszlás: 2024 első három hónapjában volt a legmagasabb a magánszemélyes vásárlás (34,6-36,1 százalék közötti), az év utolsó hónapjában pedig a legalacsonyabb (decemberben mindössze 28,3 százalék).

A márkák toplistája

„Elégedettek vagyunk a volumennel. Piacvezetőként zárjuk az évet a személyautóknál” – mondta pár hete Varga András a Vezessnek. „Természetesen a legfontosabb az, hogy a vevőink számára megtaláltuk a legideálisabb mobilitási megoldást a korszerű hibrid motorkínálat és könnyebb autók miatt kisebb ökológiai lábnyom biztosításával, ami a 2025 közepére várható e VITARA-val csak tovább csökken.”

Immár szokás szerint szoros volt az első helyért folytatott harc a Suzuki és a Toyota között, utóbbi szélesebb modellkínálattal igyekszik csökkenteni az esztergomi gyár adta előnyt. A lista élmezőnyében a Suzuki volt képes igazán combos növekedést produkálni, a top 10 második felében viszont 126 százalékos plusz villog a Nissan mellett (nem csak a Qashqai volt durván leárazva tavaly, minden idők legbrutálisabb akciójáról itt írtunk), és a Hyundai is remek évet zárt.

Márka Forgalomba helyezés

2024-ben (darab) Változás 2023-hoz képest (százalék) 1. Suzuki 15 732 29,28 2. Toyota 14 622 2,81 3. Skoda 11 310 3,61 4. Volkswagen 8580 -2,69 5. Ford 6794 14,2 6. Kia 6673 1,24 7. BMW 5784 10,32 8. Nissan 5705 126,39 9. Mercedes-Benz 5207 12,58 10. Hyundai 4905 47,83 A német prémiumtrióból a Mercedes növelte százalékosan legnagyobb mértékben a forgalomba helyezéseit, de ez kevés volt, hogy visszavegyék az elmúlt évtizedben jellemző első helyüket, a BMW 2024-ben is az élen zárt. Az Audi továbbra is jelentősen lemaradva tőlük harmadik, az erős 2023 után tavaly visszaestek. Novembertől új márkaigazgatóval folytatják.

A húszas márkalista második felében 2024 sztárja egyértelműen a Renault. Nem meglepő ugyanakkor, láttunk már hasonlót: amikor a Wallis-csoport átvette az Opelt, szintén dobott egyet az új importőr az értékesítésen, most mintha hasonlót látnánk a Renault-nál is. Ráadásul – több riválisával ellentétben – nem fárad a francia márka. Ugyan nem fért be a top 20-ba, de a Clio 1003 forgalomba helyezéssel bőven duplázott 2024-ben (470 darabig jutottak 2023-ban).

Márka Forgalomba helyezés

2024-ben (darab) Változás 2023-hoz képest (százalék) 11. Dacia 4030 -3,8 12. Opel 3431 -9,71 13. Renault 3413 72,2 14. Volvo 3316 24,76 15. Audi 3194 -11,79 16. Tesla 2007 52,51 17. Peugeot 1902 2,2 18. Ssangyong 1805 -7,86 19. MG 1659 8,57 20. Lexus 1493 35,11 Tovább erősödött tavaly a Tesla, idén nagy verseny lehet az Audival, ha utóbbi hazai forgalmazója nem talál ki valamit. A magyar piacon érdemi szereplővé előlépett két kínai márka közül egyelőre az MG tudott belépni a nagy játékosok közé (azt tekintjük annak, aki top 20-as szereplő), ezt pedig az olcsó, benzines, ZS nevű SUV-jainak köszönheti. A BYD máshol nyomul.

Mennyi elektromosat vásároltunk?

Összesen 8565 villanyautó állt forgalomba tavaly, ami 47,75 százalékkal (2768 darabbal) múlja felül a 2023-as számokat. Ebből 2007 regisztrációval a Tesla birtokolja a piac csaknem negyedét (23,43 százalék), 4247 forgalomba helyezéssel pedig a lista dobogósai – hárman együtt – a piac csaknem pont felét (49,59 százalék). Nagyot ment a BYD és a Volvo is.

Márka Forgalomba helyezés

2024-ben (darab) Változás 2023-hoz képest (százalék) 1. Tesla 2007 52,51 2. BYD 1427 8294,1 3. Volvo 813 278,14 4. BMW 674 -17,8 5. Hyundai 584 196,45 6. Mercedes-Benz 446 11,78 7. Nissan 444 165,87 8. Volkswagen 335 -37,85 9. MG 259 87,68 10. Kia 219 -45,39 „Fontos megjegyezni, hogy bár a növekedés jelentős, a regisztrált új autók mindössze 7 százaléka volt elektromos, ami európai vagy globális összehasonlításban továbbra is igen alacsonynak számít, de a régiónkat tekintve átlagosnak mondható” – így értékelte az MGE a tavalyi számokat. Mivel bő évtizede minden egyes esztendőben sokkal alacsonyabb az eladott új személyautók között a villanyosok aránya nálunk, mint Nyugat-Európában, így a lemaradásunk is növekedik a darabszám-gyarapodás ellenére.

Ráadásul utóbbit is az EU-nak köszönhetjük, 2024-ben egyértelműen a cégeknek nyújtott vásárlási támogatás – amely modellenként többmillió forintos – pörgette fel a vállalatok és a kisebb cégecskék villanyautós beszerzéseit.

A modellek listáját a Tesla két húzómodellje vezeti, mást globálisan se nagyon adnak el. Remek döntés volt a Volvo EX30 árazása, enélkül könnyen ott lehetne a kis villany SUV, ahol például a Mercedes-Benz EQA és a BMW iX1 áll a listán (19-ik és 20-ik hely 112 és 111 forgalomba helyezéssel). Az elektromos kínaiak közül is az fogy legjobban, ami olcsóbb (BYD Atto 3).

Modell Forgalomba helyezés

2024-ben (darab) Változás 2023-hoz képest (százalék) 1. Tesla Model Y 1163 38,62 2. Tesla Model 3 808 113,19 3. Volvo EX30 673 – 4. BYD Atto 3 569 3964,29 5. Nissan Leaf 377 158,22 6. BYD Seal 355 – 7. BYD Dolphin 314 10366,67 8. Hyundai Kona 292 172,9 9. BYD Seal U 186 – 10. BMW iX3 177 -23,8 Az importőrök szövetségének a prognózisa szerint „az elmúlt években az elektromos autók térnyerése látszólag megállíthatatlan volt, azonban az utóbbi időszakban egyre több jel utal arra, hogy az áttörés lassabb ütemben valósulhat meg, mint azt korábban várták”.

A méretkategóriák sorrendje

Végül egy kép, ami többet mond el száz szónál. A Datahouse grafikonján jól látszik a szabadidő-autók értékesítési fölénye, egyedül a Skoda Octavia tavalyi szép szereplésének köszönhető, hogy dobogón szerepel valami más, mint ami SUV.

Azzal kezdtük a cikket, hogy látványos a 2024-es bővülés, de még messze van a magyar újautó-piac az öt évvel ezelőtti szinttől. Éledezik, kapaszkodik. Az MGE szerint idén még biztosan nem érjük el a 2019-es magasságot.

„2025-re egyesületünk a piac 2024-es teljesítményével megegyező eredményre számít a gépjármű-kategóriák döntő többségében.”