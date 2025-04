Megjelentek az elektromosok, jönnek a kínaiak – nagyjából ezt a két újdonságot dobnák be reflexből a tájékozott autósok, ha megkérdeznénk őket: milyen változások történtek szerinte egy évtized alatt a hazai személyautó-kínálatban? A statisztikákba derékig ásva magunkat ennél sokkal szélesebb körű változásokat mutatnak a számok a magyarországi autószalonok mai kínálatát összevetve a tíz évvel ezelőttivel, pedig tíz év nem is tűnik olyan félelmetesen soknak ebben az – elvileg lassan mozduló anyahajóhoz hasonlító – iparágban.

Kezdjük egy kis játékkal a 2015-ös és a mai autós világ összevetését!

Nem csak egyes brand-ek hulltak a csúcsról a mélybe, rengeteg olya modell szűnt meg ebben az autóipar számára valójában rendkívül mozgalmas évtizedben, amelyeket milliók vásárolták Európában generációkon át és nálunk is nagybetűs alapmodelleknek számítottak.

Összeállításunkban a Datahouse segítségével összevetjük a 2015-ös és a 2024-es top 10 szereplőinek akkori és mai kínálatát. Kinek, hogyan alakult át a kínálata?

Az akkori és a mai márkasorrend

Bocsánat, de a fenti kérdésünk kicsit csőbehúzós volt. Tíz éve ugyanis az Opel, a Dacia és a Renault is ott volt az akkor 54 márkát tartalmazó értékesítési lista első tíz helyezettje között, tavaly viszont már egyikük sem. Mind eltűntek, kipottyantak onnan, egyikük sem ad el ennyi új személyautót. Megfordítva: egyiküktől sem vásárolunk ma annyi autót, mint egy évtizede. Az Opel az akkori első helyről tűnt el mára a top 10-ből – ez a helyes válasz.

77 166 darab új személyautót helyeztek forgalomba abban az évben, ez volt akkoriban a soktucatnyi más márka által irigyelt tízes élmezőny.

1. Opel 2. Skoda 3. Ford 4. Suzuki 5. Volkswagen 6. Toyota 7. Dacia 8. Renault 9. Nissan 10. Kia

Ezzel szemben 121 607 forgalomba helyezés volt 2024-ben.

1. Suzuki 2. Toyota 3. Skoda 4. Volkswagen 5. Ford 6. Kia 7. BMW 8. Nissan 9. Mercedes 10. Hyundai

Ha már változások, elgondolkodtató, hogy 2015-ben összesen 54 különféle márka kínálatából helyeztek forgalomba legalább egy darab új személyautót nálunk. 2024-ben már 90 márka kínálatából.

A 90-ik helyen a Xiaomi áll. Egy kínai telefonmárka.

Nézzük meg ezt a 13 gyártót, amelyek vagy ezen, vagy azon a listán szerepelnek. Az értékesített járművek számát nézve ezek a márkák együttesen a mai újautó piac 80 százalékát jelentik, így elég jó képet ad a kínálatukban beállt változás mértéke a torta nagyjáról.

BMW

Új modellek: i4, i5, i7, iX, iX1, iX2, iX3, 8-as, X2, X7, XM. Már tíz éve viszonylag széles SUV-kínálattal rendelkezett a bajor prémium-gyártó, ez még tovább bővült: alul és felül egyaránt. Villanyautókból pedig egészen széles és látványos portfóliót építettek fel.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Az európai elektromosok egyik úttörőjének számító i3-ast már nem gyártják, helyette csak drágább villanyosok paroláznak a BMW-szalonokban, az álomautó-kategóriát akkoriban vastagon megtöltő i8 hibrid utód nélkül szűnt meg. Nem úgy a 6-os széria, amelynek a mai 8-as az utódja.

Tíz évvel ezelőtt 17 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 25-öt. 2015-ben 2090 új autót adott el a BMW Magyarországon (amivel 13-ik volt a márkák sorában), tavaly 5784 darabot.

HYUNDAI

Új modellek: Új szereplő a top 10-ben, de csak 2015-höz képest, immár több éve stabilan az egyik legerősebb márka idehaza, a közelmúltban szerepeltek ennél előrébb is. Az akkori önmagukhoz képest ma olyan új modelleket kínálnak, mint a Bayon, Ioniq 5, Ioniq 6, Kona, Staria, és a tavalyi listán még nem volt ott, de az Inster, amely a márka „olcsó” elektromosa.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Elantra, iX20, iX35, i40, Santa Fe. Nem csak ennél a márkánál, másoknál is előfordult egyes modell-családok neveinek a megváltoztatása, miközben persze a méretek is változnak, nem ritkán az átbrandelés az ár pozícionálásavl is jár – ennek a cikknek a keretei most nem teszik lehetővé, hogy 20-30 modellnél ezeket a változásokat mélyen elmagyarázzuk. Az egykori modellistán meglévő, már eltűnt, plusz a mai modellistán fentlévő modellnevek alapján írjuk, mit nem kínálnak, mi az új.

Tíz évvel ezelőtt 9 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 10-et. 2015-ben 1802 új autót adott el a Hyundai Magyarországon (amellyel akkor 16-ik volt), tavaly 4905 darabot.

SUZUKI

Új modellek: A napokban bemutatott első elektromos Suzuki – amely a Toyotával közös termék – még nem szerepel a tavalyi listán, így a 2015-ös kínálathoz képest ide most az Across kerül (ami egy Toyota RAV) és a Swace (ami pedig egy Toyota Corolla). Mókás, hogy a globális együttműködés közben az importőr éppen a Toyotát tartja a legfőbb riválisnak Magyarországon.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Nincs Celerio, Splash, Grand Vitara és Jimny. Hivatalosan SX4 és SX4 S-Cross sem, de ezek utódja az S-Cross.

Tíz évvel ezelőtt hivatalosan 8 modellt kínáltak a vevőiknek, 2024-ben hivatalosan 7-et, az új villanyossal ma már ismét 8-at. 2015-ben 7500 új autót adott el a Suzuki Magyarországon, tavaly 15 732 darabot.

RENAULT

Új modellek: Egy évtizede még a nyolcadik legnépszerűbb márka volt a Renault idehaza, ma már nincs francia márka a top 10-ben, ők a 13-ikok voltak tavaly. (Sarkukban a Volvóval, amely a 18-ik volt 2015-ben. Egyre többet szakítanak a prémiummárkák, bármerre nézünk.) Manapság olyan nevek mögé bújtatott modelleket kell megismerni, mint az Austral, a Rafale, Arkana, Symbioz. De a Megane E-tech is újdonság.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: A Koleosból, a Fluence-ből, a Kadjarból a Latitude-ből és a Talismanból nem lett legenda, a Laguna, a Twingo és a Espace viszont történelmi nevek. Az első elektromosként fontos szerepet betöltő Zoé sem létezik már, csak a drágább utódai. Itt aztán volt kavarás a nevekkel.

Tíz évvel ezelőtt 15 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 11-et. 2015-ben 3461 új autót adott el a Renault Magyarországon, tavaly 3413 darabot. A stagnálás mínusz öt pozíciót jelent az értékesítés szerinti sorban.

TOYOTA

Új modellek: Évek óta folyik a szájkarate, hogy akkor most ők a piacelsők Magyarországon (szerintük igen a kivonásoktól megtisztított számok szerint), vagy a forgalomból pár hónapon belül kivont, majd külföldre szállított autók is beleértendők-e a hivatalos adatokba. A Datahouse statisztikáiban benne vannak, így eszerint a Suzuki a bajnok. Pedig a világelső Toyotánál több az új modell: C-HR, létezik újra Supra és Highlander, SUV-változat a Yarisból Yaris Cross néven. Van nekik is egy Suzukijuk Corolla-Cross néven és saját villanyautójuk is, mára már megjegyeztük a nevét: BZ4X (ha a márka nem is így írja). Plusz egy munkagép, nem éppen saját, Proace.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Egy ideig Auris néven futott a Corolla-utód, ez mára visszaváltozott, az Avensis utódjának leginkább szintén egy régi név, a Camry felel meg. A Verso és a GT86 már nem létezik, utóbbiból egy utolsót tavaly még forgalomba helyeztek.

Tíz évvel ezelőtt 10 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 14-et. 2015-ben 3881 új autót adott el a Toyota Magyarországon, tavaly 14 622-t. Messze ők növekedtek a legnagyobbat.

MERCEDES

Új modellek: Rendkívül széles villanyautó-kínálata teljes egészében az elmúlt évtized szüleménye: EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, EQV. Ezen felül van GLB (ami, ugye GLK-utód), GLE (ami az egykori M-osztály utódja), GLS (amit egykor GL-nek hívtak).

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Megszűnt a gyönyörű CLS, amiből az utolsó pár darabot tavaly vitték haza a szerencsések, az SLK, és az említett GLK és M-osztály, valamint a Viano.

Tíz évvel ezelőtt 20 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 24-et. 2015-ben 2044 új autót adott el a Mercedes Magyarországon, tavaly 5207 darabot.

FORD

Új modellek: A szuperizgalmas Bronco, a Puma, az Explorer és az Explorer EV, valamint a szintén ismerős Capri. Új természetesen az elektromos Mustang Mach-e is 2015-höz képest.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Ki gondolta volna egykor, de megszűnt errefelé a Mondeo, nincs már Fiesta sem. Nincs B-Max, C-Max és Galaxy sem, valamint a Ka is eltűnt a színről.

Tíz évvel ezelőtt 15 is modellt kínáltak a vevőiknek, ma is. 2015-ben 7576 új autót adott el a Ford Magyarországon, tavaly 6794 darabot.

KIA

Új modellek: Számos elektromos modell: EV3, EV6, EV9, a tíz évvel ezelőtti kínálathoz képest új az xCeed, és a Stonic is, de még a Niro is.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Túl sok nyomot nem hagyott maga után a Venga, a Carens sem, nincs már Rio és Optima sincs.Tíz éve még nem létezett a Stinger, és sajnos ma már sem (tavaly helyezték forgalomba az utolsót).

Tíz évvel ezelőtt 10 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 12-t. 2015-ben 3136 új autót adott el a Kia Magyarországon, tavaly 6673 darabot.

SKODA

Új modellek: Elsőre azt gondolnák egyesek, maga az állandóság a márka, de egészen komoly változások mögött állnak. Az elmúlt évtizedben kezdték forgalmazni az elektromos Enyaq mellett a Kamiq, Karoq, Kodiaq SUV-sort, és a Scalát.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Eltűnt a picike és olcsó Citigo, nem létezik a Rapid és Roosmter név, valamint a legszellemesebb Yeti.

Tíz évvel ezelőtt 7 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 8-at. 2015-ben 7781 új autót adott el a Skoda Magyarországon, tavaly 11 310 darabot.

DACIA

Új modellek: Itt csak egy újdonságot látni, az elektromos Springet, habár az ára miatt az is elég nagy dobás volt.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Sokan imádták a Lodgy-t és a Dokkert, egy jelentős társadalmi réteg miatt kár, hogy ma már nem léteznek, és természetesen ide tartozik a Logan is.

Tíz évvel ezelőtt a mainál több, 5 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 4-et. 2015-ben 3658 új autót adott el a Dacia Magyarországon, tavaly 4030-at. Ugyan növekedés, mégis kisetek ezzel a top 10-ből, tavaly a román-francia márka csak 11-ik volt a listán.

NISSAN

Új modellek: Egy csendesebbnek tűnő márka, hacsak azt nem vesszük ide, hogy a lehetséges megszűnését pedzegeti olykor a sajtó. Voltak top 10-en kívül is ebben az évtizedben, most újra ott vannak nálunk. Új modellből nincs sok: az elektromos Ariya mellett a Townstar.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Itt már hosszabb a sor: 370Z, GT-R, Murano, Note, Pulsar és az NV-200.

Tíz évvel ezelőtt 12 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 7-et. 2015-ben 3337 új autót adott el a Nissan Magyarországon, tavaly 5705 darabot.

VOLKSWAGEN

Új modellek: Európa legnagyobb autóipari csoportjának névadó márkájaként a VW nem pihenhet, kezdjük az elektromosokkal: ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.BUZZ, plusz Taigo, T-Cross, T-Roc, és 2015-ben az Arteon és a California név sem.

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Itt is hosszú a sor: Jetta, Sharan, Phaeton, Up, Beetle, Caravelle és az Arteon-előd CC.

Tíz évvel ezelőtt 18 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 21e-t. 2015-ben 6949 új autót adott el a VW Magyarországon, tavaly 8580-at.

OPEL

Új modellek: Egy évtizede ők trónoltak a csúcson, az Opel állította forgalomba a legtöbb új személyautót Magyarországon. Ma a top 10-ben sincsenek, hogy ez mennyire van összefüggésben az azóta kijött új modellekkel, azt egyik okként biztosan vizsgálják a központban. Crossland, Grandland, ennyi. Lehet, hogy épp az erős újdonságok hiánya az egyik legnagyobb probléma?

Ma már nem elérhető/megszűnt modellek: Igen, itt hosszabb a sor: Insignia, Meriva, Adam, Movano, Antara, Cascada.

Tíz évvel ezelőtt 12 modellt kínáltak a vevőiknek, ma 8-at. 2015-ben 8839 új autót adott el az Opel Magyarországon, tavaly 3431 darabot.

Ezzel, hogy kikerült a top 10-ből az Opel, nem csak egy olyan márka nincs már ott, amely 10 éve listavezető volt. Az Opel ennél sokkal-sokkal mélyebben van beágyazódva idehaza, az utakon futó gépjármű-állományban ugyanis Opelből van a legtöbb.

Az új szereplők pedig…? Harminchattal több márka termékei álltak forgalomba, közülük 2024-ben ez a három brand értékesítette a legtöbb új személyautót:

1. MG 1659

2. BYD 1437

3. Cupra 847 (Először többet, mint a Seat, amely 828 darabbal zárta az évet.)

És még csak épül a BYD-gyár Szeged határában.