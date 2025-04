Már a Forma-1-es Japán Nagydíj időmérő edzésének élő képén látszott a pillanat, amikor a Q2-ben Lewis Hamilton Ferrariját masszívan feltartotta Carlos Sainz. A Williams spanyolja rosszkor volt rossz helyen: az első kanyar közepén haladt lassú tempóban, amikor nagy lendülettel érkezett mögötte a brit.

The moment between Lewis Hamilton and Carlos Sainz! pic.twitter.com/t5mH7OdY3r